Mitglieder Wachstum: Mit maßgeschneiderten Kampagnen und vertriebsnaher Begleitung zu neuen Mitgliedschaften für Fitnessstudios

In der Fitnessbranche herrscht ein harter Wettbewerb – unter den Studios hat sich ein regelrechter Kampf um Mitglieder entfacht. Mitglieder Wachstum bietet die Lösung: So bieten Luca Weigel und Antonios Kompodietas, Gründer und Geschäftsführer der Werbewunder GmbH, eine effiziente Kombination aus Marketing, Prozessoptimierung und Vertriebsexpertise an, die Fitnessstudios gezielt zu mehr Profitabilität verhilft. Wie die Zusammenarbeit in der Praxis abläuft und was Mitglieder Wachstum von anderen Agenturen unterscheidet, erfahren Sie hier.

Ein Fitnessstudio lebt von seinen Mitgliedschaften. Die wachsende Konkurrenz durch Fitness-Discounter und große Filialisten macht die Mitgliedergewinnung für kleinere, inhabergeführte Studios umso wichtiger. Weil hier aber Trainer oft auch Verkaufsaufgaben übernehmen und die Werbebudgets gering sind, nehmen viele Studioinhaber die Unterstützung von Agenturen in Anspruch – und werden nicht selten bitter enttäuscht. Zwar werden ihnen Kundenanfragen vermittelt, doch häufig sind diese Leads minderwertig: Die Kontakte sind nicht erreichbar, sie hegen kein echtes Interesse oder erscheinen nicht zu Terminen. Ein unzureichender interner Verkaufsprozess mindert die Abschlussquote zusätzlich. „Den meisten Studios fehlt es an einem Flow hochwertiger Interessenten“, verrät Luca Weigel, Gründer und Geschäftsführer der Werbewunder GmbH. „Durch fehlende oder unqualifizierte Leads entsteht stattdessen großer Aufwand, der keine Resultate erzeugt.“

„Für die erfolgreiche Mitgliedergewinnung braucht es nicht nur durchdachte Kampagnen zur Lead-Generierung, sondern auch einen effizienten Vertriebsprozess“, ergänzt Antonios Kompodietas, ebenfalls Geschäftsführer der Werbewunder GmbH. „Denn mit der richtigen Strategie kann jeder Interessent als Mitglied gewonnen werden.“ Mit Mitglieder Wachstum, einer Marke der Werbewunder GmbH, haben es sich die Experten zur Aufgabe gemacht, kleinere bis mittlere etablierte Fitnessstudios dabei zu unterstützen, qualifizierte Kundenanfragen zu gewinnen, ihre internen Prozesse zu optimieren und ihre Abschlussquoten zu steigern. Durch individuelle Multichannel-Kampagnen stellen sie dabei sicher, dass das spezifische Angebot ihrer Kunden optimal vermarktet und deren Zielgruppe zuverlässig erreicht wird. Mit der Kombination aus Marketing, Prozessanalyse und Vertriebsschulung sowie direkten Einblicken aus der Führung ihrer zwei eigenen Fitnessstudios konnten Luca Weigel und Antonios Kompodietas bereits unzähligen Fitnessstudiobetreibern dabei helfen, die Profitabilität ihres Studios signifikant zu erhöhen.

Mitglieder Wachstum: Mit Analysen, Prozessoptimierungen und Vertriebsunterstützung zu nachhaltigen Erfolgen für Fitnessstudios

