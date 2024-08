AdRock Marketing GmbH

Trotz Rekord-Insolvenzen erfolgreich: Dennis Berse von der AdRock Marketing GmbH zeigt, wie Online-Marketing Unternehmen zum Wachstum verhilft

Pfronten

In Deutschland haben die Insolvenzen in diesem Jahr ein Rekordhoch erreicht. Viele Unternehmer sind dadurch verunsichert und machen sich Sorgen um ihre Umsätze. Dennis Berse, Gründer und Geschäftsführer der AdRock Marketing GmbH, ist jedoch überzeugt, dass auch in schwierigen Zeiten kontinuierliches Wachstum möglich ist - jedenfalls mit der richtigen Strategie. Wie das zuverlässig und planbar gelingt, erfahren Sie hier.

Laut dem Forschungsinstitut IWH stieg die Zahl der Firmenpleiten im März auf 1.297 - der höchste Wert seit Beginn der Erhebung im Januar 2016. Besonders dramatisch ist die Lage bei den ersten zehn Prozent der Unternehmen: Dort sind etwa 11.000 Arbeitsplätze betroffen. Eine deutliche Warnung für etliche Firmen, denn vielen von ihnen droht womöglich schon bald ein ähnliches Schicksal - insbesondere wegen mangelhafter Strategien zur Kundengewinnung. So setzen sie noch immer mehrheitlich auf veraltete Marketingmethoden, die ihnen kaum neue Kunden und schon gar kein planbares Wachstum versprechen. "Für die meisten Dienstleistungen und Produkte gibt es nach wie vor einen ausreichend großen Markt - die Herausforderung ist, potenzielle Kunden davon zu überzeugen, dass man die ideale Lösung für ihr Problem hat", verrät Dennis Berse, Gründer und Geschäftsführer der AdRock Marketing GmbH. "Wer jetzt nicht anfängt, moderne Vertriebswege zu nutzen, wird es in diesen wirtschaftlich herausfordernden Zeiten schwer haben, am Markt zu bleiben."

"Ein Unternehmen, das wachsen will, kann im Marketing nicht immer nur das Gleiche tun, denn das führt irgendwann nicht mehr weiter", erklärt der Experte. "Deshalb sehen wir uns weniger als eine Agentur, die nur das Werbebudget verwaltet, sondern vielmehr als digitalen Sparringspartner." Dennis Berse ist Psychologe und seit 2018 im Online-Marketing tätig. Er unterstützt vor allem Online-Shops und Softwareunternehmen, aber zunehmend auch Franchise- und Dienstleistungsunternehmen. Mit der nach ISO 9001 zertifizierten AdRock Marketing GmbH hat er die MOS-Methode entwickelt, die den gesamten Kundenprozess optimiert und das Werbebudget effizient einsetzt. Sein Fokus liegt dabei auf der Verbindung technischer und psychologischer Aspekte des Online-Marketings, um die Kundengewinnung auf eine solide Grundlage zu stellen.

Wie die MOS-Methode von Dennis Berse Unternehmen zu Rekordumsätzen verhilft

Die wirtschaftliche Lage in Deutschland bleibt angespannt: Laut der Prognose des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, auch bekannt als die Wirtschaftsweisen, wird das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2024 voraussichtlich nur um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr steigen - das deutet auf eine wirtschaftliche Stagnation hin. Noch pessimistischer sind das Handelsblatt Research Institute (HRI) und das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), die sogar von einer Rezession ausgehen und einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,2 bis 0,3 Prozent erwarten.

"Dennoch erreichen unsere Kunden Rekordumsätze und weiteres starkes Wachstum", sagt Dennis Berse. Der Online-Marketing-Experte setzt psychologisches Wissen gezielt im Online-Marketing ein und ermöglicht seinen Kunden so, mit unverändertem Werbebudget deutlich mehr Kunden zu gewinnen. Seine MOS-Methode, die für "messen, optimieren, skalieren" steht, beeinflusst alle Phasen der Kundenreise und spielt sowohl im Performance-Marketing als auch bei der Conversion-Rate-Optimierung eine zentrale Rolle. Die Zusammenarbeit mit den Unternehmen ist langfristig angelegt und erfolgt in drei aufeinanderfolgenden Phasen: Zunächst wird die Profitabilität sichergestellt, sodass sich das eingesetzte Budget amortisiert. In der nächsten Phase liegt der Fokus darauf, die Wirtschaftlichkeit zu maximieren, indem die Kosten pro Conversion gesenkt werden, um nachhaltige Gewinne zu erzielen. Schließlich wird in der dritten Phase ein Teil dieser Gewinne in das Marketingbudget reinvestiert, um das Wachstum weiter zu skalieren.

Dieser selbstverstärkende Kreislauf ist ein zentraler Bestandteil des Erfolgsmodells der AdRock Marketing GmbH, weshalb viele Kunden seit ihrer Gründung mit ihnen arbeiten, um ihr Wachstum kontinuierlich voranzutreiben. Dabei folgt die Zusammenarbeit einem klar strukturierten Prozess, der mit einem detaillierten Onboarding beginnt und durch Videos und Anleitungen begleitet wird, um den Informationstransfer zu erleichtern. Diese Informationen nutzt das Team zunächst für eine gründliche Wettbewerbsanalyse und eine gezielte Keyword-Recherche. Nach einem Kick-off-Meeting, in dem die Strategien festgelegt werden, entwirft das Team maßgeschneiderte Kampagnen und stellt ein DSGVO-konformes Tracking sicher. "Die Kampagnen werden ständig von uns verbessert, damit sie erfolgreich laufen und die Conversion-Rate kontinuierlich steigt. So können die Unternehmen langfristig wachsen", erklärt Dennis Berse.

Dennis Berse: "Jetzt ist die Zeit, um auf moderne Vertriebswege umzusteigen"

"Mit unserer MOS-Methode eröffnen wir neue Vertriebswege, indem wir die Werbung gezielt an Menschen richten, die gerade dringend nach den angebotenen Dienstleistungen oder Produkten suchen", erklärt Dennis Berse. Dabei messen er und sein Team den Erfolg der Werbemaßnahmen genau und können so schnell auf Veränderungen im Markt reagieren. Diese zielgerichtete Herangehensweise sorgt dafür, dass Unternehmen ihr Wachstum nachhaltig planen können. Die MOS-Methode stellt somit sicher, dass Unternehmen nicht nur ihre aktuellen Ziele erreichen, sondern auch auf zukünftige Herausforderungen vorbereitet sind.

"Der beste Zeitpunkt, um auf moderne Vertriebswege umzusteigen, war gestern - der zweitbeste ist jetzt", betont Dennis Berse. Im Markt steckt laut Experten noch viel ungenutztes Potenzial, das mit der MOS-Methode erschlossen werden kann. "Wer zu lange zögert, auf moderne Methoden umzustellen, riskiert, den Anschluss zu verlieren und möglicherweise sogar in die Insolvenz abzurutschen", sagt er abschließend. "Unsere MOS-Methode bietet eine effektive Lösung, um diesem Schicksal zu entgehen und langfristig erfolgreich zu bleiben."

