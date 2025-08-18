Investmentpunk Academy GmbH

Trump diktiert, Europa zahlt: Der wahre Deal hinter seiner Zollpolitik und wie Anleger davon profitieren können

Bild-Infos

Download

Wien (ots)

Donald Trumps harte Rhetorik gegen Europa ist zurück und mit ihr die Drohung neuer Strafzölle. Was politisch nach Muskelspiel aussieht, hat wirtschaftlich konkrete Folgen: Vor allem deutsche Exporteure stehen unter Druck. Doch inmitten der Unsicherheit eröffnen sich auch vielversprechende Chancen für Anleger.

Zölle verschieben Märkte – und wer genau hinschaut, erkennt, wo sich neue Gewinnerpositionen bilden. Dieser Beitrag verrät, welche Branchen profitieren könnten und warum sich jetzt der Blick auf europäische Zulieferer und inländische Konsumwerte besonders lohnt.

Wenn der Handelsfrieden wankt

Mit der Rückkehr von Donald Trumps protektionistischer Zollpolitik steigt der Druck auf Europas Wirtschaft deutlich. Was zunächst wie eine reine Drohgebärde wirkte, hat sich in konkrete Vereinbarungen verwandelt, die den transatlantischen Handel neu ordnen und klare Machtverschiebungen offenbaren. Besonders einschneidend war der Marktschock vom 7. April, als Aktien- und Kryptomärkte einbrachen und der Nasdaq von über 20.000 auf 15.000 Punkte fiel – für viele Regierungen das Signal, rasch auf Trumps Forderungen einzugehen, um einen Handelskrieg zu vermeiden.

Unternehmen müssen sich nun auf steigende Kosten, Margendruck und tiefgreifende Veränderungen in einzelnen Branchen einstellen. Wer nicht schnell auf die neuen Spielregeln reagiert, riskiert, wichtige Exportmärkte einzubüßen.

Fakten zur neuen Handelsordnung

Die jüngsten Abkommen sind kein Ausdruck harmonischer Zusammenarbeit, sondern ein deutliches Signal des amerikanischen Machtanspruchs. Für Europa bedeutet das konkret: Auf seine Exporte in die USA werden künftig Zölle in Höhe von 15 Prozent erhoben – deutlich weniger als die von Donald Trump zunächst angedrohten 30 Prozent, aber dennoch eine erhebliche Belastung. Darüber hinaus verpflichten sich europäische Unternehmen, insgesamt 600 Milliarden Euro in den USA zu investieren, vor allem in Produktionsstätten und andere strategische Projekte. Zusätzlich wird Europa amerikanische Energie im Wert von 750 Milliarden Euro importieren, was die wirtschaftliche Abhängigkeit weiter verstärkt.

Ähnliche Vereinbarungen mit 10-Prozent-Zöllen haben auch Länder wie Japan, Großbritannien, die Philippinen und Vietnam getroffen. Das Hauptziel war es, maximale Belastungen zu verhindern, aus Angst vor einer Eskalation nach chinesischem Vorbild.

Dennoch bringt diese Form wirtschaftlicher Dominanz erhebliche Nachteile mit sich: Produktion und Arbeitsplätze wandern verstärkt in die USA ab, während europäische Märkte offen bleiben und der Wettbewerbsdruck auf heimische Firmen zunimmt.

Folgen und Handlungsspielräume für Unternehmen und Anleger

Die Konsequenzen der veränderten Handelsbeziehungen zeichnen sich bereits ab: Amerikanische Konsumenten werden einen Teil der Kosten über steigende Preise tragen; für europäische Exporteure sinken Gewinnmargen, und Investitionen in den USA fördern vor allem dort die Wirtschaftskraft. Auf betroffener Seite stehen Branchen, deren internationale Wertschöpfungsketten und Exportmärkte am stärksten von den Zöllen beeinflusst werden – etwa Automobil-, Maschinenbau-, Chemie- oder Konsumgüterindustrie.

