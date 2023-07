Kearney

Innovative Kreislauflösungen

Kearney und FFWD starten strategische Partnerschaft mit Circular Valley

Düsseldorf (ots)

Die globale Unternehmensberatung Kearney und ihr Business Builder FFWD werden im Rahmen einer strategischen Partnerschaft künftig eng mit der Circular Valley® Stiftung und deren Circular Economy Accelerator GmbH zusammenarbeiten. Der Fokus liegt darauf, weltweit zirkuläre Innovationen zu fördern. Dabei sollen vor allem Startups, deren Fokus darauf liegt, bestehende Geschäftsmodelle zu überdenken, neue Geschäftsideen und Technologien für die Kreislaufwirtschaft zu entwickeln, unterstützt werden. Durch die Partnerschaft mit Circular Valley und seinem erweiterten Ökosystem von Innovationsführern baut Kearney sein Engagement in diesem Bereich weiter aus.

Dr. Marc Lakner, Managing Director von Kearney in Deutschland, Österreich und der Schweiz macht deutlich: "Aufbauend auf Kearneys Tradition in den Bereichen Transformation und strategischer Abläufe ermöglicht uns unsere Partnerschaft mit Circular Valley, die ehrgeizigen Nachhaltigkeitsambitionen unserer Kunden weiter zu unterstützen und gleichzeitig ihr Geschäftswachstum voranzutreiben. Kearney arbeitet bereits an mehr als 170 Nachhaltigkeitsprojekten pro Jahr mit führenden Unternehmen aus verschiedenen Sektoren und Regionen, um deren drängendste Probleme anzugehen: von der ESG-Transformation und dem Erreichen von NetZero bis hin zu nachhaltiger und verantwortungsvoller Beschaffung und der Implementierung von Kreislauflösungen."

Michael Römer, Gründer von FFWD - Kearney's Business Builder, ergänzt: "Durch die Zusammenarbeit mit den Partnern des öffentlichen und privaten Sektors von Circular Valley wollen wir die Pioniere identifizieren, die die Lösungen für die Kreislaufwirtschaft von morgen entwickeln. Wir werden mit ihnen zusammen innovative Lösungen validieren und dann bei der schnellen Skalierung unterstützen. Parallel dazu werden wir mit unseren Industriekunden noch enger zusammenarbeiten, um ihre Geschäftsmodelle neu zu denken, die Kreislaufwirtschaft in ihren Kern zu integrieren und die innovativen Lösungsansätze aus unserer Circular Valley Partnerschaft anzuwenden. Das Ziel ist für uns ganz klar: Wir wollen die negativen Trends, die wir weltweit beobachten, umkehren: Also Emissionen eliminieren und offene Stoffkreisläufe schließen, damit der Wert von Produkten, Materialien und Ressourcen so lange wie möglich in der Wirtschaft erhalten bleibt und somit das Abfallaufkommen minimiert wird."

Während Lösungen für die Kreislaufwirtschaft allgemein als Schlüssel zur Gestaltung nachhaltiger und widerstandsfähiger Unternehmen anerkannt sind, bleibt es in allen Branchen eine große Herausforderung, die strategischen und operativen Ambitionen mit der Umsetzung und greifbaren Ergebnissen in Einklang zu bringen

Andreas Mucke, Geschäftsführer der Circular Economy Accelerator GmbH unterstreicht: "Kearney ist als weltweit renommiertes Beratungsunternehmen aufgrund seiner profunden Expertise im Bereich Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft ein idealer Partner für uns als Circular Valley®. Und mit globalem Zugang zu großen und mittelständischen Unternehmen ist dies eine großartige Gelegenheit für uns, zusammenzuarbeiten und Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit aktiv bei einem größeren Kreis von Branchenführern als bisher einzuführen. Es mangelt nicht an Wissen zu diesem Thema, aber es fehlt an kollektivem Handeln und Umsetzung. Indem wir unsere einflussreichen Industriepartner und Innovatoren zusammenbringen, haben wir die Möglichkeit, Innovationen zu beschleunigen, die erforderlich sind, um den Wandel voranzutreiben."

Bereits seit der Gründung des Circular Valley® im Jahr 2020 sind beide Organisationen eng miteinander verbunden. Die Zusammenarbeit umfasst die Unterstützung von Circular Valley Accelerator-Startups bei der Entwicklung innovativer Kreislauflösungen und die Initiierung von Pilotprojekten, um Ideen mit den weltweit führenden Unternehmen aller Branchen zu testen und zu validieren. Die Partnerschaft wird zukünftig auch darauf abzielen, tiefe Markteinblicke zu entwickeln, um besser zu verstehen, welchen Herausforderungen Unternehmen auf Ihrer "Zirkularitätsreise" gegenüberstehen, und herauszuarbeiten welche Lösungsansätze helfen können, Ambitionen und Strategien in greifbare Ergebnisse umzusetzen: Für das einzelne Unternehmen, uns Menschen und unseren Planeten.

Über Kearney: Kearney ist eine weltweit führende Unternehmensberatung mit fundierter Expertise in der strategischen Transformation. Wir arbeiten mit mehr als drei Vierteln der Fortune Global 500 sowie mit staatlichen Stellen und gemeinnützigen Organisationen zusammen.

Über FFWD: FFWD ist der engagierte Business Builder von Kearney, der sich darauf konzentriert, Unternehmen dabei zu helfen, das Wachstum durch technologiegestützte Geschäftsmodellinnovationen voranzutreiben.

Über Circular Valley: Das Circular Valley® ist der globale Hotspot für die Kreislaufwirtschaft. Die gemeinnützige Circular Valley® Foundation bringt relevante Stakeholder an einen Tisch. Branchen- und technologieübergreifend entwickeln Unternehmen, Startups, Wissenschaft und Politik gemeinsam Lösungen für die Transformation zur Kreislaufwirtschaft. Öffentlichkeitsarbeit, der weltweit erste Circular Economy Accelerator und Politikempfehlungen sind die Arbeitsschwerpunkte der Stiftung.

Original-Content von: Kearney, übermittelt durch news aktuell