Egger PowAir Cleaning GmbH

Egger PowAir Cleaning – seit 10 Jahren Partner der Industrie und der Hersteller

Salzburg (ots)

TÜV SCC Sicherheits-Zertifizierung, TÜV ISO 9001 Zertifizierung, TÜV ISO 14001 Zertifizierung, TÜV ISO 45001 Zertifizierung, SHELL CBRE Safety System, Atmosfair – 100% CO2 - Offset

Die TÜV-Zertifizierungen wurden am 07.11.2022 erneuert. Ebenso wird der gesamte CO2-Footprint über Atmosfair ausgeglichen.

Tausende Einzelprojekte für Industrie und Hersteller wurden in den vergangenen 10 Jahren mobil in ganz Europa von Egger Powair Cleaning erfolgreich abgeschlossen.

Von Schweden bis Spanien und von England bis Osteuropa. Die TÜV-Zertifizierungen sind für alle Auftraggeber Grundlage für Qualität und Sicherheit die Egger PowAir Cleaning bietet. Besonders die Sicherheitszertifizierung – SCC ist für die Auftraggeber aus Industrie und produzierendem Gewerbe besonders wertvoll.

„Sicherheit hat bei Egger PowAir Cleaning vom ersten Tag an keinen Preis! Persönliche Schutzausrüstung und Sicherheitszertifizierung ist für jeden PowAir Cleaner selbstverständlich vorgeschrieben“, erklärt Robert Egger, Geschäftsführer der Egger PowAir Cleaning.

In der Zeit der COVID-19/Corona Pandemie war und ist Egger PowAir Cleaning als SYSTEMRELEVANTES UNTERNEHMEN eingestuft und aktiv. Damit war und ist es möglich, dass Egger PowAir Cleaner mobil in ganz Europa Industrieanlagen und Industriemaschinen sowie Produktionsanlagen professionell reinigen kann – 24 Stunden am Tag – 7 Tage die Woche (24/7).

Bei den Strahlmitteln Kohlensäure und Egger PowAir Glasspearls sowie Egger PowAir Glassgranulate gab und gibt es keine Lieferengpässe. Dadurch können alle Anfragen und Aufträge termingerecht ausgeführt werden.