Auch Großbritannien könnte trotz Brexit-Belastungen, der Abschaffung der Non-Domicile-Regelung und der Russland-Sanktionen von den 10-Prozent-Zöllen und der Nähe zu Trump profitieren – es gibt Anzeichen für eine mögliche wirtschaftliche Renaissance.

Zusätzlich sorgt die Verpflichtung zu umfangreichen Energieimporten für anhaltende Unsicherheit bei den Kosten. Das Risiko einer klassischen Lohn-Preis-Spirale wächst, falls Produktionsverlagerung mit einem restriktiven Arbeitsmarkt und inflationsfördernden politischen Maßnahmen zusammenfällt. Auch Anleger spüren die Verwerfungen direkt, etwa durch volatilere Märkte und unterschiedliche Aussichten für Euro- und Dollar-Anlagen.

Orientierung schaffen: Erfolgsfaktoren in stürmischen Zeiten

Gerade jetzt gilt es, die eigenen Strategien an die veränderte Lage anzupassen und typische Fehler zu vermeiden. Neben der Fokussierung auf Unternehmen, die von der Neuordnung profitieren oder unabhängig von Handelsströmen agieren, lohnt der Blick auf lokale Zulieferer, Konsumwerte mit starker Inlandsnachfrage oder Firmen mit signifikanter Produktion in den USA, da sie wenig bis gar nicht von Zöllen betroffen sind.

Auch die Diversifizierung auf verschiedene Anlageklassen, etwa harte Vermögenswerte wie Gold, ausgewählte US-Aktien oder digitale Assets, kann Risiken abfedern. Anleger sollten zudem den Währungseffekt im Blick behalten: Der Dollar steht aktuell bei 1,17 bis 1,18 Euro und macht US-Vermögenswerte vergleichsweise günstig.

Ein weiterer Faktor: Trump strebt 1 Prozent Leitzins in den USA an. Sollte er damit durchkommen, ist es wahrscheinlich, dass die EZB mit Zinssenkungen nachzieht. Das könnte sowohl die Inflation als auch die Bewertung verschiedener Anlageklassen beeinflussen.

Die Zukunft im Blick: Wege zu neuer Stärke

Die jüngsten Entwicklungen sind nicht nur Herausforderung, sondern eröffnen auch Chancen zur Neuorientierung und zur Stärkung der eigenen Position. Europa bleibt trotz aller Unsicherheiten ein attraktiver Wirtschaftsraum, in den auch im Zuge der Krise Kapital geflossen ist. Mit gezielten Investitionen in strategisch wichtige Sektoren und einer vorausschauenden Standortpolitik lassen sich neue Wachstumspotenziale erschließen.

Wer flexibel bleibt und Chancen jenseits der klassischen Exportpfade sucht, kann vom Wandel sogar profitieren. Während die USA und China weiterhin große Teile der Weltwirtschaft dominieren, stärkt die Auseinandersetzung mit den neuen Bedingungen auch die Widerstandskraft der europäischen Akteure.

Über Gerald Hörhan:

Gerald Hörhan ist mit Einzimmerwohnungen zum Millionär geworden und ist der festen Ansicht, dass 90 Prozent der Menschen ebenso dazu in der Lage sind. Mit der Gründung der Investment Punk Academy hat er einen Ort geschaffen, an dem die Teilnehmer lernen, wie sie ihre finanzielle Freiheit systematisch planen. Damit holt er nach, was im Bildungssystem versäumt wird. Schließlich wird nirgends der richtige Umgang mit Geld gelehrt. Mit der Investmentpunk Academy konnte er mittlerweile über 100.000 Menschen Finanzen lehren und ihnen helfen, auf diesem Weg ihre Ziele zu realisieren. Mehr Informationen unter: https://www.investmentpunk.com

Original-Content von: Investmentpunk Academy GmbH, übermittelt durch news aktuell