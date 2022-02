ADMIRALBET

Partner des Sports

ADMIRALBET verlost 120 Trikotsätze für Amateursportvereine

Rellingen (ots)

Der deutsche Sportwettenanbieter ADMIRALBET verlost 120 Fußball- und Handballtrikotsätze der Marke adidas inklusive Veredelung an Amateursportvereine in ganz Deutschland. Auf der Aktionsseite unter partner-des-sports.com können sich Damen- und Herrenmannschaften für die Verlosung registrieren. Voraussetzung: Die Teams müssen am offiziellen Spielbetrieb eines Landesverbands oder einer Uni-Liga teilnehmen. Jugendmannschaften sind von dem Gewinnspiel ausgeschlossen.

Vom Stürmer bis zum Torwart: Alle Teammitglieder werden mit der Aktion von ADMIRALBET perfekt ausgestattet. Die Sätze enthalten jeweils 17 Spielertrikots, Shorts und Sockenstutzen sowie ein Torwarttrikot für Fußballmannschaften. Für Handballmannschaften umfasst ein Paket je 13 Spielertrikots und Shorts sowie zwei Torwarttrikots. Die Aktion läuft bis Sonntag, den 10. April 2022, 23:59 Uhr. Alle Teilnahmebedingungen sind ebenfalls auf der Aktionsseite unter partner-des-sports.de/teilnahmebedingungen abrufbar.

Über ADMIRALBET:

ADMIRALBET ist ein Online-Sportwettenangebot von NOVO INTERACTIVE. Das Unternehmen mit Sitz in Schleswig-Holstein zählt zu den ersten, die eine deutsche Lizenz zum Veranstalten von Sportwetten erhalten haben. NOVO INTERACTIVE ist ein Tochterunternehmen von LÖWEN ENTERTAINMENT, einem der führenden Glücksspielanbieter Deutschlands.

