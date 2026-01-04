Coralie Krumpholtz

Von der Führungskraft zur Coach für Innere Kind-Arbeit: Neues Programm hilft Frauen, alte Muster zu durchbrechen

Mainz/Kapstadt (ots)

Coralie Krumpholtz startet 12-Wochen-Intensivprogramm für berufstätige Frauen ab 35, die äußerlich erfolgreich, aber innerlich unerfüllt sind. Nach außen perfekt, innerlich leer: Was nach einem Luxusproblem klingt, ist für viele berufstätige Frauen zwischen 35 und 60 bittere Realität. Die zertifizierte Coach für Innere Kind-Arbeit Coralie Krumpholtz kennt dieses Gefühl aus eigener Erfahrung - und hat daraus ihre Berufung gemacht. Mit ihrem neuen 12-Wochen-Programm " Inner Child Transformation" will sie Frauen helfen, unbewusste Sabotage-Muster zu durchbrechen und endlich ihr authentisches Leben zu leben.

"Ich war selbst einmal genau die Frau, die ich heute coache", erzählt Coralie. Die heute 44-Jährige machte Karriere im Vertrieb, wurde mit 28 Jahren erstmals Führungskraft und leitete schließlich eine Abteilung mit 20 Mitarbeitenden. "Nach außen lief alles. Ich war erfolgreich, fleißig, ehrgeizig. Aber innerlich war ich gefangen."

Der Körper als Alarmsignal

Die Muster zeigten sich überall: In der Partnerwahl geriet sie immer wieder an emotional nicht verfügbare Männer. "Es spiegelte wider, was ich als Kind als Liebe kennengelernt habe", sagt Coralie heute. Und beruflich? "Ich konnte funktionieren, ich konnte leisten - aber erfüllt hat es mich nicht. Egal wie gut ich war, da war immer dieses Gefühl: Ist das wirklich alles?"

2017 folgte der Zusammenbruch: Ein Bandscheibenvorfall machte sie acht Monate arbeitsunfähig. "Das war mein Wendepunkt. Ich verstand: Das Problem war nicht mein Leben. Das Problem waren alte Überzeugungen und innere Programme, die völlig unbewusst im Hintergrund liefen."

Transformation im Unterbewusstsein

Coralie begann, sich intensiv mit Innerer-Kind-Arbeit zu beschäftigen, ließ sich als ganzheitliche Coach und Reiki-Praktikerin ausbilden. "Als ich anfing, diese Muster im Unterbewusstsein zu lösen, veränderte sich alles." Heute lebt sie zwischen Deutschland und Südafrika, "immer da, wo Sommer ist", wie sie lacht, und arbeitet ausschließlich mit ihrer Berufung.

Ihr Ansatz unterscheidet sich von klassischem Coaching: "Ich arbeite nicht nur mit dem Verstand. Die meisten Menschen wissen längst, was sie ändern wollen. Aber sie schaffen es nicht, weil ihr Inneres Kind - die verletzten Anteile aus der Kindheit - jeden Veränderungsversuch sabotiert." Durch energetische Arbeit direkt im Unterbewusstsein würden diese Blockaden dort aufgelöst, wo sie entstanden sind.

Über 100 Frauen erfolgreich begleitet

Mehr als 100 Frauen hat Coralie bereits auf diesem Weg begleitet. Das neue 12-Wochen-Programm kombiniert neun Intensiv-Sessions mit Reiki-Fernbehandlungen, individuellem Messenger-Support und einem "Sabotage-Stopper Notfallplan" für kritische Momente. "Mein Ziel ist nicht, dass Frauen sich gut fühlen. Mein Ziel ist, dass sie ins Handeln kommen und ihren ersten messbaren Schritt in ihr Traumleben gehen."

Der Einstieg erfolgt über einen kostenlosen 60-minütigen Vision Call, in dem Coralie gemeinsam mit den Interessentinnen analysiert, welche unbewussten Muster sie zurückhalten. "Viele Frauen kommen zu mir und sagen: 'Ich träume seit Jahren davon, aber irgendwie schaffe ich den Sprung nie.' Genau da setze ich an."

Weitere Informationen: www.myinnercoach.de

