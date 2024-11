ADS KING GmbH

Andreas Bäuerlein von der ADS KING GmbH über die wichtigsten Learnings im Marketing

Marketing ist Chefsache - so lautet die Devise der ADS KING GmbH. Gründer und Geschäftsführer Andreas Bäuerlein hat es sich zur Mission gemacht, Unternehmer rundum fit für das digitale Zeitalter zu machen. In seinen komplett ortsunabhängigen Seminaren und Beratungsangeboten vermittelt er umfassendes Wissen zu Themen wie Digitalisierung und KI, während er und sein Team Kunden dabei unterstützen, effektive Marketingstrategien zu entwickeln und umzusetzen. Was viele Unternehmer in der Zusammenarbeit mit einer Agentur falsch machen, erfahren Sie hier.

Das Marketing ist eine der wichtigsten Triebfedern für den Erfolg eines Unternehmens: Nur wenn ein Produkt bekannt ist, wird es auch gekauft. Viele Unternehmen geben daher Unsummen für bezahlte Werbeanzeigen oder Coaches und Agenturen aus, die dabei helfen sollen, ihr Produkt in das richtige Licht zu rücken. Viel hilft jedoch nicht zwangsläufig viel. "Nur wenige Unternehmer wissen selbst, welche Hebel im Marketing wirklich etwas bewegen. Viele geben daher die Verantwortung komplett an Dritte ab - eine Entscheidung, die oft zu unnötigen Kosten und anderen Konsequenzen führt", erklärt Andreas Bäuerlein von der ADS KING GmbH.

"Wer das Marketing delegiert, treibt sich selbst in die Abhängigkeit. Es gilt also, selbst die Fäden in der Hand zu behalten, um sinnvolle Entscheidungen treffen zu können", rät der Experte. Mit der ADS KING GmbH hat Andreas Bäuerlein ein einzigartiges Konzept entwickelt, das Unternehmern nicht nur eine Leistung verkauft, sondern sie selbst auf die Reise mitnimmt und ihnen das nötige Know-how für fundierte Entscheidungen zur Marketingstrategie vermittelt. Im Folgenden hat er zusammengefasst, was viele Unternehmer im Marketing falsch machen und welche Schritte wirklich notwendig sind, um eine erfolgreiche Marketingstrategie zu entwickeln.

Vom Rettungsanker zur Abhängigkeit

Versteht ein Unternehmer von einem Thema nur wenig, liegt es oft nahe, einen Experten in diesem Bereich hinzuzuziehen. Gerade im Marketingsektor gibt es eine Vielzahl an Angeboten, die Expertise und schnelle Resultate versprechen. Darunter befinden sich auch zahlreiche Rundum-Pakete, die angeblich sämtliche Leistungen abdecken. Kurzfristig mögen solche Konzepte auch funktionieren - jedoch rutscht das Unternehmen zunehmend in die Abhängigkeit.

Die meisten Anbieter sind nämlich nicht daran interessiert, Unternehmern selbst das nötige Wissen zu vermitteln. Ist der Geschäftsführer selbst kein Experte im Marketing, können unseriöse Dienstleister ihm Leistungen verkaufen, die im Grunde nicht notwendig wären, um Erfolge zu erzielen. Im Gegenzug kann jedoch eine Agentur das Geschäftsmodell und die Zielgruppe des Unternehmens niemals so gut einschätzen wie jemand, der es selbst aufgebaut hat. Wer sich blind auf Dritte verlässt, verbrennt somit unweigerlich Geld für unnötige oder ineffiziente Maßnahmen.

Informierte Entscheidungen statt blindem Vertrauen

Insbesondere im Bereich des Onlinemarketings lauern einige Fallstricke, die unbedarfte Unternehmer bares Geld kosten können. Anders als im Marketing über traditionelle Medien ist es online bereits mit geringen Investments möglich, eine hohe Reichweite zu erzielen. Viele Agenturen spezialisieren sich jedoch auf bezahlte Anzeigen - sie werden also nahezu immer behaupten, dass diese das Nonplusultra im Marketing darstellen. Dadurch geben unwissende Unternehmer gerade in der Anfangsphase erheblich mehr Geld für Marketing aus, als tatsächlich erforderlich wäre.

Anstatt blind auf andere zu vertrauen, sollten sich Geschäftsführer daher stets darum bemühen, ihr eigenes Wissen zum Thema Marketing zu erweitern. Dies gelingt am besten mit der Unterstützung eines erfahrenen Marketingexperten, der eigene Resultate vorweisen kann und die Grundlagen anschaulich und praxisnah vermittelt. Idealerweise sollte diese Ausbildung bereits vor den ersten Maßnahmen beginnen und die Planung und Umsetzung so begleiten, dass der Chef versteht, warum professionelle Dienstleister bestimmte Entscheidungen so und nicht anders umsetzen.

Wer das Marketing zur Chefsache macht, bleibt unabhängig von Dritten

Schlussendlich sollte jeder Geschäftsführer das Ziel verfolgen, sich das nötige Wissen anzueignen, um unabhängig und selbstbestimmt über Marketingstrategien entscheiden zu können. Hat der Chef selbst einen Überblick, welche Maßnahmen sinnvoll und für seine Zielgruppe geeignet sind, fällt er nicht mehr so leicht auf unseriöse Anbieter oder angebliche Universallösungen herein. Dies befähigt ihn, gemeinsam mit einem seriösen Dienstleister oder einem eigenen Marketingteam sinnvolle und kosteneffektive Marketingstrategien zu entwickeln.

Dabei müssen es nicht immer sofort bezahlte Anzeigen sein. Vielmehr ist es in den meisten Fällen sogar sinnvoller, zunächst über kostenfreie Kanäle organisch die eigene Reichweite auszubauen und gegebenenfalls einen Expertenstatus zu etablieren, der einen Vertrauensvorschuss garantiert. Dies bietet gleichzeitig die Chance, das Angebot und die Zielgruppe zu testen, bevor finanzielle Mittel in bezahlte Onlinewerbung fließen.

