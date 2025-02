Bensussen Deutsch & Associates, LLC

BDA befördert Vertriebsleiter zum Managing Director, EMEA

Woodinville, Wash. (ots/PRNewswire)

Stuart Shepherd soll das Geschäftswachstum und die operative Ausrichtung in der gesamten Region vorantreiben

Bensussen Deutsch & Associates, LLC (BDA), die landesweit führende Merchandise Agency™ für kultige Marken wie Major League Baseball, Johnson & Johnson, The Home Depot, NBC und Mercedes-Benz, gab heute die Beförderung von Stuart Shepherd zum Managing Director, EMEA bekannt. Stuart, der zuvor als Vertriebsleiter in der EMEA-Region tätig war, wird einen erweiterten Aufgabenbereich übernehmen, der sich auf die Ausrichtung der regionalen Aktivitäten der BDA, die Verbesserung der Lieferketteneffizienz und die Förderung des strategischen Wachstums in der gesamten EMEA-Region konzentriert. Stuarts Ernennung baut auf den jüngsten europäischen Akquisitionen von BDA auf, darunter imp|gruppe sowie The Great Branding Company, und verstärkt das Engagement des Unternehmens für Kundschaft in der gesamten Region, darunter FIFA, Manchester United, Arsenal und der französische Fußballverband.

Stuart bringt 27 Jahre Führungserfahrung in der Verkaufs- und Merchandising-Branche in die BDA ein. Er verfügt über fundierte Kenntnisse im Bereich Verwaltung wichtiger Kunden- und Lieferantenbeziehungen und kann auf eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Umsetzung wirkungsvoller Werbestrategien verweisen. Stuart begann seine Karriere als Jurist und leitete anschließend fast zwei Jahrzehnte lang Verkaufsteams bei einem Warenvertrieb. Da die BDA ihre globale Präsenz weiter ausbaut, wird Stuart eine wichtige Rolle bei der Steuerung der globalen Beschaffung spielen, um sicherzustellen, dass die Kundschaft strategische Wareninitiativen auf kosteneffiziente Weise entwickeln und skalieren kann.

„Wir haben volles Vertrauen, dass Stuarts erweiterte Führungsrolle es BDA ermöglichen wird, weiterhin den Standard für die innovativsten Markenartikel in der gesamten EMEA-Region zu setzen", sagte Jay Deutsch, Geschäftsführer und Mitbegründer von BDA. „Stuarts operatives Know-how sowie sein umfangreiches Netzwerk an Lieferanten- und Partnerbeziehungen werden sowohl die internen Teams als auch die Kundschaft dabei unterstützen, ein messbares Geschäftswachstum zu erzielen. Wir sind dankbar, Stuart an der Spitze des EMEA-Geschäfts zu haben!"

„Was die BDA wirklich auszeichnet, ist der kooperative Geist, den wir sowohl in unser Team als auch in unsere Kundenbeziehungen einbringen. Wir sind Partner im wahrsten Sinne des Wortes", sagte Stuart Shepherd. „Vom ersten Tag an agieren wir als verlängerter Arm unserer Kundenteams und bieten ein komplettes Paket Merchandising-Lösungen, die es Marken ermöglichen, eine sinnvolle Verbindung zu ihren Zielgruppen herzustellen. Ich freue mich darauf, auf diesem Fundament aufzubauen und dafür zu sorgen, dass die Kundschaft in der gesamten EMEA-Region vom besten globalen Lieferkettenmanagement und von branchenführender Markenartikelkompetenz profitieren."

Informationen zu BDA Bensussen Deutsch & Associates, LLC (BDA) ist eine globale Merchandise Agency™, die maßgeschneiderte Marketing-, Markenartikel-, E-Commerce- und Fulfillment-Lösungen für bekannte Sportorganisationen, Unterhaltungsunternehmen und Fortune-1000-Unternehmen anbietet. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung bringt BDA ihrer Kundschaft Marken näher, indem sie hochinteressante Werbeartikel und Markenartikelerlebnisse anbietet. Renommierte Kundschaft aus der Automobil-, Sport-, Technologie-, Unterhaltungs-, Medizin-, Fitness- und Getränkeindustrie verlassen sich auf BDA, um ihre Veranstaltungen, Beschäftigten und Marken zu aktivieren, zu inspirieren und zu fördern. BDA ist die größte, unabhängige Markenartikelagentur mit Niederlassungen an über 50 Standorten weltweit. Weitere Informationen über die Macht der Waren finden Sie auf www.bdainc.com.

