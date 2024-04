Lunio

Lunio arbeitet mit Digitl zusammen, um die deutsche Marketingbranche vor ungültigen Klicks zu schützen

London (ots/PRNewswire)

Nach seinem Erfolg in Großbritannien wurde das in Manchester ansässige MarTech-Unternehmen von Digitl ausgewählt, um deutsche Werbetreibende vor gefälschtem Traffic wie Bots und automatisierten Skripten zu schützen.

Die Zusammenarbeit wird die Bemühungen von Lunio beschleunigen, Anzeigenbetrug in den beiden größten Märkten Europas zu reduzieren.

Das führende MarTech-Scaleup Lunio, wurde von Digitl, dem führenden Beratungs- und Marketing Technologie Dienstleister, als strategischer Partner ausgewählt, um die deutsche Marketingbranche vor ungültigem Datenverkehr (IVT) zu schützen.

Die strategische Zusammenarbeit kommt zu einer Zeit, in der deutsche Werbetreibende zunehmend die Kontrolle und die Sichtbarkeit über ihre Werbeausgaben durch das Aufkommen von Smart Bidding und vollautomatisierten Kampagnentypen wie Google's Performance Max verlieren. Da Targeting-Entscheidungen immer mehr von Algorithmen bestimmt werden - wird die Partnerschaft eine wichtige Rolle dabei spielen, sicherzustellen, dass die in automatisierte Systeme eingespeisten Daten auf echtem Nutzerinteresse mit hohem Konversion Potenzial beruhen. Lunio schätzt, dass 10-25% der Budgets für bezahlte Medien in den Bereichen Suche, Shopping, Social und Programmatic routinemäßig für gefälschtes Ad-Engagement vergeudet werden.

Lunio und Digitl haben die gemeinsame Vision, mehr Werbetreibenden in Europa die Technologie an die Hand zu geben, gefälschten und ungültigen Traffic aus ihren Kampagnen zu eliminieren, indem sie verwertbare Erkenntnisse und automatisierte Blockierungsfunktionen bereitstellen. Angesichts der Tatsache, dass Werbetreibende im Jahr 2024 mehr als 69 Milliarden Euro ( £59Mrd) weltweit für Traffic verschwenden werden, der durch ungültige Aktivitäten wie Bots erzeugt wird, wird die Partnerschaft Lunio dabei unterstützen, ungültige Klicks bei Werbeausgaben zu minimieren.

"Wenn wir in die Zukunft der digitalen Werbung blicken, erkennen wir, wie wichtig es ist, Werbetreibenden mehr Kontrolle und Transparenz über ihre Werbeausgaben zu geben", sagt Marco Schierhorn, Geschäftsführer von Digitl. „Das bedeutet, dass die Werbetreibenden sicher sein müssen, dass ihr Traffic ein echtes Konversionspotenzial hat."

„Vor diesem Hintergrund haben wir uns für eine Partnerschaft mit Lunio entschieden, einem Unternehmen mit einer soliden Erfolgsbilanz, das weltweit führenden Marken vollständige Transparenz über ihren Traffic verschafft und so eine bessere Optimierung von Kampagnen auf der Grundlage validierter Daten ermöglicht. Wir freuen uns, dass wir mit dem ursprünglichen Instrument zur Unterbindung des ungültigen Datenflusses zusammenarbeiten können."

Neil Andrew, Gründer,- und Geschäftsführer von Lunio, ergänzt: „Wir sind sehr erfreut, dass ein innovatives Unternehmen wie Digitl so passioniert mit uns zusammenarbeitet, um das Bewusstsein für die wachsende Herausforderung des ungültigen Datenverkehrs auf dem deutschen Markt zu schärfen."

„Wir freuen uns darauf, unser Engagement mit deutschen Werbetreibenden zu verstärken, da sie unglaublich fortschrittlich und zukunftsorientiert sind, was sie zu einer perfekten Ergänzung für unsere Lösung macht."

Mit diesem Schritt will Lunio seinen Kundenstamm auf dem deutschen Markt erweitern, zu dem bereits Unternehmen wie Lagerbox und die OMY-Gruppe gehören. Die Lösung wird weltweit unter anderem auch von M&S, McDonald's und eBay eingesetzt.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2380059/Lunio_Logo.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2380060/Digitl_Logo.jpg

Original-Content von: Lunio, übermittelt durch news aktuell