Tennis Channel

Alexander und Mischa Zverev starten eigenen Podcast

Bild-Infos

Download

München (ots)

Starker Aufschlag auch am Mikro! Alexander und Mischa Zverev starten eigenen Podcast! /Das Video gibt es ab sofort exklusiv auf dem Tennis Channel

Gast in der ersten Folge ist Boris Becker

10 bis 12 Folgen pro Jahr geplant

Der Podcast ist ab sofort auf allen gängigen Plattformen und als Video exklusiv auf dem Tennis Channel verfügbar

Alexander Zverev: "Ich wollte das Projekt für mich machen und mein großes Interesse an Talkshows mit dem Tennissport verbinden."

Aktuell steht Alexander Zverev am Hamburger Rothenbaum auf dem Platz und strebt dort die Titelverteidigung an. Dass er auch abseits des Platzes sehr aktiv ist und sich auch dort intensiv mit dem Tennissport beschäftigt, beweist er gerade mit dem Start einer neuen Podcast-Serie mit dem Titel "Der A-Z-Videopodcast mit Sascha und Mischa Zverev". Gemeinsam mit seinem Bruder und Manager Mischa führt er ab sofort sehr persönliche Interviews mit Prominenten, die ebenfalls eine enge Beziehung zum Tennissport haben.

Gleich zum Auftakt des neuen Formats nahm sich die deutsche Tennis-Legende Boris Becker für die beiden "Jung-Journalisten" reichlich Zeit. Vor der malerischen Kulisse des Wilden Kaisers in den Kitzbühler Alpen wurde thematisiert, warum Zverev bislang noch kein Grand Slam-Turnier gewonnen hat. Becker konfrontierte den Olympiasieger auch mit der Idee, sich mit ihm mal zwei Nächte einzuschließen, um mit ihm mal grundsätzlich über sein Tennis zu sprechen. Von Boris Becker gibt es darüber hinaus noch sehr spannende Einblicke in die Zeit vor seinem ersten Wimbledon-Sieg und seine Zeit mit seinem Ex-Trainer Günther Bosch und seinem Ex-Manager Ion Tiriac.

Alexander Zverev: "Ich wollte so ein Projekt für mich machen, da ich schon seit langer Zeit ein großes Interesse an Talkshows habe. Das Medium Fernsehen fand ich schon immer spannend. Von daher ist der Video-Podcast eine flexible Alternative für mich, die Tennis-Welt mit meinem Interesse an guten Interviews zu verbinden."

Mischa Zverev: "Wir wollen mit unseren Gästen gemütlich plaudern. Die Aktualität steht dabei nicht im Vordergrund. Wir werden auch Schauspieler, Musiker und Politiker treffen, die Lust auf uns und das Format haben. Aktuell sind 10 bis 12 Folgen unser Ziel in diesem Jahr."

Matthias Hahn, General Manager DACH des Tennis Channel: "Uns hat die Idee der Video-Podcast-Serie von Alexander und Mischa sofort begeistert. Die hohe Kompetenz und die Nähe zu vielen prominenten Tennisliebhabern der beiden, garantiert allen Zuschauern des Tennis Channels beste Unterhaltung abseits der Live-Übertragungen."

Auch die Gäste der nächsten Folgen stehen bereits fest. In Kürze werden die "Geisens" zu Gast sein. Anschließend folgen die Fußball-Stars Breel Embolo und Ismael Jakobs und Showstar DJ Ötzi.

Über den Tennis Channel:

Tennis Channel ist der weltweit einzige Streaming-Anbieter, der sich ausschließlich auf Tennis fokussiert und 24/7 mit einem vielfältigen und exklusiven Angebot das Herz von Tennisfans höherschlagen lässt. Vielfalt, Exklusivität und Bezahlbarkeit sind die größten Argumente des Streaminganbieters. Neben vielen Live-Inhalten von Turnieren der ATP und WTA zeigt der Tennis Channel auch exklusiv den Billie Jean King Cup sowie den Davis Cup. Dazu ist der Tennis Channel auch exklusiver Streaming Partner und Namenssponsor der "Tennis Channel Bundesliga". Und mehr noch: Auch DTB-Verbandsturniere aus dem Jugend- und Aktivenbereich werden gestreamt und vieles davon kostenlos zur Verfügung gestellt. Neben Live-Tennis beinhaltet das Abo jedoch auch jede Menge anderer Formate wie Podcasts mit Sascha und Mischa Zverev, Einblicke in das Tour-Leben der aktuellen Profis, Blicke hinter die Kulissen des Tenniszirkus, spannende und preisgekrönte Dokumentationen, historische Matches und vieles mehr.

Original-Content von: Tennis Channel, übermittelt durch news aktuell