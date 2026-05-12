Regione Lombardia Assessorato Sviluppo Economico

Pôle industriel européen de la Lombardie, la nouvelle stratégie de la région

Attirer les investissements étrangers dans un système de chaîne d'approvisionnement intégré

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Milan (ots)

L'objectif est de renforcer le rôle de la Lombardie sur le marché des investissements directs étrangers, afin de faire de la région un pôle européen de compétitivité industrielle et technologique. La nouvelle stratégie régionale d'attraction des investissements élaborée par le conseiller au développement économique de la Lombardie, Guido Guidesi, marque un changement de paradigme : passer d'une approche essentiellement réactive à une politique industrielle proactive visant à accroître les flux et à attirer les investissements dans des secteurs à forte valeur ajoutée (des sciences de la vie à l'aérospatiale, de la chimie à l'électronique), à renforcer les chaînes de production et à créer des emplois qualifiés. Cette stratégie repose sur la simplification administrative et la valorisation des écosystèmes déjà présents, afin de faire du territoire un système intégré de chaînes d'approvisionnement, notamment grâce aux zones d'innovation et de développement (Zis) destinées à renforcer les pôles hautement spécialisés et à rendre les sites de production et de logistique plus compétitifs. En Italie, la Lombardie se présente comme le principal moteur économique, avec un produit intérieur brut représentant plus de 23 % du PIB du pays. Sur le front des investissements étrangers, la région consolide également sa position de leader : de 2021 à 2025 la région a attiré 448 projets sur un total de 1158 pour toute l'Italie. Entre 2023 et 2024, les flux mondiaux ont diminué de 11 % et en Europe de 5 %, mais la Lombardie a néanmoins enregistré une croissance de 6 %, notamment grâce à des initiatives comme « Invest in Lombardy », avec laquelle la région a soutenu plus de 1400 entreprises étrangères souhaitant investir sur le territoire grâce à des analyses de marché, à l'accès à des mesures incitatives et à un soutien dans le choix de l'emplacement. Parmi eux, 34 ont déjà commencé ou annoncé des projets d'investissement pour la seule année 2025, avec un impact estimé à 2,8 milliards d'euros en dépenses d'investissement et 6200 nouveaux emplois.

Dans un contexte mondial de plus en plus concurrentiel, la Lombardie veut devenir un écosystème intégré et reconnaissable à l'international. C'est également dans ce contexte que s'inscrit le renforcement d'« Opportunity Lombardy », l'initiative visant à recenser et à exploiter les opportunités disponibles dans la région, notamment en vue de réduire les délais d'installation. Grâce au plan opérationnel 2026, qui comporte des instruments mesurables et des objectifs d'impact, la nouvelle stratégie régionale marque le passage définitif de la planification à l'exécution. Le programme s'articule autour de sept piliers qui couvrent l'ensemble du cycle d'investissement, de la génération de prospects aux services de suivi. « L'approche internationale, souligne Giovanni Rossi, PDG de Promos Italia, est renforcée par des activités promotionnelles et des tournées de présentation sur les principaux marchés étrangers, avec des propositions de valeur axées sur des secteurs à forte valeur ajoutée, soutenues par un savoir-faire spécialisé et une analyse globale des données. »

« Nous ne pouvons pas nous arrêter au record national, explique Guido Guidesi, conseiller au développement économique de la Lombardie. Nous jouons le jeu de l'attraction dans un championnat plus difficile et plus compétitif. Relevons le niveau et essayons de nous améliorer : nous voulons être une destination internationale et une plaque tournante en Europe. »

Un modèle qui accélère la prise de décision et renforce l'efficacité de l'action publique, transformant la Lombardie « en une véritable plateforme favorable aux investisseurs ».

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