Im ersten Schritt der Zusammenarbeit setzen die Experten von Mitglieder Wachstum auf eine tiefgreifende Analyse der Ist-Situation ihres Kunden. Dabei werden nicht nur sein spezifisches Gebiet und die Konkurrenz seines Studios untersucht, sondern auch bisherige Werbemaßnahmen ausgewertet. Basierend auf den Ergebnissen wird im Anschluss eine Multi-Channel-Marketingstrategie entwickelt, die sowohl auf gezielte Kampagnen als auch auf organische Reichweite setzt. „Weil wir viele Kunden haben, deren Angebot schwer zu bewerben ist, würden Copy-and-paste-Lösungen nicht funktionieren. "Deshalb arbeiten wir grundsätzlich mit individuellen Kampagnen, die auf die speziellen Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind“, erklärt Luca Weigel. Durch eine wöchentliche Auswertung der Zahlen und die umfassende Begleitung der Vertriebsaktivitäten sorgt das Team von Mitglieder Wachstum im weiteren Verlauf für eine stetige Optimierung der Prozesse im Kundenstudio. Wo es die Unternehmensstruktur zulässt, wird der Kontakt zu potenziellen Kunden außerdem in Form von Retargeting und E-Mail-Marketing aufrechterhalten.

Von der Analyse bis zur fertigen Multi-Channel-Kampagne zur Gewinnung neuer Mitglieder dauert es in der Regel fünf Tage. Dann kann der Studiobetreiber frei entscheiden, wie lange er das Angebot von Mitglieder Wachstum nutzen möchte: Die Mindestlaufzeit für einen funktionierenden Prozess beträgt drei Monate – es sind aber auch sechs oder zwölf Monate möglich. Vor allem, weil die meisten Studios keinen gesonderten Vertrieb haben, profitieren sie von der besonderen Vertriebsexpertise der Werbewunder GmbH. Mithilfe von Skripten und Schulungen unterstützen die Experten ihre Kunden dabei, eingehende Leads effektiv in neue Mitglieder zu verwandeln. „Unsere Erfahrung hat uns gezeigt, dass schon geringe Werbebudgets nachhaltige Erfolge erzielen können, sofern ein funktionierender Verkaufsprozess existiert“, verrät Antonios Kompodietas. Neben intensiven Analysen, maßgeschneiderten Lösungen und umfassender Prozessoptimierung sind es vor allem die jahrelange Erfahrung und der direkte Praxisbezug, die die Werbewunder GmbH und ihre Marke Mitglieder Wachstum deutlich von anderen Agenturen unterscheiden.

Werbewunder GmbH: Über 500 neue Mitgliedschaften in nur einem Jahr

Dass ihre Strategien funktionieren, stellen Luca Weigel und Antonios Kompodietas am Beispiel ihrer zwei eigenen Fitnessstudios eindrucksvoll unter Beweis: Allein im vergangenen Jahr konnten sie 1.270 Verträge abschließen, aus denen sich 515 langfristige neue Mitgliedschaften entwickelt haben. Damit haben ihre Studios mittlerweile über 3.000 Mitglieder, die sich auf zwei Standorte aufteilen. Angefangen hat alles, als Antonios Kompodietas, der seit über 30 Jahren eigene Fitnessstudios betreibt, durch die Corona-Pandemie auf einen Schlag 800 Mitglieder verlor. Auf der Suche nach einer Lösung fokussierten er und sein Geschäftspartner Luca Weigel sich schließlich auf Leadgewinnung und Vertriebsprozesse und konnten den entstandenen Schaden dadurch in kurzer Zeit erheblich reduzieren.

Heute verfügen die Unternehmer nicht nur über einen starken internen Vertrieb mit Abschlussraten von über 90 Prozent für ihre Studios, sondern bilden sogar eigene Vertriebsmitarbeiter aus. Mit der Werbewunder GmbH und der Marke Mitglieder Wachstum möchten sie auch anderen Studiobetreibern dabei helfen, konstant neue Mitglieder zu gewinnen und ihre Kündigungsquote zu minimieren. „Mit unserer Dienstleistung möchten wir dazu beitragen, dass inhabergeführte Fitnessstudios mit Charakter und Flair auch langfristig neben der starken Konkurrenz durch große Ketten bestehen können“, verraten die Gründer und Geschäftsführer der Werbewunder GmbH und Mitglieder Wachstum über ihre Mission. „Zudem möchten wir die Gesundheit in Deutschland aktiv fördern. Weil Bewegung ein essenzieller Faktor dafür ist, ist unser Beitrag zu einer gesunden Gesellschaft bereits jetzt größer als der der Krankenkassen.“

