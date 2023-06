AdmiralBet

Angebot erweitert: Virtuelle Automatenspiele bei AdmiralBet

Rellingen (ots)

Der Online-Glücksspielanbieter NOVO INTERACTIVE hat das Portfolio seiner Marke AdmiralBet erweitert. Ab sofort bietet das Unternehmen unter admiralbet.de neben modernen Online-Sportwetten auch eine breite Auswahl virtueller Automatenspiele - darunter die beliebten Blockbuster wie BOOK OF RA, LORD OF THE OCEAN und viele mehr. Weitere Spiele werden folgen. Mit nur einem Benutzerkonto kann man wetten oder das breite Angebot an virtuellen Automatenspielen nutzen.

Ebenso wie das Sportwettenangebot von AdmiralBet ist auch das virtuelle Automatenspiel staatlich lizenziert. Die deutsche Erlaubnis für NOVO INTERACTIVE zum Veranstalten von Sportwetten und virtuellen Automatenspielen auf admiralbet.de ist in der Whitelist der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder dokumentiert.

