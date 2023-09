theion GmbH

Greentech Unicorn Enpal investiert in theion

Enpal sichert sich durch Beteiligung an theion Zugang zu innovativer Batterietechnologie für stationäre Speicher

theion entwickelt leistungsstarke, nachhaltige und kostengünstige Schwefel-Batterietechnologie

Unternehmen kooperieren bei zukünftiger Kommerzialisierung

Enpal, das Greentech Unicorn aus Deutschland, hat sich als strategischer Investor an theion, dem Start-up für Speichertechnologien auf Schwefelbasis beteiligt. Enpal ist der ideale Partner für theion, um den schnell wachsenden europäischen Markt für stationäre Speicher im Photovoltaik Segment zu erschließen.

Die Technologie von theion basiert auf einer Plattformstrategie, bei der Schwefel als Kathodenmaterial eingesetzt wird, das kostengünstig und weltweit in großen Mengen verfügbar ist. Für Batterien für den Mobilitätsmarkt kombiniert theion Schwefel mit Lithium als Anodenmaterial. Für Energiespeicheranwendungen nutzt theion Natrium, einem Bestandteil von Kochsalz, als Anodenmaterial. theion wurde zudem, kürzlich von der deutschen Bundesagentur für disruptive Innovation (SPRIND) für ein Evaluierungsprojekt zur Erforschung von Natrium-Schwefel-basierten Zellchemien beauftragt.

"Für Enpal ist diese Investition entscheidend, um sich frühzeitig den Zugang zu einer innovativen Batterietechnologie zu sichern und zeigt unser langfristiges Engagement bei theion", sagt Henning Rath, Chief Supply Chain Officer bei Enpal, der dem Beirat von theion beitreten wird. "Die nachhaltige und kosteneffiziente schwefelbasierte Technologie wird eine Hochleistungsbatterie für stationäre Speicher zu stabilen Inputpreisen liefern und erhöht damit die Unabhängigkeit unserer Lieferkette. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit theion und darauf, gemeinsam die Energiewende zu gestalten."

"Wir freuen uns, Enpal als strategischen Investor an Bord zu haben", sagt Dr. Ulrich Ehmes, CEO von theion. "Unser Ziel ist es, durch die Kombination unserer Technologie mit dem starken Marktzugang von Enpal stationäre Speicher für jedermann zugänglich zu machen. Das Investment wird dazu dienen, unsere Produktentwicklung zu beschleunigen und die Marktreife zu erlangen. Henning wird unseren Beirat um den ehemaligen Aufsichtsratsvorsitzenden von Siemens, Dr. Gerhard Cromme, und den Tech-Unternehmer Lukasz Gadowski, unseren Hauptinvestor, verstärken."

Über theion

Das deutsche Start-up theion mit Sitz in Berlin entwickelt Energiespeicherlösungen auf der Basis von Lithium-Schwefel- und Natrium-Schwefel-Zellen. Schwefel bietet überlegene Eigenschaften in Bezug auf Energiedichte, Produktkosten, Zell-Sicherheit, Sicherheit der Lieferkette und CO2-Fußabdruck. Dies eröffnet ein erhebliches Marktpotenzial für mobile und stationäre Energiespeicherlösungen.

Über Enpal

Enpal, das Greentech-Unicorn in Deutschland, bietet eine integrierte Lösung für erneuerbare Energien und leistet damit Pionierarbeit für die Energiewende. Das Unternehmen ist Marktführer für Solarsysteme für Privathaushalte in Deutschland und verkauft jeden Monat mehrere tausend neue PV-Dachanlagen. Dabei ist die Solaranlage Teil des integrierten Energie-Ökosystems aus Stromspeicher, Ladestation, Wärmepumpe und dem Enpal Energiemanager, einer intelligenten Kombination aus Hard- und Software. Das 2017 gegründete Unternehmen Enpal digitalisiert und revolutioniert mit seinem Mietmodell und der flexiblen, anzahlungsfreien Kaufoption den Bezug von Ökostrom für ein von fossilen Brennstoffen unabhängiges Zuhause. Knapp 50.000 von Enpal ausgestattete Haushalte bilden bereits unsere klimafreundliche Energiegemeinschaft in Deutschland. Die weltweit größten Impact- und Technologie-Investoren wie TPG Rise Climate, Softbank Vision Fund II, Princeville Climate Technologies und The Westly Group unterstützen Enpal beim Geschäftswachstum. Für das Kundenwachstum erhält Enpal Unterstützung von Finanzierungspartnern wie BlackRock, ING und DWS.

