Die Traumklinik in Böblingen - Schönheit für alle Körperbereiche

Die Traumklinik, eine Privatklinik für plastische und ästhetische Chirurgie mit Standort in Böblingen und Beratung in Stuttgart ermöglicht ästhetische sowie chirurgische Behandlungen von Botox®-Faltenbehandlungen über Brustvergrößerung, Lidstraffung, Intimchirurgie, Körperstraffung bis zur Nasenchirurgie. Termine können komfortabel online gebucht werden.

Schönheit fasziniert - sieht sich aber auch zahlreichen Herausforderungen wie natürlicher Alterung sowie den Folgen von Stress und einer Vielzahl von Umweltfaktoren ausgesetzt. Die Traumklinik als Praxis und Klinik für plastische und ästhetische Chirurgie in Böblingen bei Stuttgart bietet deswegen eine breite Palette an plastischen und ästhetischen Behandlungen, um den Patientinnen und Patienten einen jüngeren, frischen Look zu verschaffen. Großer Wert wird im Vorfeld der OP stets auf das Thema Beratung gelegt: Für die individuellen Gründe für eine ästhetische Veränderung hat das Team der Traumklinik jederzeit ein offenes Ohr und tritt seinen Patientinnen und Patienten mit viel Empathie und Verständnis gegenüber. Denn nicht allein physische Beschwerden, sondern vor allem auch das eigene ästhetische Empfinden und psychische Faktoren (Stichwort: Selbstwertgefühl) sowie viele andere nachvollziehbare Gründe können die Motivation für eine Schönheits-OP bzw. plastische sowie ästhetische Eingriffe sein.

Ein erfahrenes und kompetentes Team mit mehr als 20 Jahren Erfahrung

Die Klinik wird seit dem 1. Januar 2024 von der Ärztin Dr. med. Corina Constantinescu geleitet. Dr. med. Corina Constantinescu ist seit 2016 als Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie in Böblingen tätig. Bereits 2014 absolvierte sie ihre Facharztprüfung in plastischer und ästhetischer Chirurgie und bietet Beratungen nicht nur auf Deutsch, sondern auch in den Sprachen Englisch und Rumänisch an.

Dr. med. Holger Osthus wurde bereits mit mehreren Zertifikaten ausgezeichnet. So wurde er von der Leading Medicine Guide GmbH als internationaler Experte für Plastische und Ästhetische Chirurgie ausgewiesen, vom Portal "Estheticon" 2016 als Spezialist für ästhetische Operationen sowie konservative Faltenbehandlung angegeben und 2023 von MOOCI für Qualität und Kompetenz ausgezeichnet.

Der ebenfalls sehr erfahrene Neuzugang Roman Lewizki hat sich unter anderem auf den Bereich Nasenkorrektur sowie Gesichtslifting spezialisiert. Darüber hinaus ist der Experte ein echtes Sprachtalent und berät seine Patientinnen und Patienten nicht nur auf Deutsch, sondern auf Wunsch auch auf Ukrainisch, Russisch und Polnisch. Bei den Patientinnen und Patienten kommt die geballte Expertise des Ärzteteams natürlich gut an: Die erstklassigen Bewertungen im Ärzteportal JAMEDA wie auch bei Estheticon belegen die Beratungs- und Behandlungskompetenz der Traumklinik.

Leistungsangebot von klassisch bis alternativ

Welche plastischen und ästhetischen Behandlungen sind in der Traumklinik möglich? Von minimalinvasiven Behandlungen bis hin zu chirurgischen Eingriffen steht die Klinik ihren Patientinnen und Patienten mit vielseitigen und am modernen Stand der medizinischen Forschung orientierten Lösungen zur Verfügung. Einer der Schwerpunkte ist natürlich die klassische Faltenbehandlung mit Botox® oder Hyaluronsäure - ebenso wird im Bereich der Brust-OP das gesamte Spektrum mit Brustvergrößerung mittels Implantaten, Brustverkleinerung sowie Bruststraffung angeboten. Stark nachgefragt sind Oberlidstraffungen, aber auch Straffungen der Oberarme, Oberschenkel sowie die Fettabsaugung. Die Bereiche Nasenkorrektur, Facelift sowie Lippenaufspritzungen und Intimchirurgie runden das Leistungsangebot der Klinik ab - und können selbstverständlich in vielen Fällen auch mit anderen Behandlungen kombiniert werden.

Im Bereich speziellerer und alternativer Behandlungen ist die Traumklinik ebenfalls breit aufgestellt und realisiert unter anderem den Einsatz des Biostimulators Sculptra®, die Hautverjüngung mit dem Verfahren Radiesse®, die volumetrische Therapie sowie das sogenannte "Vampir Lifting".

Persönliche Beratungstermine können online für beide Standorte in Böblingen und Stuttgart gebucht werden.

Weitere Informationen und Terminbuchung auf der Website: https://www.traumklinik.de.

