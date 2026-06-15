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Das SpaceX-Phänomen: Wie ein einziges Unternehmen die Spielregeln für Tech-Investments an der Börse neu schreibt

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Verl (ots)

Mit dem rasanten Ausbau von Starlink baut Elon Musk SpaceX vom reinen Raketenbauer zu einem globalen Telekommunikations-Giganten um. Dieser Vorstoß bedroht etablierte Mobilfunkanbieter massiv und befeuert die Vorbereitungen auf den wohl meisterwarteten Börsengang des Jahrzehnts. Wer diese tektonische Verschiebung im Markt ignoriert und die neue Realität nach dem SpaceX-Börsengang unterschätzt, setzt sein Portfolio einem enormen Risiko aus.

SpaceX ist längst kein reines Raumfahrt-Play mehr, sondern der gefährlichste Angreifer für traditionelle Mobilfunk- und Infrastruktur-Konzerne. Hier erfahren Sie, welche Chancen und Risiken der SpaceX-Börsengang für Anleger eröffnet, warum Starlink die Telekombranche herausfordert und wie der neue Wettlauf im All den Tech-Markt völlig neu ordnet.

Ein Börsengang mit historischer Dimension

Kaum ein Unternehmen hat in den vergangenen Jahren so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen wie SpaceX. Nach dem erfolgreichen Börsengang an der Nasdaq gehört SpaceX inzwischen zu den wertvollsten Unternehmen der Welt. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von rund 2,1 Billionen US-Dollar hat der Konzern selbst die bereits ambitionierten Erwartungen vieler Marktbeobachter übertroffen.

Gleichzeitig wäre die Notierung weit mehr als ein gewöhnlicher IPO. Der Börsengang zählt zu den größten Kapitalmarkt-Ereignissen der Geschichte und gilt für viele Beobachter als einer der größten, wenn nicht sogar der größte IPO aller Zeiten. Entsprechend groß ist das Interesse institutioneller Investoren und privater Anleger.

SpaceX ist längst mehr als ein Raumfahrtunternehmen

Viele Marktbeobachter verbinden SpaceX noch immer vor allem mit Raketenstarts. Tatsächlich hat sich das Unternehmen jedoch zu einem breit aufgestellten Technologiekonzern entwickelt.

Der wichtigste Wachstumstreiber ist Starlink. Das globale Satelliteninternet-Netzwerk sorgt für wiederkehrende Umsätze und erschließt Regionen, die bislang nur schwer mit klassischer Telekommunikations-Infrastruktur versorgt werden konnten. Allein Starlink soll 2025 rund 11,4 Milliarden US-Dollar Umsatz erwirtschaftet haben. Der Konzernumsatz lag Berichten zufolge bei rund 18,7 Milliarden US-Dollar.

Darüber hinaus ist SpaceX Marktführer bei kommerziellen Raketenstarts. Mit seinen wiederverwendbaren Raketen hat das Unternehmen die Kosten für Raumfahrtmissionen deutlich gesenkt und sich einen wichtigen technologischen Vorsprung erarbeitet. Zudem verfügt SpaceX über enge Beziehungen zu staatlichen Institutionen, Verteidigungsbehörden und Satellitenbetreibern. Gleichzeitig investiert das Unternehmen in neue KI- und Recheninfrastruktur. Langfristig reichen die Visionen sogar bis zu Rechenzentren im Weltraum, die direkt mit einer globalen Satelliteninfrastruktur verknüpft werden könnten.

Gerade diese Kombination aus Raumfahrt, Kommunikation, Künstlicher Intelligenz und digitaler Infrastruktur macht SpaceX einzigartig. Anleger investieren deshalb nicht in ein einzelnes Geschäftsmodell, sondern in mehrere technologische Zukunftsmärkte gleichzeitig.

