NXTGN

Preis für die besten Kollaborationsprojekte zwischen Startups und Unternehmen

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

L-Bank und NXTGN vergeben erstmals den Venture Partnering Award für die erfolgreiche Zusammenarbeit von Startups und etablierten Unternehmen.

Der Preis wurde im Rahmen des Start-up BW Summits, ausgerichtet vom Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg, vergeben.

Preisträger sind die Startups Assemblio, Perspective Care und SenseING.

Für eine zukunftsfähige Gesellschaft sind sowohl die Entwicklung innovativer Ideen als auch deren praktische Umsetzung von entscheidender Bedeutung. Häufig scheitern Startups daran, ihre Innovationen in etablierte Unternehmen zu integrieren, obwohl dies erhebliches Potenzial birgt. Der Venture Partnering Award würdigt jene, die diese Hürde erfolgreich überwunden und eine effektive Zusammenarbeit zwischen Startups und etablierten Unternehmen ermöglicht haben.

Der Venture Partnering Award

Der erstmals von der L-Bank und der Innovationsplattform NXTGN verliehene Preis zeichnet Kollaborationen in den Kategorien Innovationsgrad, Wirkungsgrad und Verstetigungsgrad aus. Neben einer landesweiten Sichtbarkeit erhalten die prämierten Startups ein Preisgeld von 2.000 Euro pro Kategorie, das von der L-Bank gestiftet wird. Johannes Heinloth, Vorstandsmitglied der L-Bank, betont: "Wir freuen uns, durch den Venture Partnering Award Startups zu würdigen, die wertvolle Kooperationen mit erfahrenen Unternehmen eingegangen sind und damit einen bedeutenden Beitrag zur Innovationskultur im baden-württembergischen Mittelstand leisten."

Vergabe des Preises im Rahmen des Start-up BW Summits

Der Preis wurde am 11. Juli im Haus der Wirtschaft in Stuttgart verliehen. Die Preisverleihung fand im Rahmen des Start-up BW Summits des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg statt. Ausgewählt wurden die Preisträger von einer Jury bestehend aus Nino Messaoud, CIO und CDO bei der L-Bank, Benjamin Junghans, Managing Director bei STIHL Ventures, und Alina Benze, Business Development Manager bei Cyber Valley.

"Es ist uns eine große Freude zu sehen, wie viele mutige und innovative Startups unser Land hervorbringt - und wie viele bereits erkannt haben, dass man durch Kollaborationen und gewinnbringende Zusammenarbeit Großes bewegen kann", so Adrian Thoma, Managing Director bei NXTGN.

Die Gewinner des Preises

In der Kategorie Innovationsgrad konnte das Startup Assemblio überzeugen. Das im Jahr 2022 gegründete Startup aus Stuttgart unterstützt mit seiner Lösung Fertigungsunternehmen dabei, ihre Montagedokumentation schneller, kostengünstiger und ressourcenschonender zu erstellen. In Kollaboration mit der WEISS GmbH konnte durch ihre Automationslösung der Erstellungsprozess der Montageanleitungen effizienter gestaltet werden.

Das Startup Perspective Care wurde in der Kategorie Verstetigungsgrad ausgezeichnet. Die Perspective Care entwickelt ein Pflege- und Patientenmonitoring für die ambulante und stationäre Pflege. Gemeinsam mit der newcare GmbH hat das Startup ein Pilot-Pflegeheim mit modernster Lasersensorik ausgestattet. Durch integrierte Sturz- und Abwesenheitssensorik können so die Sicherheit für die Bewohner und Bewohnerinnen sichergestellt sowie moderne Arbeitsbedingungen für die Pflegekräfte geschaffen werden.

Der Preis in der Kategorie Wirkungsgrad wurde an SenseING verliehen. Das Startup bietet energieeffiziente IoT (Internet of Things) -Lösungen zur Erfassung von Umgebungsbedingungen an. Eine Anwendung seiner Lösungen hat SenseING innerhalb der AWO-Verbandsstruktur gefunden. Dort setzen sie an der zuvor zeitaufwändigen Dokumentation der Lagertemperaturen von Lebensmitteln und Medikamenten an.

Über NXTGN

NXTGN ist der neue Innovationsverbund aus führenden Institutionen in Baden-Württemberg. Das Ziel: eine erfolgreiche, innovative und eng vernetzte nächste Generation an Unternehmen. Dafür bringt NXTGN Startups, Wissenschaft und etablierte Unternehmen der Wirtschaft zusammen.

Original-Content von: NXTGN, übermittelt durch news aktuell