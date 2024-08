Bestattungshaus Wiegmann & Maaz

Maiko Maaz von Wiegmann & Maaz Bestattungen: Mit individuellen Bestattungen und persönlichen Trauerreden zu einem würdevollen Abschied für Hinterbliebene

Bild-Infos

Download

Bergkamen (ots)

Die Bestattung ist die letzte Chance, einer verstorbenen Person seine Ehre zu erweisen. Umso wichtiger ist es, dass diese rundum perfekt wird und von einer persönlichen Note geprägt ist. Während viele Bestatter ihr Standardprogramm fahren, hat es sich Maiko Maaz mit Wiegmann & Maaz Bestattungen zur Mission gemacht, individuelle Bestattungen und persönliche Trauerreden zu ermöglichen. Wie die Zusammenarbeit abläuft, wie er zu seinem Beruf kam und warum die Vorsorge für den eigenen Tod so wichtig ist, verrät der Bestatter und freie Trauerredner in diesem Artikel.

Unabhängig von den jeweiligen Umständen ist es immer schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren. Die Bestattung gibt Angehörigen eine letzte Möglichkeit, der verstorbenen Person ihre Liebe und Wertschätzung entgegenzubringen und die Chance, in Würde Abschied zu nehmen und loszulassen. Für eine gelungene Zeremonie, die dem Leben des Verstorbenen und den Ansprüchen der Hinterbliebenen gerecht wird, ist es unerlässlich, dass letztere sich trotz ihrer Trauer um alles Organisatorische kümmern. Oft geraten sie dabei an traditionelle Bestatter älterer Generationen, die ihr festes Prozedere umsetzen wollen und individuelle Wünsche ausschlagen. Dabei wird die Individualität von Bestattungen gerade für Angehörige immer wichtiger. So steht heutzutage auch die Dienstleistung freier Trauerredner hoch im Kurs. Statt einheitlicher kirchlicher Trauerreden werden immer öfter persönliche und maßgeschneiderte Reden gewünscht. "Für die Trauerverarbeitung der Hinterbliebenen ist es wichtig, dass die Bestattung exakt nach ihren Wünschen und Vorstellungen verläuft - eine zweite Chance gibt es nicht", erklärt Maiko Maaz von Wiegmann & Maaz Bestattungen.

"Auf Basis der persönlichen Wünsche und Vorstellungen unserer Kunden schaffen wir individuelle Bestattungen und geben dabei immer 110 Prozent", ergänzt der Bestatter und freie Trauerredner. Als Inhaber von Wiegmann & Maaz Bestattungen hat er sich zur Aufgabe gemacht, für jede Art von Extrawunsch passende Lösungen zu finden, um es Angehörigen so leicht wie möglich zu machen, ihren Verstorbenen die letzte Ehre zu erweisen. Neben der flexiblen und intensiven Zusammenarbeit mit seinen Kunden zeichnet sich Maiko Maaz dabei vor allem durch moderne Ansätze und seine Qualifikation als freier Trauerredner aus. Seine maßgeschneiderten und sehr persönlichen Trauerreden entwirft der Bestatter zum Teil sogar mithilfe von künstlicher Intelligenz. Denn die Technologie ermöglicht es ihm, Sprüche, Zitate und Geschichten zu finden, die optimal zur jeweiligen Situation und dem Leben der verstorbenen Person passen und die Hinterbliebenen Hoffnung, Trost und Zuversicht spenden.

Persönliche Trauerreden für einen würdevollen Abschied

Für Maiko Maaz hat eines oberste Priorität: Er möchte den Wünschen und Bedürfnissen der Hinterbliebenen gerecht werden. Während klassische Trauerreden meist nach einem bestimmten Schema ablaufen, ohne auf das Leben und die Person des Verstorbenen einzugehen, setzt Maiko Maaz auf Persönlichkeit - darum soll die Trauerrede genau dem Menschen gerecht werden, von dem bei der Bestattung Abschied genommen wird. "Persönliche Trauerreden, fernab von klassischen Klischees sorgen für einen emotionalen und rührenden Abschied, der den Hinterbliebenen ermöglicht, dem Verstorbenen die letzte Ehre zu erweisen", betont er dazu. "Ich kann den Hinterbliebenen ihre Trauer nicht nehmen, aber ich kann ihnen den Abschied so ein wenig leichter machen."

