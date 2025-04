ADS KING GmbH

Andreas Bäuerlein von der ADS KING GmbH über künstliche Intelligenz: Kein Wundermittel, sondern ein Turbo für solide Prozesse

Künstliche Intelligenz verspricht vieles – doch ohne klare Prozesse bleibt sie wirkungslos. Online-Marketing-Experte Andreas Bäuerlein und seine Agentur ADS KING GmbH unterstützen kleine und mittelständische Dienstleister und Berater dabei, digitale Strukturen aufzubauen und KI sinnvoll einzusetzen. Ihr Ziel: mehr Effizienz, weniger Chaos, echte Ergebnisse. Wie genau KI effizient in den Betriebsalltag eingebaut werden kann, erfahren Sie hier.

Ob auf Social Media, in Fachzeitschriften oder im Fernsehen: Überall wird von revolutionären Tools und KI-Systemen gesprochen, die scheinbar über Nacht ganze Geschäftsmodelle neu definieren. Die unterschwellige Botschaft: Du brauchst nichts mehr zu tun – die KI macht alles. Das klingt vor allem für Unternehmer verlockend, die in der KI den rettenden Anker für ihr vielleicht ohnehin schwächelndes Geschäft sehen. Mit dem Einsatz von KI und der damit einhergehenden Automatisierung erhoffen sie sich mehr Kunden, einen größeren Umsatz und Erfolg auf Knopfdruck. Doch genau hier liegt das Problem. Denn künstliche Intelligenz ersetzt keine Hausaufgaben – sie korrigiert sie auch nicht. Wer kein Fundament hat, kann keine Kathedrale bauen, auch nicht mit dem schlausten Bauroboter. Ohne klare Prozesse, durchdachte Strukturen und definierte Workflows bringt selbst die beste KI keine nachhaltigen Ergebnisse. „Viele denken, sie könnten sich mit KI aus dem Sumpf ziehen, ohne zu merken, dass sie bereits knietief im Chaos stehen“, warnt Online-Marketing-Experte Andreas Bäuerlein. „Was sie bekommen, ist kein Heilsbringer, sondern ein Scheinriese, der ihre Unordnung nur schneller in den Abgrund skaliert.“

„Die meisten suchen nach einer Abkürzung – ich baue ihnen lieber eine Autobahn”, erklärt Andreas Bäuerlein weiter. „Und genau da zündet künstliche Intelligenz: als Turbo für ein System, das funktioniert.“ Mit der ADS KING GmbH hat der Unternehmer bereits über 1.000 Dienstleister, Berater und Coaches erfolgreich auf ihrem Weg in die digitale Welt begleitet. Das Erfolgsrezept: ein ganzheitlicher Ansatz, der Marketing, Prozesse und Technologie intelligent verbindet. KI dient dabei als wichtiges Werkzeug, das seine Wirkung nur in den richtigen Händen entfaltet.

Tool-Overkill statt Fortschritt: So scheitern Unternehmen an KI

Dabei weiß Andreas Bäuerlein: Die momentane Euphorie rund um künstliche Intelligenz ist brandgefährlich. „Sie verführt Unternehmer dazu, den zweiten Schritt vor dem ersten zu machen“, erklärt er. „Statt erst ihre Geschäftsprozesse zu ordnen, stürzen sich viele auf KI-Tools, in der Hoffnung auf eine schnelle Lösung.“ Das Problem: Ohne eine stabile Grundlage werden selbst die besten Tools zu teuren Spielereien. Was folgt, ist ein Kreislauf aus Frust, hohen Investitionen und enttäuschenden Ergebnissen.

Automatisierungen laufen ins Leere, weil es keine klar definierten Abläufe gibt. Kundenanfragen bleiben unbeantwortet, weil der Chatbot falsch trainiert ist. Und statt Zeit zu sparen, verbringen Teams plötzlich mehr Zeit mit dem Management der Tools als mit dem eigentlichen Geschäft. „Gerade deshalb ist es unsere Aufgabe – als Berater, Agenturen und digitale Experten –, diesen Trugschluss aufzudecken“, erklärt Andreas Bäuerlein von der ADS KING GmbH. „Denn KI ist weder Magie noch ein Shortcut zum Erfolg.“

Erst Ordnung, dann Intelligenz: So wird KI zum Gamechanger

Bevor künstliche Intelligenz im Unternehmen Wirkung entfalten kann, braucht es ein solides Fundament. Denn KI funktioniert nicht aus dem Bauch heraus – sie lebt von klaren Prozessen, sauberen Daten und eindeutigen Zielen. Wer nicht weiß, was automatisiert werden soll, wird mit KI keine Effizienz, sondern Verwirrung erzeugen. Deshalb ist der erste Schritt immer: Prozessoptimierung. Welche Abläufe sind standardisiert? Wo gibt es wiederkehrende Aufgaben? Welche Daten liegen in welcher Qualität vor?

Erst wenn diese Fragen geklärt sind, lohnt sich der Einsatz intelligenter Systeme. Dann wird KI zum echten Turbo: Sie beschleunigt, was funktioniert – und schafft Freiräume, wo vorher manuelle Arbeit dominierte. Doch ohne saubere Strukturen skaliert KI nicht den Fortschritt, sondern das Chaos. Deshalb lautet der Appell von Andreas Bäuerlein und seinem Team der ADS KING GmbH: Unternehmen sollten jetzt nicht auf die schnelle Wunderlösung hoffen, sondern in ihre Basis investieren. „Nur wer Klarheit schafft, kann aus KI mehr machen als heiße Luft – und sie als echten Gamechanger nutzen“, erklärt der Experte abschließend.

