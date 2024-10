KM-Line Internet

Bald 320 neue Kennzeichen in Deutschland?

Eine Initiative der Hochschule Heilbronn unter der Leitung von Prof. Dr. Ralf Borchert setzt sich dafür ein, dass mehr Städte in Deutschland eigene Kennzeichen erhalten. Ziel der Initiative ist es, kleineren Städten ein individuelles Autokennzeichen zu ermöglichen, das sowohl die Heimatverbundenheit der Bürger stärkt als auch als kostengünstiges Stadtmarketing dient. Laut Borchert könnten deutschlandweit 320 Städte und Gemeinden von dieser "Kennzeichenliberalisierung" profitieren - allein in Nordrhein-Westfalen wären 133 Orte dabei.

Der Plan sieht vor, dass insbesondere Städte mit einer Einwohnerzahl zwischen 20.000 und 100.000 ihr eigenes Wunschkennzeichen bekommen. Zu den bereits bestehenden rund 700 Kennzeichen kämen so zahlreiche neue hinzu. Dormagen, eine Stadt in NRW, könnte beispielsweise das Kennzeichen "DOM" erhalten. "Es sind zwar nur zwei oder drei Buchstaben, aber sie zeigen, wo man herkommt und wo man hingehört", erklärt Dormagens Oberbürgermeister Erik Lierenfeld, der die Initiative unterstützt.

Prof. Borchert sieht klare Vorteile in der Einführung der neuen Kennzeichen. "Für die Städte ist es ein starkes Marketinginstrument, und das völlig kostenlos", erklärt er. Die Kennzeichen seien zudem ein wichtiges Symbol für die Identität einer Stadt. Viele Bürgermeister in ganz Deutschland haben bereits ihre Zustimmung signalisiert, und die Resonanz aus der Bevölkerung ist überwiegend positiv.

Der bürokratische Aufwand zur Einführung der neuen Autokennzeichen hält sich laut Borchert in Grenzen. Es müssten lediglich zwei Sätze in der Fahrzeugzulassungsverordnung geändert werden. Ein entsprechender Antrag müsse von den Bundesländern an das Bundesverkehrsministerium gestellt werden, und die neuen Kennzeichen könnten schon bald Realität sein.

Individuelle Kennzeichen reservieren und dabei das Kürzel der eigenen Stadt zu wählen, könnte bald für noch mehr Menschen in Deutschland möglich sein.

