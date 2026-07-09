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Trading ist mehr als ein Einstiegssignal: Mario Lüddemann von der Lüddemann Investments GmbH über den Denkfehler vieler Trading-Einsteiger

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Verl (ots)

Viele Einsteiger glauben, erfolgreiches Trading beginne mit dem richtigen Einstiegssignal. YouTube-Videos, ChatGPT oder Trading-Communities vermitteln oft den Eindruck, darin liege der Schlüssel zum Erfolg. Professionelle Trader betrachten den Markt jedoch ganz anders: Warum der Einstieg nur ein kleiner Teil einer erfolgreichen Strategie ist und worauf es im Trading tatsächlich ankommt, erfahren Sie hier.

Die meisten Trading-Einsteiger suchen nach dem perfekten Einstieg. Stundenlang analysieren sie Indikatoren, beobachten Charts und testen vermeintlich erfolgreiche Set-ups. Das Internet verstärkt diesen Eindruck zusätzlich: Überall finden sich Strategien, Signale und schnelle Lösungen, die scheinbar direkt zum Erfolg führen. Der Wunsch ist klar – mit möglichst wenig Aufwand profitable Entscheidungen treffen und dauerhaft Gewinne erzielen. Doch hier liegt der entscheidende Denkfehler: Ein Einstiegssignal allein entscheidet nicht darüber, ob ein Trade erfolgreich ist oder nicht. Erst wenn der Markt anders verläuft als erwartet, zeigt sich, ob hinter einem Trade tatsächlich eine belastbare Strategie steht. „Trading scheitert selten am Einstieg. Es scheitert daran, dass für alles danach kein klarer Plan existiert“, erklärt Mario Lüddemann von der Lüddemann Investments GmbH.

„Darum beginnt professionelles Trading nicht mit einem Signal, sondern mit einem strukturierten Entscheidungsprozess, der jede Entscheidung nachvollziehbar macht“, erklärt Mario Lüddemann. Seit 30 Jahren beschäftigt sich der erfahrene Trader und Investor mit systematischen Handelsstrategien und hat bereits mehr als 65.000 Trades durchgeführt. Als Geschäftsführer der Lüddemann Investments GmbH und zweifacher „Trader des Jahres“ vermittelt er regelbasierte Methoden für professionelles Trading und Risikomanagement. Sein Ansatz unterscheidet sich deutlich von vielen frei verfügbaren Inhalten im Internet: Statt einzelner Einstiegssignale steht ein strukturierter Entscheidungsprozess im Mittelpunkt. Dazu gehören unter anderem die Analyse der Marktsituation, ein konsequentes Risikomanagement, die passende Positionsgröße, klare Ausstiegsregeln und die systematische Auswertung abgeschlossener Trades. Erst das Zusammenspiel all dieser Faktoren entscheidet darüber, ob aus einem einzelnen Einstiegssignal eine langfristig erfolgreiche Trading-Strategie wird.

Warum ein Einstiegssignal noch keine Trading-Strategie ist

Ein Einstiegssignal markiert lediglich einen möglichen Zeitpunkt für den Kauf oder Verkauf eines Marktes. Ob daraus tatsächlich ein erfolgreicher Trade wird, entscheidet sich jedoch erst danach. Genau hier liegt der Unterschied zwischen einem einzelnen Signal und einer professionellen Trading-Strategie. Denn ein Einstieg beantwortet nicht die entscheidenden Fragen: Wann wird die Position wieder geschlossen? Wie hoch darf der maximale Verlust ausfallen? Wie groß sollte die Position überhaupt sein? Und passt die gewählte Strategie überhaupt zur aktuellen Marktsituation?

