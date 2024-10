LOBERON GmbH

Große Neueröffnung der "TEPPICHWELT" bei LOBERON: Designvielfalt neu definiert: für jeden Raum, jede Form

LOBERON erweitert sein Angebot und feiert die große Neueröffnung der "TEPPICHWELT". Ab sofort steht den Kunden eine beeindruckende Auswahl an Teppichen in neuen Größen, Designs und Materialien zur Verfügung. LOBERON vereint dabei das Beste aus allen Welten - ob moderne Muster, klassischer Perser-Look oder flauschige Bouclé-Teppiche. Die Bestseller sind nun in allen Standardgrößen erhältlich, von kleinen Akzent-Teppichen bis hin zu großflächigen Bodenbedeckungen.

Mit der "TEPPICHWELT" bietet LOBERON für jeden Raum und jede Form den passenden Teppich: rechteckige, runde und ovale Teppiche, Läufer, Badematten und sogar Outdoor-Teppiche erweitern das Sortiment. Materialien wie Wolle, Baumwolle, Jute und Polyester bieten für jeden Stil und Anspruch die ideale Lösung.

Für mehr Übersichtlichkeit im Sortiment hat LOBERON neue Unterkategorien eingeführt, sodass Kunden schnell den Teppich finden, der zu ihren Vorstellungen passt. Zusätzlich wurde ein praktischer Teppich-Guide entwickelt, der eine eigene Seite im Online-Shop einnimmt: www.loberon.de/Teppich-Guide

Dieser Guide dient als Einrichtungsberater und hilft, die passende Teppichform für jeden Raum zu finden - sei es das gemütliche Wohnzimmer, das elegante Schlafzimmer oder der funktionale Flur.

Die gewohnte LOBERON-Qualität bleibt dabei selbstverständlich bestehen. Alle Teppiche sind handgeknüpft, getuftet oder gewebt und sorgen so für langlebige, individuelle Unikate, die jedes Zuhause aufwerten.

Über LOBERON

LOBERON hat sich in den letzten 12 Jahren einen Namen im Interieur Design gemacht und ist mittlerweile in neun Ländern vertreten. Die Design-Marke steht für hochwertige Möbel und exquisite Accessoires für den Innen- wie Außenbereich. In jährlich sechs Kollektionen werden aktuelle Wohntrends wie saisonale Wohntrends präsentiert. Der besondere LOBERON-Stil zeigt sich in kompletten Einrichtungskonzepten, die Stil, Qualität und Komfort bieten.