Wiegmann & Maaz Bestattungen steht für ein umfassendes Dienstleistungsangebot

Bei Wiegmann & Maaz Bestattungen wird den Kunden ein Gesamtpaket geboten, das ihnen viel eigenen Aufwand erspart. "Neben den persönlichen Trauerreden übernehmen wir auch die gesamte Organisation rund um die Bestattung", verrät Maiko Maaz. "Wir nehmen den Hinterbliebenen alles ab, was in unserer Macht steht." So zählen beispielsweise auch die Kündigung von Abonnements und Verträgen sowie die Information der Sozialversicherung zum Dienstleistungsangebot des Bestatters - nur das Treffen von Entscheidungen und die Benachrichtigung von Bekannten kann Maiko Maaz den Angehörigen nicht abnehmen. Durch die intensive Beratung und individuelle Lösungen hebt Wiegmann & Maaz Bestattungen sich deutlich von seinen Wettbewerbern ab. Der persönliche Kontakt, viel Zeit für Vorgespräche und die Umsetzung von Extrawünschen zählen zum Standard. Neben einem 24/7-WhatsApp-Support können die Kunden sich auch auf sehr persönliche, exakt auf ihre Wünsche zugeschnittene Trauerreden verlassen.

Ein besonderes Angebot von Wiegmann & Maaz Bestattungen ist der kostenfreie Abschluss einer Vorsorge, im Rahmen derer zu Lebzeiten bestimmt wird, was nach dem Tod geschieht. Beispielsweise können spezielle Wünsche für die Beerdigungszeremonie geäußert, zwischen Feuer- und Erdbestattung gewählt und aus klassischem Friedhof, Ruheforst, Seebestattung oder sogar der Pressung der Asche zu einem Diamanten entschieden werden. "Meine Erfahrung zeigt, dass es eine große Erleichterung für die Hinterbliebenen darstellt, wenn im Vorfeld Entscheidungen getroffen wurden", berichtet Maiko Maaz. So sollte sich jeder in seinem eigenen, aber vor allem im Interesse seiner Familie frühzeitig um die Vorsorge seines Ablebens kümmern. In einem ausführlichen Gespräch, das zu Hause oder vor Ort im Bestattungsinstitut stattfinden kann, klärt das Team von Wiegmann & Maaz Bestattungen über alle Optionen auf und setzt im Anschluss die Wünsche ihres Kunden schriftlich auf. Dabei kümmern sie sich auch um die finanzielle Absicherung der Bestattung: Neben einer Kostenaufstellung sorgen sie auch für ein spezielles Treuhandkonto, auf dem das Geld auch im Fall von Sozialhilfe- oder Pflegebedarf geschützt ist.

Maiko Maaz möchte den Menschen mit seinen Bestattungen helfen

Während Maiko Maaz im Alter von 14 Jahren sein Schülerpraktikum im Bestattungsinstitut absolvierte, wurde die Tätigkeit des Bestatters zum Ausbildungsberuf. Weil ihm die Arbeit gut gefiel, nutzte der Schüler seinen Kontakt, um nach dem Schulabschluss einen der begehrten Ausbildungsplätze zur Bestattungsfachkraft zu ergattern. Aufgrund der großen Nachfrage bildete er sich anschließend zum freien Trauerredner weiter, bevor er im Jahr 2014 mit seinem eigenen Bestattungsinstitut den Schritt in die Selbstständigkeit wagte. Fünf Jahre später ging er eine Partnerschaft mit einem anderen Bestatter ein, sodass er heute, nach dem Tod seines Geschäftspartners, Inhaber zweier Bestattungshäuser ist. Mit modernen Ansätzen, großer Kundennähe und einer hohen Lösungsorientierung schaffen Maiko Maaz und sein Team gelungene und würdevolle Beerdigungen, sodass ihre Kunden sich ganz auf das Trauern und Abschiednehmen konzentrieren können. "Für die perfekte Zeremonie geben wir immer 110 Prozent", verrät der Inhaber von Wiegmann & Maaz Bestattungen über seine Mission. "Damit wollen wir dazu beitragen, dass es den Menschen besser geht und sie ihre Trauer durch einen persönlichen Abschied schneller verarbeiten können."

Sie wünschen sich eine individuelle Bestattung mit persönlicher Trauerrede, um einen geliebten Menschen in Würde gehen zu lassen, oder wollen Sie sogar für Ihre eigene Bestattung vorsorgen? Melden Sie sich jetzt bei Maiko Maaz von Wiegmann & Maaz Bestattungen und vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch!

Original-Content von: Bestattungshaus Wiegmann & Maaz, übermittelt durch news aktuell