Eine professionelle Trading-Strategie denkt den Trade konsequent zu Ende – noch bevor er überhaupt eröffnet wird. Sie definiert Risiko, Ausstieg und die Bedingungen, unter denen ein Trade überhaupt eingegangen wird. So entsteht aus einer Idee ein klarer Handlungsrahmen. Ein Stop-Loss – also eine vorab festgelegte Verlustgrenze – sorgt dabei dafür, dass einzelne Fehltrades beherrschbar bleiben, während die passende Positionsgröße bestimmt, wie stark sich dieser Verlust im Gesamtdepot bemerkbar macht. Gleichzeitig wird die aktuelle Marktphase berücksichtigt, denn eine Methode, die in Trends funktioniert, kann in Seitwärtsphasen schnell an Wirkung verlieren.

Fehlen diese Leitplanken, kippt der Prozess im entscheidenden Moment: Entscheidungen entstehen erst im laufenden Trade, Verluste werden hinausgezögert, Marken verschoben oder Positionen vergrößert – getragen von der Hoffnung, dass sich der Markt doch noch dreht. „Ein einzelnes Signal kann immer funktionieren – oder eben nicht. Erst das Zusammenspiel aller Regeln entscheidet darüber, ob eine Strategie langfristig einen Vorteil bietet“, betont Mario Lüddemann von der Lüddemann Investments GmbH.

Professionelles Trading beginnt deshalb nicht mit der Suche nach dem perfekten Einstieg, sondern mit klaren Regeln für jede Phase eines Trades – von der Vorbereitung über das Risikomanagement bis hin zum Ausstieg. Erst wenn alle Bausteine ineinandergreifen, entsteht aus einem einzelnen Einstiegssignal eine belastbare Trading-Strategie.

Warum Wissen allein noch keine Gewinne bringt

Doch selbst die beste Trading-Strategie entfaltet ihren Wert erst dann, wenn sie unter realen Marktbedingungen konsequent umgesetzt wird. Denn viele Einsteiger unterschätzen den Unterschied zwischen theoretischem Wissen und praktischer Erfahrung. Denn Trading-Wissen war noch nie so leicht zugänglich wie heute. YouTube, ChatGPT, Bücher und Social Media liefern unzählige Strategien, Set-ups und Erklärungen. Viele gewinnen dadurch schnell den Eindruck, sie hätten verstanden, wie Märkte funktionieren, und seien bereit, dieses Wissen direkt anzuwenden. Doch Wissen ist nicht gleich Können. „Information ist heute überall verfügbar, Erfahrung dagegen nicht“, erklärt Mario Lüddemann von der Lüddemann Investments GmbH.

Wie groß dieser Unterschied tatsächlich ist, zeigt sich meist erst im Live-Handel. Im sogenannten Paper-Trading lassen sich Strategien zwar mit virtuellem Kapital testen, doch ohne echtes finanzielles Risiko bleiben viele psychologische Faktoren außen vor. Erst wenn eigenes Geld auf dem Spiel steht, beeinflussen Emotionen wie Angst, Gier oder Unsicherheit die Entscheidungen. Positionen werden zu früh geschlossen, Verluste ausgesessen oder Einsätze spontan erhöht, obwohl die ursprüngliche Strategie etwas anderes vorsieht.

Hinzu kommen praktische Einflüsse, die sich in der Theorie kaum simulieren lassen. Dazu gehört beispielsweise die sogenannte Slippage – also die Abweichung zwischen dem erwarteten und dem tatsächlich ausgeführten Kurs. Ob eine Trading-Strategie langfristig trägt, entscheidet sich deshalb nicht am Bildschirm während der Recherche, sondern unter realen Marktbedingungen. Erst dort zeigt sich, ob Regeln auch dann konsequent eingehalten werden, wenn der Markt anders reagiert als erwartet.

