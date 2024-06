pixolus GmbH

Die pixolus GmbH präsentiert 'pixometer team' auf der "EM-Power The smarter E Messe in München"

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Die pixolus GmbH freut sich, ihre erstmalige Teilnahme an der "EM-Power The Smarter E Messe in München" bekanntzugeben. Im Fokus des Messeauftritts steht das innovative Software-Produkt pixometer team, eine leistungsstarke Lösung zur digitalen Zählerstandserfassung und -verwaltung - u.a. für Handels- und Industrieunternehmen, Städte & Kommunen und Dienstleitern wie Facility und Property Manager.

Um die gesetzlichen und unternehmensspezifischen Anforderungen zu erfüllen (Energieeffizienz-Gesetz, ISO 50.001, CSRD-Richtlinie, EMAS-Gütesiegel) und Energieeinsparpotenziale zu heben, müssen Energiemanagerinnen und Energiemanager vollständige Verbrauchsdaten von sämtlichen Energiezählern erheben.

Das ist für viele Unternehmen schwierig, weil Daten von vielen, geografisch verteilten Liegenschaften benötigt werden.

pixometer team verbessert die Art und Weise, wie Energiemanager und Dienstleister Zählerstände erfassen und verwalten können - sodass zuverlässige und vor allem vollständige Daten vorliegen. Mit benutzerfreundlichen Funktionen, die sowohl die Vollständigkeit als auch die Genauigkeit der Verbrauchsdaten verbessern, ermöglicht pixometer team eine Optimierung bestehender Arbeitsabläufe. Dies erhöht die Datenqualität und -vollständkeit und kann dabei helfen, gesetzliche Vorschriften zu erfüllen und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

Die pixolus GmbH lädt alle Interessierten dazu ein, das Team am Messe-Stand (Halle B5.580) zu besuchen. Um sicherzustellen, dass sich das Team ausreichend Zeit für persönliche Gespräche und Demonstrationen nehmen kann, empfiehlt pixolus, vorab über das Online-Terminbuchungstool einen Gesprächstermin zu sichern.

Kontakt für Terminbuchungen:

Besuchen Sie die pixometer team-Webseite und nutzen Sie das Online-Terminbuchungstool, um einen persönlichen Gesprächstermin während der Messe zu vereinbaren: https://meet.brevo.com/pixolus-em-power

Über pixolus GmbH:

Die pixolus GmbH ist seit 10 Jahren Partner der Energie- und Immobilienwirtschaft. Wir bieten Lösungen für die zuverlässige Erfassung von Verbrauchszählern mit dem Smartphone. Mit unserem Know-how und unserer Erfahrung unterstützen wir Unternehmen dabei, ihre Prozesse zu optimieren und die Effizienz zu steigern. Unsere Produkte zeichnen sich durch Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und hohe Präzision aus. Energiemanagerinnen und Energiemanager bekommen damit zu überschaubaren Kosten eine praktikable Lösung an die Hand, die sich problemlos in alle Standorte ausrollen lässt.

Original-Content von: pixolus GmbH, übermittelt durch news aktuell