Stärkung der Bildung in Bhutan: Ihre Majestät die Königinmutter von Bhutan und Wolfgang Egger, Gründer der PATRIZIA Foundation, bekräftigen langfristige Partnerschaft

Thimphu, Bhutan (ots)

"Bildung ist einer der wirkungsvollsten Hebel, um Chancen zu eröffnen und stärkere Gemeinschaften aufzubauen", so Wolfgang Egger. "Unsere Partnerschaft in Bhutan basiert auf Vertrauen und einem langfristigen Engagement, um Bildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten für junge Menschen in den abgelegenen Regionen dieses großartigen Landes zu verbessern."

Ein Schwerpunkt des Besuchs war die weitere Stärkung der bestehenden Partnerschaft und die formelle Unterzeichnung der Vereinbarung. Dadurch sollen die jeweiligen Stärken der Partner strategisch gebündelt werden, um die Entwicklungsziele Bhutans im Bildungsbereich nachhaltig und langfristig zu unterstützen. Die feierliche Unterzeichnung fand im Gawailing Happy Home statt, einer von Ihrer Majestät gegründeten und unterstützten Einrichtung, die Frauen und Kindern, die von häuslicher und geschlechtsspezifischer Gewalt betroffen sind, Schutz und Unterstützung bietet.

Ihre Majestät die Königinmutter genießt landesweit hohes Ansehen, insbesondere für ihr langjähriges Engagement im Bereich soziale Fürsorge sowie für die Stärkung von Frauen- und Kinderrechten. Ihre Dachorganisation, der Gyalyum Charitable Trust, wählte gemeinsam mit dem Durchführungspartner RENEW die PATRIZIA Foundation als internationalen Partner für bildungsorientierte Initiativen in Bhutan aus. Gemeinsam mit dem Gründungspartner, der Akelius Foundation, entsteht in Bumthang ein Berufsbildungszentrum in einer abgelegenen Region, in der der Zugang zu beruflicher Ausbildung weiterhin begrenzt ist.

In Bezug auf die Zusammenarbeit erklärte Ihre Majestät die Königinmutter: "Ich bin zutiefst dankbar für die verlässliche Unterstützung von Herrn Wolfgang Egger, der PATRIZIA Foundation und der Akelius Foundation, deren Partnerschaft unsere gemeinsamen Bemühungen zur Förderung der Bildung im ländlichen Bhutan nachhaltig gestärkt hat. Ihr kontinuierliches Engagement ermöglicht es uns, nachhaltige Lernangebote zu schaffen, die kommende Generationen stärken."

Ein Grundpfeiler dieser Zusammenarbeit ist die Errichtung des PATRIZIA Akelius Vocational Training Centres, eines neuen Berufsbildungszentrums in Bumthang. Die Aufnahme des Betriebs ist für 2028 geplant. Das Zentrum wird praxisorientierte Ausbildungsprogramme anbieten, die auf lokale und regionale Bedürfnisse zugeschnitten sind. Als Leuchtturmprojekt soll es langfristig die Bildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten für junge Menschen in der gesamten Region verbessern.

PATRIZIA Länderprogramm Bhutan mit eigenem Leuchtturmprojekt in Bumthang

Das PATRIZIA Länderprogramm c bildet den strategischen Rahmen für das langfristige Engagement im Bereich Bildung. Der Fokus liegt auf dem Ausbau von beruflicher Bildung und wirkungsvollen Einkommensperspektiven für Jugendliche. Bildungsketten von der Sekundarbildung bis zum Berufseinstieg werden durch solche bildungsunterstützende Infrastrukturprogramme auch in abgelegenen Regionen gefestigt und langfristig abgesichert. Mit dem geplanten Projekt wird über einen Zeithorizont von mindestens einem Vierteljahrhundert der Zugang zu qualitativer Bildung für rund 100.000 Kinder und junge Erwachsene sichergestellt.

