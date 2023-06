E.ON Energie Deutschland GmbH

Greentech Festival: E.ON präsentiert mit BMW innovative Ladelösungen für E-Autos

München (ots)

Messestand zeigt bidirektionales Laden samt Solarpaneelen, intelligenter Steuereinheit und E-Auto

E.ON präsentiert Smart Charging Kooperation mit BMW

Auf dem Greentech Festival in Berlin, das vom 14. bis 16. Juni stattfindet, zeigt E.ON den Besucherinnen und Besuchern Zukunftstechnologien zum Anfassen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf intelligentem sowie auf bidirektionalem Laden von E-Autos als Schlüsseltechnologien für die Energiewende.

Beim bidirektionalen Laden fließt Strom nicht nur in Richtung des E-Auto-Akkus, sondern kann bei Bedarf wieder aus dem Akku ins Haus oder in das Stromnetz geleitet werden. Der E-Auto-Akku kann so zuhause als Stromspeicher fungieren und ermöglicht eine erhöhte Eigennutzung von Solarenergie oder das optimierte Nutzen zeitvariabler Stromtarife. Perspektivisch könnten die E-Auto-Akkus als eine Art Schwarmbatterie fungieren, die mit ihrer bereitgestellten Flexibilität durch intelligente Vernetzung das Verteilnetz entlasten können.

Ein vollständiges Set-up für bidirektionales Laden wurde im Festival-Außenbereich aufgebaut, um den Besucherinnen und Besuchern die Technologie live zu zeigen und zu erklären. Das Modell von E.ON Group Innovation umfasst Solarpaneele, einen Wechselrichter, ein Energy Management System von gridX sowie eine bidirektionale Wallbox und einen bidirektional ladefähigen BMW i3, Technologieträger aus dem Forschungsprojekt Bidirektionales Lademanagement (BDL)*. Diese Demonstration zeigt, wie bidirektionales Laden dazu beitragen wird, die Autarkie von Haushalten mit Solaranlage zu erhöhen und erneuerbare Energien besonders effizient zu nutzen.

Zu Smart Charging zählt das dynamische "Time of Use" Laden, mit dem Kundinnen und Kunden in Zukunft zu bestimmten Zeiten ihr E-Auto günstiger aufladen können, und solares Laden, hierbei wird ausschließlich mit überschüssigem Strom aus der eigenen Solaranlage geladen. Diese Technologien sind auch Thema auf den großen Konferenzbühnen: Auf der Solutions Stage des Greentech Festivals sprachen Mathias Wiecher, CCO von E.ON Drive, und Dr. Andreas Aumann, Vice President Strategic Product Management bei BMW Group, über "Connected Home Charging" - die von BMW Group und E.ON vereinbarte erste europaweite Kooperation für intelligentes Laden zuhause. Ziel dieser strategischen Kooperation ist es, ein ganzheitliches Lade-Ökosystem zu schaffen, das es Kundinnen und Kunden ermöglicht, ihr elektrifiziertes BMW oder MINI Fahrzeug als Teil eines klimafreundlichen nachhaltigen Haushalts mit dem Energiesystem zu vernetzen.

Patrick Lammers, E.ON Vorstand für das Kundenlösungsgeschäft bei E.ON, sprach im Rahmen eines Main Stage Panels des Greentech Festivals über die Herausforderungen, denen die grüne Transformation im heutigen Europa begegnet.

*Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK)

Original-Content von: E.ON Energie Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell