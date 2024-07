KOCOWA

KOCOWA+ feiert sein 7-jähriges Bestehen mit einem Sommer voller neuer und exklusiver Inhalte, die Fans auf der ganzen Welt erfreuen

Der koreanische Content-Streamer wird seine Plattform zu diesem Anlass mit exklusiven Webcomics, neuen vietnamesischen Untertiteln und interaktiven Watch-Partys erweitern

KOCOWA+, die Nummer 1 unter den Streaming-Diensten für koreanische Inhalte außerhalb Koreas, feiert sein 7-jähriges Bestehen mit weiteren exklusiven Inhalten, einer neuen Untertitelsprache und innovativen Funktionen, um das Seherlebnis der Fans zu verbessern und das Angebot für alle K-Content-Fans zu erweitern. In diesem Sommer begannen die Feierlichkeiten mit über 40 Shows der weltberühmten K-Pop-Gruppe BTS und globalen interaktiven Fan-Watchpartys, die nur auf KOCOWA+ verfügbar sind. Am 19. Juli beginnen sie mit der Veröffentlichung von exklusiven Webcomics, die auf beliebten Titeln wie Weightlifting Fairy, Kim Bok Joo und My Dearest basieren und jeden Freitag neue Episoden enthalten. Und schließlich bietet KOCOWA+ nicht nur erstklassige englische, spanische, portugiesische und chinesische Untertitel nur wenige Stunden nach der Ausstrahlung der Sendungen in Korea an, sondern wird ab Ende des Monats auch vietnamesische Untertitel anbieten, um seine Präsenz als erste Adresse für koreanische Unterhaltung zu festigen.

KOCOWA+ ist seit seinem Start 2017 auf einem fantastischen Weg. Mit mehr als 40.000 Stunden der heißesten K-Dramas, K-Pop, K-Variety, K-Reality, K-Movies, Live-Streaming und jetzt auch Webcomics bietet KOCOWA+ dem Publikum auf der ganzen Welt das Beste an koreanischer Unterhaltung. Nach dem Start in Nord- und Südamerika hat KOCOWA+ seinen Service kürzlich auf Europa, Australien und Neuseeland ausgeweitet und ist nun in 73 Ländern verfügbar. Zusätzlich zu den Web-, iOS- und Android-Plattformen werden auch Gerätepartner wie Smart TVs, Roku, FireTV und Google TV genannt. KOCOWA ist auch auf einer Reihe von Partnerplattformen wie Prime Video, The Roku Channel, Xfinity, Verizon +Play und anderen zu finden.

„Als Streaming-Plattform mit der größten Bibliothek aller koreanischen Inhalte ist KOCOWA+ seit unserem Debüt im Jahr 2017 schnell zu einer globalen Plattform aufgestiegen. Wir sind bestrebt, unseren Fans und Zuschauern stets ein vielfältiges Angebot an beliebten und neuen Inhalten zu bieten. Wir arbeiten mit über 50 Inhaltsanbietern zusammen, um Zugang zu den besten Titeln zu erhalten, und jeden Monat kommen weitere hinzu! Wir freuen uns auch darauf, in Webcomics zu expandieren, die auf beliebten K-Dramas basieren, um den Fans noch mehr erstklassige K-Inhalte zu bieten, die nur auf unserer Plattform zu finden sind", sagt Geschäftsführer/Leiter der Beschaffungsabteilung KunHee Park.

Die Fans stehen in diesem Sommer im Mittelpunkt von KOCOWA+. Nach zwei erfolgreichen BTS-Watchpartys im Juni und Juli bereitet KOCOWA+ für den 1. August eine spezielle, von Fans kuratierte GLOBAL-Watchparty vor, zu der K-Pop-Fans auf der ganzen Welt eingeladen sind, um an diesem Gemeinschaftserlebnis teilzuhaben, das es nur auf KOCOWA+ gibt.

Das ist nur ein Teil der Millionen von Zuschauern von KOCOWA+, die von der Generation X bis zur Generation Alpha reichen. Überall auf der Welt – in Nordamerika, Großbritannien, Australien und Brasilien – verbringen Zuschauer zwei Stunden pro Tag auf KOCOWA+, was beweist, dass es die bevorzugte Plattform der Fans ist, um in das riesige Angebot an koreanischer Unterhaltung einzutauchen und neue Serien, preisgekrönte Titel aus der Bibliothek, LIVE K-Pop Auftritte und vieles mehr zu streamen.

KOCOWA+ ist eine 2017 gestartete Abonnement-Videostreaming-Plattform in Nord-, Mittel- und Südamerika mit einem Hauptpublikum in den Vereinigten Staaten, Mexiko, Brasilien, Südamerika, Großbritannien, der EU und Ozeanien. KOCOWA+ bietet auf seiner direkten Plattform über 40.000 Stunden koreanische Dramen, Filme, Reality- und K-Pop-Inhalte in mehreren Sprachen an. Weitere Informationen finden Sie unter www.kocowa.com.