Das Risikomanagement entscheidet langfristig über Erfolg oder Misserfolg

Selbst die beste Trading-Strategie kann langfristig nur funktionieren, wenn das Risiko konsequent kontrolliert wird. Hier zeigt sich oft einer der größten Unterschiede zwischen Einsteigern und professionellen Tradern. Während viele Anfänger ihren Fokus vor allem auf möglichst hohe Gewinne legen und den einen erfolgreichen Trade suchen, denkt Mario Lüddemann in einer Serie von Entscheidungen. Für ihn steht nicht der einzelne Gewinn im Mittelpunkt, sondern der langfristige Erhalt des Kapitals. „Nicht der beste Trade entscheidet über den Erfolg, sondern der kontrollierte Umgang mit Verlusten“, stellt Mario Lüddemann klar.

Für den erfahrenen Trader beginnt professionelles Risikomanagement deshalb bereits vor dem Einstieg. In seinem Ansatz wird vor jedem Trade definiert, wie viel Kapital maximal riskiert werden darf und welche Positionsgröße daraus folgt. So entsteht ein klarer Handlungsrahmen, der auch mehrere Verlusttrades verkraftbar macht. Entscheidend ist dabei nicht allein die Regel, sondern ihre konsequente Umsetzung – gerade dann, wenn Emotionen oder Marktbewegungen dazu verleiten, davon abzuweichen.

Nach der Erfahrung von Mario Lüddemann zeigt sich so, ob eine Strategie tatsächlich funktioniert. Denn viele Privattrader reagieren auf Verluste, indem sie ihre Positionsgröße erhöhen, Regeln aufweichen oder Trades länger offen halten als ursprünglich geplant. Die Hoffnung, Verluste schnell auszugleichen, führt dabei oft zu noch größeren Rückschlägen. Sein Ansatz verfolgt deshalb das Gegenteil: Regeln werden nicht an die jeweilige Marktsituation angepasst, sondern konsequent eingehalten. Erst diese Disziplin macht aus einer Strategie einen langfristig belastbaren Handelsprozess.

Erfolgreiches Trading ist ein kontinuierlicher Lernprozess

Der eigentliche Lernprozess beginnt oft erst nach dem Trade. Während viele Einsteiger ihren Blick sofort auf die nächste Marktchance richten, analysieren professionelle Trader zunächst, warum eine Position erfolgreich oder eben nicht erfolgreich war. In eben dieser systematischen Nachbereitung sieht Mario Lüddemann einen entscheidenden Unterschied zwischen kurzfristigem Handeln und langfristigem Erfolg. „Wer seine Trades nicht auswertet, wiederholt seine Fehler – unabhängig davon, wie viele Strategien er kennt“, erklärt der Experte.

Aus diesem Grund gehört ein Trading-Journal für Mario Lüddemann zum festen Bestandteil eines professionellen Handelsprozesses. Jeder Trade wird dokumentiert und anschließend ausgewertet. Dabei geht es nicht nur um Gewinne oder Verluste, sondern vor allem darum, ob die Strategie konsequent umgesetzt wurde. Eine systematische Fehleranalyse unterscheidet deshalb zwischen normalen Verlusten, die Teil jeder funktionierenden Strategie sind, und vermeidbaren Fehlern, die durch Regelverstöße oder emotionale Entscheidungen entstehen. So werden wiederkehrende Muster sichtbar und die eigene Vorgehensweise kann Schritt für Schritt weiterentwickelt werden.

„Erfolgreiches Trading lässt sich nicht auf das perfekte Einstiegssignal reduzieren. Entscheidend ist ein strukturierter Gesamtprozess, der Analyse, Risikomanagement, klare Regeln und eine konsequente Nachbereitung miteinander verbindet. Erst dieses Zusammenspiel schafft die Grundlage für fundierte Entscheidungen und nachhaltigen Erfolg – unabhängig davon, welches Einstiegssignal letztlich verwendet wird“, fasst Mario Lüddemann zusammen.

Sie möchten an der Börse nicht länger emotional oder planlos handeln, sondern mit klaren Regeln, kontrolliertem Risiko und einem strukturierten Ansatz investieren? Dann melden Sie sich jetzt bei Mario Lüddemann von der Lüddemann Investments GmbH und vereinbaren Sie einen Termin!

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