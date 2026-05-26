PATRIZIA Foundation

Thrive Cubed with Music: Ein Abend für Zukunftsaussichten dank Musik

Andrew Lloyd Webber setzt bei einem Benefizabend in London ein starkes Zeichen für musikalische Bildung

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London (ots)

Mit dem Benefizabend "Thrive Cubed with Music" in London setzte die PATRIZIA Foundation gemeinsam mit ihrem lokalen Partner MiSST (Music in Secondary Schools Trust) ein starkes Zeichen für musikalische Bildung und Chancengleichheit. Dabei wurden rund 45.000 Pfund für musikalische Bildung gesammelt. Musical-Komponist Andrew Lloyd Webber und Stifter Wolfgang Egger erklärten vor rund 50 Gästen, dass der heutige Zugang zu Bildung über die Zukunft der jungen Menschen entscheidet.

Beim Musikempfang im Londoner Stadtteil Covent Garden stand vor allem das Entwicklungspotential von Musik für junge Menschen im Mittelpunkt. Schülerinnen und Schüler eröffneten den Abend mit brillanten musikalischen Darbietungen, darunter Adoration von Florence Price sowie ausgewählten Stücken aus Das Phantom der Oper.

Wolfgang Egger, Gründer der PATRIZIA Foundation, betonte in seiner Willkommensrede die gesellschaftliche Bedeutung des Musikbildungsprogramms: "Wir unterstützen nicht einfach den Musikunterricht. Wir investieren in Selbstvertrauen und Perspektiven. Besonders Kinder und Jugendliche aus benachteiligten Familien brauchen Zugang zu solchen Chancen, um neue Wege für sich entdecken zu können." Lord Andrew Lloyd Webber kritisierte die zunehmenden Kürzungen im Musikunterricht an englischen Schulen und unterstrich die Bedeutung kultureller Bildung: "Musik ist eine Universalsprache".

Zu den bewegendsten Momenten des Abends gehörte der Beitrag einer ehemaligen Teilnehmerin am MiSST-Musikprogramm Rain Spiegel-Johnson. Sie schilderte eindrucksvoll, wie sie durch die Musik erstmals als sehr schüchternes Kind ein Selbstvertrauen entwickelt hat. Aufgewachsen in einem einkommensschwachen Umfeld, seien außerschulische Bildungsangebote für sie nicht zugänglich gewesen. Erst durch das Musikprogramm von MISST habe sie Selbstbewusstsein und kreative Ausdrucksmöglichkeiten gefunden.

"Als ich nicht immer die richtigen Worte hatte, wurde Musik zu einer Sprache für Selbstvertrauen und Zugehörigkeit", beschreibt sie die Wirkung des Musikprogramms. Heute ist Rain aufstrebende Autorin und Poetin und sieht Musik weiterhin als prägenden Teil ihres Lebens. Mit einem bewegenden selbstgeschriebenen Gedicht schloss sie ihre Rede ab. Ihre Geschichte machte deutlich, wie nachhaltig kulturelle Bildung junge Menschen stärken und neue Wege eröffnen kann.

PATRIZIA Music Programme UK eröffnet neue Perspektiven

Die PATRIZIA Foundation fördert im Rahmen ihres PATRIZIA Music Programms das Musikbildungsprogramm des lokalen Partners MiSST an zwei Schulen im Nordwesten Englands mit Instrumenten und einem musikpädagogischen Programm, das die persönliche Entwicklung junger Menschen stärkt und ihnen durch regelmäßige Auftrittsmöglichkeiten mehr Sichtbarkeit und Selbstvertrauen vermittelt. Über drei Jahre hinweg ermöglicht die Stiftung jährlich insgesamt 300 jungen Menschen Zugang zu musikalischer Bildung - unabhängig von ihrer sozialen Herkunft.

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