ExtraTipps Deutschland GmbH: So machen auch kleinere Unternehmen im Radio auf sich aufmerksam - bezahlbar und überzeugungsstark

Nidderau (ots)

Unterhaltsam und erlebnisreich, emotional und überzeugend: Das ist es, was das Sendeprogramm im Radio bis hin zu seinen Werbebotschaften schon immer ausgezeichnet hat - was lange nur wenigen Unternehmen vorbehalten war, bietet nun jedoch auch immer mehr kleineren Firmen eine einzigartige Plattform. Wie aber verschaffen sie sich den nötigen Zugang - und das auch noch auf bezahlbarem Wege?

Das Radio zeichnet sich durch seine Vielfalt und Glaubwürdigkeit aus und begleitet Menschen in zahlreichen Lebenssituationen - sei es während der Autofahrt, am Arbeitsplatz oder zu Hause. Es bietet eine Mischung aus Musik, Nachrichten, Informationen, Unterhaltung und insbesondere Werbespots, die mit interessanten Angeboten, Ankündigungen, Produkten, Dienstleistungen, Veranstaltungen und vielem mehr aufwarten. Radiostationen wählen Werbespots sorgfältig aus, was den Zuhörern ein Gefühl der Sicherheit gibt, da nur überprüfte Inhalte ausgestrahlt werden. Große Konzerne, deren Namen weit bekannt sind, profitieren besonders von dieser Werbeform, da ihre Spots im Gedächtnis der Hörer bleiben - ein Vorteil, der allerdings durch ein entsprechend hohes Werbebudget erkauft wird. Die Kosten für Radiowerbung, einschließlich der Spots, Rechte, Lizenzen und Sendezeiten, sind hoch und oftmals für kleinere Unternehmen nicht tragbar, weshalb der Traum von Radiopräsenz für viele unerfüllt bleibt. "Diese Ungerechtigkeit hat mich stets gestört. Radiowerbung besitzt eine einzigartige Kraft: Sie erreicht die Zielgruppe direkt und haftet im Gedächtnis. Es war mir daher ein Anliegen, dass sich auch kleinere Unternehmen diese Wirkung leisten können", betont Martin Wagner, Geschäftsführer der ExtraTipps Deutschland GmbH.

"Unternehmen, die ihre Präsenz im Radio zeigen, erlangen dadurch einen Vertrauensvorschuss - ein Vorteil, den wir nun auch kleineren Firmen zugänglich machen wollten. Wir haben lange nach einem Weg gesucht, um Radiosender von unserer Idee zu überzeugen", fügt er hinzu. "Unsere Ambition lag darin, erschwingliche Kampagnen zu kreieren, die den Radiospot, die notwendigen Lizenzen und die Radiosendungen umfassen, sodass der Werbetreibende nicht nur finanziell entlastet wird, sondern auch keinerlei zusätzlichen Aufwand hat." Und genau das kann die ExtraTipps Deutschland GmbH ihren Kunden mittlerweile zuverlässig bieten: Dabei setzt Martin Wagner zur optimalen Realisierung auf individuell angepasste Radiospots und ausgeklügelte Kampagnen bei namhaften Sendern wie ANTENNE BAYERN, ANTENNE NIEDERSACHSEN, HIT RADIO FFH und ANTENNE NRW und vielen mehr. Dies ermöglicht es seinen Klienten, ihre Bekanntheit zu steigern und Vertrauen bei potenziellen Kunden zu festigen, was schlussendlich zur Gewinnung von Neukunden und Mitarbeitern führt.

Von der Idee bis zur Umsetzung: Dabei unterstützt die ExtraTipps Deutschland GmbH ihre Kunden

"In einem ersten Schritt erfolgt die Kontaktaufnahme unserer Kunden durch einen erfahrenen Texter", verrät Martin Wagner. Dieser Prozess dient der detaillierten Auseinandersetzung mit dem spezifischen Angebot des Kunden, um die Gründe, warum Verbraucher gerade zu ihnen finden, genau zu identifizieren und jegliche Alleinstellungsmerkmale herauszuarbeiten. Basierend auf diesen Erkenntnissen entwickeln die Experten der ExtraTipps Deutschland GmbH anschließend maßgeschneiderte Textentwürfe. Dabei liegt der Fokus auf der Kreation von Radiospots, die trotz ihrer Kürze eine starke Effektivität aufweisen - getreu dem Motto "In der Kürze liegt die Würze". Ziel ist es also, die Kernbotschaft prägnant zu vermitteln.

Nach der Freigabe des Textes erfolgt die Umsetzung des individuellen Radiospots. Professionelle Sprecherinnen und Sprecher leihen ihm ihre Stimme, während kreative Details wie Soundeffekte und sorgfältig ausgewählte Musik das Ganze abrunden. Die Produktion und anschließende Ausstrahlung im Radio werden mit höchster Sorgfalt und Liebe zum Detail durchgeführt. Dank der engen Kooperation mit den Radiosendern garantiert die ExtraTipps Deutschland GmbH eine ausgezeichnete Qualität und eine reibungslose Einbindung in das laufende Programm - Erfolge stellen sich in der Regel schnell ein. "Während Radiowerbung einst ausschließlich finanzkräftigen Großunternehmen vorbehalten war, eröffnet unsere Dienstleistung nun auch kleineren Betrieben den Zugang zu diesem wirkungsvollen Werbekanal", fasst Martin Wagner zusammen.

Erfolgreich durch Radiowerbung: Diese Resultate können Sie von der ExtraTipps Deutschland GmbH erwarten

"Zahlreiche Erfolgsgeschichten unserer Kunden zeugen von der breiten Palette an Branchen, Ideen und Produkten, die in den von uns produzierten Spots vertreten sind - ein Bereich, in dem die Kreativität keine Grenzen kennt", erläutert Martin Wagner von der ExtraTipps Deutschland GmbH aus seinen Erfahrungen. Besonders eindrucksvoll war etwa die Zusammenarbeit mit "Diaz und Mohr - Medizinische Ästhetik", einem Schönheitsinstitut in Frankfurt. Die Inhaberinnen Maica Diaz und Nadine Mohr standen kurz vor der Neueröffnung, als der Lockdown angekündigt wurde. Sie suchten nach einem Weg, um auf regionaler Ebene Aufmerksamkeit für ihr neues Geschäft zu erzeugen.

Trotz der Herausforderungen, die der Lockdown mit sich brachte, erarbeiteten die Profis der ExtraTipps Deutschland GmbH effektive Radiospots, die ausgestrahlt wurden. Dies ermöglichte es ihnen, ihre Kunden unter schwierigen Bedingungen weitreichend bekannt zu machen und den beiden Schönheitsexpertinnen zu helfen, ihr Geschäft auch während des Lockdowns erfolgreich zu führen. "Solche Erfolge erfüllen uns nicht nur mit Stolz, sondern motivieren uns auch täglich, das Beste für unsere Kunden zu leisten", resümiert Martin Wagner.