Elon Musk als zentraler Erfolgsfaktor

Ein wesentlicher Bestandteil der Investmentstory bleibt Elon Musk selbst. Kaum ein Unternehmer versteht es besser, technologische Visionen in globale Aufmerksamkeit zu verwandeln. Gleichzeitig hat Musk mit Tesla, SpaceX und anderen Unternehmen bewiesen, dass er ambitionierte Projekte tatsächlich umsetzen kann.

Für Investoren ist das Chance und Risiko zugleich. Einerseits profitiert SpaceX erheblich von seiner Innovationskraft und öffentlichen Strahlkraft. Andererseits bleibt die Wahrnehmung des Unternehmens eng mit einer einzelnen Person verbunden.

Warum die Bewertung so kontrovers diskutiert wird

So beeindruckend die Wachstumsgeschichte erscheint, so kritisch wird die Bewertung von vielen Analysten betrachtet. Der aktuelle Börsenwert von rund 2,1 Billionen US-Dollar steht einem Jahresumsatz von lediglich rund 18,7 Milliarden US-Dollar gegenüber.

Zum Vergleich: Amazon erzielt inzwischen mehr als 700 Milliarden US-Dollar Umsatz pro Jahr und wird dennoch nur moderat höher bewertet. Kritiker sehen darin ein Zeichen dafür, dass bei SpaceX bereits enorme Zukunftserwartungen eingepreist sind.

Hinzu kommt, dass sich die einzelnen Geschäftsbereiche sehr unterschiedlich entwickeln. Während Starlink zunehmend als profitables Infrastrukturgeschäft gilt, verschlingen Projekte wie Starship oder neue KI-Initiativen weiterhin erhebliche Investitionen. Die wirtschaftliche Bewertung vieler Zukunftsprojekte bleibt daher mit großen Unsicherheiten verbunden.

Letztlich kaufen Anleger bei SpaceX weniger die heutigen Geschäftszahlen als vielmehr die Hoffnung auf neue Märkte, technologische Durchbrüche und langfristiges Wachstum.

Telekommunikationskonzerne geraten unter Druck

Besonders aufmerksam verfolgen etablierte Telekommunikationsanbieter die Entwicklung von Starlink. Denn SpaceX baut eine globale Kommunikationsinfrastruktur auf, ohne Milliarden in Mobilfunkmasten oder Glasfasernetze investieren zu müssen.

Je leistungsfähiger satellitengestützte Internetdienste werden, desto stärker könnten traditionelle Geschäftsmodelle unter Druck geraten. Vor allem in ländlichen Regionen, Schwellenländern und schwer erschließbaren Gebieten besitzt Starlink erhebliche Wettbewerbsvorteile.

Damit entwickelt sich SpaceX zunehmend von einem Raumfahrtunternehmen zu einem direkten Herausforderer für Teile der weltweiten Telekombranche.

Fazit

SpaceX ist nicht einfach ein weiteres Technologieunternehmen. Der Konzern verbindet Satelliteninternet, Raumfahrt, KI, digitale Infrastruktur und langfristige Zukunftsprojekte unter einem Dach. Genau deshalb gilt der SpaceX-Börsengang für viele Investoren als technologische Zeitenwende.

Gleichzeitig setzt die hohe Bewertung enormes Wachstum voraus. Während Optimisten auf die nächste große Innovationswelle setzen, warnen Kritiker vor überzogenen Erwartungen. Fest steht jedoch schon heute: Kaum ein Börsengang der vergangenen Jahrzehnte hatte das Potenzial, ganze Branchen so stark zu beeinflussen wie der von SpaceX.

Über Mario Lüddemann:

Mario Lüddemann ist Geschäftsführer der Lüddemann Investments GmbH. Er hat 30 Jahre Berufserfahrung als Trader und bereits über 65.000 Transaktionen durchgeführt. 2020 und 2021 wurde er als "Trader des Jahres" ausgezeichnet. Er und sein Team bei Lüddemann Investments bieten Interessenten Weiterbildungen für Investment oder Trading an. Sein Ziel: Vermögen selbstbestimmt und unabhängig von Banken und Versicherungen aufzubauen. Mehr Informationen unter: https://mariolueddemann.com/

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