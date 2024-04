W wie Workation. W wie Wendland.Elbe

Urlaubsregion Wendland.Elbe

Workation ist in der Arbeitswelt angekommen. Die Kombination aus Arbeit und Urlaub liegt im Trend, weitet die eigene Perspektive und sorgt so für neue Inspiration fernab des heimischen Büroalltags. Die Urlaubsregion Wendland.Elbe im Osten Niedersachsens ist mit ihren vielfältigen Erlebnissen aktuell ein echter Geheimtipp in Sachen natürlich-kreativer Workation und hält eine Reihe von innovativen Angeboten dazu bereit.

Das Wendland bietet seinen Gästen viel Platz zur Entfaltung: Das Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue und der Naturpark Elbhöhen-Wendland schützen den Erhalt der abwechslungsreichen Natur- und Kulturlandschaften vor Ort - von den naturbelassenen Elbtalauen bis hin zur violett-blühenden Heidelandschaft und großflächigen Wäldern. Ideale Voraussetzungen, um bei einer Büroauszeit konzentriert zu arbeiten oder im Team neue Ideen zu entwickeln.

Zugleich bietet das Wendland mehr als nur einen besonderen Rahmen für fokussiertes Arbeiten auf Zeit: Für diejenigen, die nach einem Tag am Laptop einen sportlichen Ausgleich suchen, hält die Region vielfältige Outdoor-Aktivitäten bereit. Eine Wanderung zur einzigartigen Baukultur in den Rundlingsdörfern oder Aktivsport im Sattel lassen den beruflichen Alltag schnell vergessen. Achtsames Urlauben mit Yoga, Bogensport und Kneippanwendungen werden ebenso großgeschrieben wie die Kultur. Allein 13 Museen sowie ein breites Angebot an Konzerten, Lesungen und Theateraufführungen garantieren, dass ein Wendlandbesuch für neue Einblicke weit über den beruflichen Kontext hinaus sorgt.

Die Liste möglicher Workation-Unterkünfte ist im Wendland so lang wie ausgefallen: Naturliebhaber finden ihre Unterkunft auf einem der Campingplätze am Gartower See, direkt an der Elbe oder in der strahlenden Heidelandschaft. Die Reit- und Ferienhöfe im Wendland bieten neben kuscheligen Schlafplätzen - gerne auch im Heu! - Gästezimmer und Appartements an, Ausritt inklusive. Und wer das Leben auf einem Bauernhof im Wendland kennenlernen möchte, dem stehen viele passende Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung. Natürlich kann im Wendland auch in charakteristischen Hotels und vielen kleinen, inhabergeführten Ferienunterkünften übernachtet werden, die die Lebensweise und nachhaltige Denkweise vor Ort authentisch und sympathisch widerspiegeln. Möglichkeiten für professionelle Vernetzung und neue berufliche Kontakte gibt es reichlich.

Apropos Nachhaltigkeit: Seit 2023 trägt die Urlaubsregion Wendland.Elbe den internationalen Green Destinations Silver Award, als zweite Destination bundesweit. Er belegt hervorragende Leistungen in Natur- und Denkmalschutz, Abfallwirtschaft, Energiemanagement und Klimaschutz. Ein weiterer Grund für eine abwechslungsreiche Kombination aus Arbeit und Urlaub mit kleinem ökologischem Fußabdruck!

Viele Impressionen zu Workation in der Urlaubsregion Wendland.Elbe finden Sie auf www.wendland-elbe.de.

