Wunschkennzeichen für KFZ immer beliebter - die beliebtesten Kennzeichen werden jedoch immer knapper - Lösungen gefordert

Wunschkennzeichen sind in Deutschland so beliebt wie nie zuvor. Aber was müssen Autofahrer beachten, die ein persönliches Kennzeichen haben möchten?

Die Plattform wunschkennzeichen.vip hat dazu eine ausführliche Anleitung erstellt:

https://wunschkennzeichen.vip/fragen/

Die Jagd nach den "VIP-Kennzeichen"

Besonders gefragt sind einprägsame, kurze oder humorvolle Kombinationen - inoffiziell oft als "VIP-Kennzeichen" bezeichnet. Dazu zählen Kürzel wie SE-XY, BI-ER, BO-NN, CO-OL oder die sehr seltenen, einstelligen Zahlenfolgen wie A-A-1.

In einigen Zulassungsbezirken sind diese Kombinationen so knapp, dass bereits neue Kennzeichenkürzel eingeführt werden. Zum Beispiel hat der Landkreis Potsdam-Mittelmark gerade mitgeteilt, dass ab sofort das 1993 abgeschaffte Kürzel BEL wieder beantragt werden kann.

Etwa einhundert deutsche Städte und Gemeinden setzen sich aktuell dafür ein, ein eigenes Kfz-Kennzeichen zu bekommen. Auslöser ist ein Vorschlag des Professors Ralf Bochert aus Heilbronn. Er schlägt vor, mittelgroßen Kommunen (mit 20.000 bis 100.000 Einwohnern) eine individuelle Ortskennung zu ermöglichen.

Schnelligkeit entscheidet

Aufgrund dieser Knappheit haben immer weniger Verkehrsteilnehmer das Glück, ein begehrtes Kennzeichen zu reservieren. Es gibt jedoch eine Chance: Gefragte Kennzeichen können wieder frei werden, wenn der Halter sein Fahrzeug abmeldet, bzw. die Reservierungsdauer ausläuft oder die Reservierung nicht verlängert wird.

Hier ist die Nutzung der Online-Abfrage der schnellste Weg.

Portale wie https://wunschkennzeichen.vip bieten eine schnelle, deutschlandweite Verfügbarkeitsprüfung. Dank iKFZ (Online-Zulassung) können Nutzer rund um die Uhr ihr Wunschkennzeichen prüfen, bei Verfügbarkeit sofort reservieren und die passenden Schilder prägen lassen. Das spart Geld und Zeit bei der Zulassung.

Kleiner Tipp zum Wunschkennzeichen

Man muss übrigens nicht sofort ein Fahrzeug anmelden, um ein Wunschkennzeichen zu reservieren. Die Reservierung ist häufig für 90 Tage gültig und kann bei vielen Zulassungsstellen auch verlängert werden.

