Bundespsychotherapeutenkammer

Cornelia Metge neue Vizepräsidentin der BPtK

48. Deutscher Psychotherapeutentag komplettiert das Präsidium

Travemünde (ots)

Der 48. Deutsche Psychotherapeutentag hat am 9. Mai Cornelia Metge zur neuen Vizepräsidentin der Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) gewählt.

"In einer Zeit, die von Unsicherheit und Entwicklungen geprägt ist, die uns Psychotherapeut*innen Sorge bereiten - wie die sich verschlechternden Rahmenbedingungen, wachsende Versorgungslücken und eine politische Dynamik, die unsere Arbeit nicht immer ausreichend berücksichtigt - müssen wir entschlossen handeln. Wir müssen weiter unsere psychotherapeutische Expertise einbringen, gemeinsam auftreten und Verantwortung übernehmen", sagt Cornelia Metge. "Es wird darauf ankommen, mit den relevanten Akteur*innen im Gespräch zu bleiben - sachlich, beharrlich und mit einer Stimme sprechend. Umso wichtiger ist es, dass wir diese Prozesse gemeinsam tragen, transparent gestalten und uns dabei auf das konzentrieren, was für die Versorgung insgesamt notwendig ist", so Metge.

Cornelia Metge ist Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und seit 2008 in eigener Praxis in Zschopau in Sachsen tätig. Sie engagiert sich bereits seit vielen Jahren in der Berufspolitik: Seit 2014 ist sie Delegierte des Deutschen Psychotherapeutentages und seit 2021 Mitglied im Vorstand der Deutschen Bundespsychotherapeutenkammer. Vorher gehörte sie dem Ausschuss für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie der BPtK an.

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