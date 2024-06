Blue Marble Health GmbH

Projekt "Blue Marble Health - einfach | gesund | nachhaltig" gewinnt den Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte

Berlin (ots)

Der Nachrichtensender ntv, das Deutsche Institut für Service-Qualität und das DUP UNTERNEHMER-Magazin prämieren herausragende Nachhaltigkeitsprojekte von Unternehmen und Organisationen. Bei der feierlichen Vergabe des Deutschen Awards für Nachhaltigkeitsprojekte in der Berliner Bertelsmann-Repräsentanz ist am Dienstagabend das Präventions- und Nachhaltigkeitsprojekt "Blue Marble Health - einfach | gesund | nachhaltig" in der Kategorie "Dienstleistung - Vorsorge/Prävention" mit dem ersten Platz ausgezeichnet worden.

"Blue Marble Health" wurde im Jahr 2022 von der Audi BKK und der Pronova BKK initiiert und ist Teil der BKK Green Health Initiative. Seit 2024 wird das Projekt gemeinsam mit den vier Landesverbänden der Betriebskrankenkassen bundesweit an Schulen ausgerollt.

Das Projekt zielt darauf ab, die Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern ab der achten Klasse zu stärken und ein Bewusstsein für einen gesunden, klima- und umweltschonenden Lebensstil zu fördern. Grundlage des Projekts ist die Agenda 2030 der Vereinten Nationen mit ihren 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung.

Die Jury lobte das Projekt mit den Worten: "Die Erklärungen von Blue Marble Health sind für die Schülerinnen und Schüler einfach und verständlich gestaltet. Die Jury sieht bei dieser Zielgruppe einen großen Impact. Die Jury lobt die insgesamt sinnvolle und begrüßenswerte Implementierung des Planetary Health Ansatzes."

Original-Content von: Blue Marble Health GmbH, übermittelt durch news aktuell