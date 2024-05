SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental Marketing GmbH

Herausragende Auszeichnungen zum Saisonabschluss für die SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental

Internationaler Nachhaltigkeits-Award & Publikumspreis Skigebiete Gesamtsieger

April 2024| Mountain Travel Symposium - Lake Tahoe USA

Jährlich treffen sich im April in den USA zum Mountain Travel Symposium, der größten Wintersportfachmesse der Welt, rund 1.000 Fachleute der Wintersportreiseindustrie, Skiverbänden und Journalisten. Die Teilnehmer kamen vorwiegend aus den USA, Kanada und Südamerika jedoch waren auch viele namhaften Skigebiete aus Europa mit dabei. Der MTS 2024 fand Mitte April in Lake Tahoe statt. Im Rahmen des hochkarätig besetzen Forums wurde unter allen Nominierten (z.B. Ski Utah, Vail, Weisse Arena Gruppe, 3 Zinnen u.v.m.) die SkiWelt aus Österreich mit dem Nachhaltigkeitspreis für all ihre langjährigen Anstrengungen ausgezeichnet. Einen zweiten Preis erhielt Vail für ihr spezielles Mental Health Programm zur Prävention von psychischen Erkrankungen für ihre Mitarbeiter. Die Preise wurden von Brian Roth, dem Verkaufsdirektor von United Airlines an die Gewinner überreicht. Für die SkiWelt war das MTS zudem der offizielle Marktauftakt in den Markt USA. So wurde die SkiWelt im Oktober 2023 erstes europäisches Partnerskigebiet von Indy Pass. Der Indy Pass ist ein Verbunds Skipass von privat geführten Skigebieten. Vor 5 Jahren für die kleineren Skigebiete in den USA gegründet, zählen sie mit mittlerweile über 200 Skigebieten auf 3 Kontinenten zu den schnellst wachsenden. Man spürt dass die Skifahrer den Charme von privatgeführten Skigebieten suchen. Bereits 2 Tage nach der SkiWelt Saison Öffnung besuchte der erste Indy Pass Besitzer die SkiWelt.

Mai 2024 | Schneehöhen.de | Publikumspreis Skigebiet Sieger gesamt

Jährlich gibt eines der größten Winterurlaubsportale „Schneehoehen.de“ den Skifahrern die Möglichkeit abzustimmen. In der Saison 2023-24 wählten nicht weniger als über 40.000 Personen ihre Skigebiete. In der Königsdisziplin, bestes Skigebiet gesamt, wählten die Skifahrer heuer die SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental noch vor Ischgl und dem Arlberg auf Platz 1. Auch in der Kategorie Bestes Hütten & Gastro Angebot konnte die SkiWelt überzeugen und gewann auch diese. Ebenso erfreulich erreichte die SkiWelt in der Kategorie Bestes Familienskigebiet den zweiten Platz.

„Diese Auszeichnungen sind für uns wirklich eine Ehre. Nach einem so anspruchsvollen und dennoch erfolgreichen Winter sind diese Preise eine Honorierung für die tolle Arbeit des gesamten SkiWelt Teams, all unserer Hüttenwirte und Partner am Berg & Tal. Im Bereich Nachhaltigkeit haben uns viele kleine und große Initiativen in den letzten Jahrzehnten stark, glaubwürdig und erfolgreich gemacht. Wir alle arbeiten gemeinsam daran, in diesem Bereich noch besser zu werden und nehmen diese Auszeichnung als Ansporn für die kommende Wintersaison und im Bereich Nachhaltigkeit weiter als Vorreiter tätig zu sein“, so Anita Baumgartner.

