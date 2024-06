Aryaka veröffentlicht Aryaka AI>™Perform, die erste GenAI-Netzwerkbeschleunigungslösung auf dem Markt

Aryaka

Aryaka®, das führende Unternehmen und der erste Anbieter von Unified SASE as a Service, gab heute die Markteinführung von Aryaka AI ;> Perform bekannt, der ersten GenAI-Netzwerkbeschleunigungslösung auf dem Markt. Dieses bahnbrechende Angebot, das nativ auf der Aryaka Unified SASE as a Service bereitgestellt wird, stellt sicher, dass Kunden einen hochleistungsfähigen Zugang zu KI-Workloads haben, und zwar weltweit und in großem Umfang. Aryaka AI>Perform ist ab sofort für Early-Access-Kunden erhältlich und wird im 3. Quartal 2024 allgemein verfügbar sein.

Aryaka AI>Perform ist das erste Angebot der neuen Aryaka AI> Initiative, die Unternehmen in die Lage versetzen soll, die transformative Kraft der KI sicher und effizient in ihren globalen Netzwerken zu nutzen, indem sie leistungsstarke Netzwerk-, Sicherheits- und Beobachtungsdienste für diese Anwendungen bereitstellt.

Traditionelle Netzwerke unterstützen KI nur schwer

In der heutigen digitalen Umgebung nimmt die Zahl der KI-Workloads explosionsartig zu. Laut Nvidias Ergebnisbericht für das erste Quartal 2025 wuchs der Umsatz des Unternehmens im Bereich Rechenzentren, der hauptsächlich durch KI-Workloads angetrieben wird, um 427 % im Vergleich zum Vorjahr. Unternehmen, die KI für Innovationen nutzen, stehen vor erheblichen Netzwerk- und Sicherheitsherausforderungen bei der effizienten und sicheren Bereitstellung dieser Workloads in großem Umfang. Große Sprachmodelle (Large Language Model, LLM) erfordern beispielsweise massive Datenübertragungen, die die Netzkapazität belasten und die Geschäftsabwicklung behindern können. Herkömmliche Netze sind dafür nur bedingt geeignet, was zu einem unzuverlässigen und riskanten Datenverkehr führt. Ein Netzwerk, auf das sich ein Unternehmen bei der Verarbeitung aller Daten verlassen kann, ist der erste und wichtigste Schritt, um die vielen Vorteile der KI zu erschließen.

„Unternehmen bewegen sich schnell auf die nächste Phase der Gen-KI-Anwendungen zu, die oft als Retrieval Augmented Generation (RAG) bekannt sind und LLMs mit ihren Legacy-Anwendungen und in ihren Netzwerken gespeicherten Daten verbinden", sagte Renuka Nadkarni, Leiterin für Produktmanagement bei Aryaka. „RAG wird die Messlatte für die Anforderungen an konvergente Netzwerke und Sicherheit, die für diese Anwendungen erforderlich sind, um Unternehmen einen Mehrwert zu bieten, deutlich höher legen. Aryaka Unified SASE as a Service ist ideal für Unternehmen, die ihre KI-Initiativen beschleunigen und gleichzeitig Leistung, Agilität, Einfachheit und Sicherheit gewährleisten wollen. Durch die Nutzung der einzigen Plattform von Aryaka mit Aryaka AI>Perform können Unternehmen das volle Potenzial von KI-Workloads und -Anwendungen ausschöpfen, ohne Kompromisse bei Leistung und Zuverlässigkeit einzugehen. Und im Laufe des nächsten Jahres wird Aryaka seine Unified SASE as a Service-Angebote um weitere Funktionen für KI-Sicherheit und Observabilität erweitern."

„KI wird die nächste Generation der Anforderungen an die Netzwerkinfrastruktur und Sicherheit für Unternehmen vorantreiben", sagte Scott Raynovich, Gründer und leitender Technologie-Analyst bei Futuriom. „Dies wird die Anforderungen an Unternehmensnetzwerke erhöhen, und Fähigkeiten wie , die von Aryaka AI>Perform als Teil ihrer Unified SASE-Lösung bereitgestellt werden, sind erforderlich, um eine erfolgreiche Wertrealisierung von KI-Anwendungen in Unternehmen zu gewährleisten."

Aryaka AI>Perform sorgt für leistungsstarke KI-Workloads auf der ganzen Welt

Optimierte Leistung : Aryakas globales Kernnetzwerk, das Aryaka Zero Trust WAN, gewährleistet eine optimale Netzwerkleistung, indem es ein privates Backbone mit niedriger Latenz nutzt. Dieses Backbone bietet eine vorhersehbare Leistung für KI-Workloads, unabhängig vom Standort des Benutzers, und stellt sicher, dass KI-Algorithmen Daten schnell verarbeiten und Erkenntnisse und Ergebnisse in Echtzeit liefern können.

: Aryakas globales Kernnetzwerk, das Aryaka Zero Trust WAN, gewährleistet eine optimale Netzwerkleistung, indem es ein privates Backbone mit niedriger Latenz nutzt. Dieses Backbone bietet eine vorhersehbare Leistung für KI-Workloads, unabhängig vom Standort des Benutzers, und stellt sicher, dass KI-Algorithmen Daten schnell verarbeiten und Erkenntnisse und Ergebnisse in Echtzeit liefern können. Globale Reichweite : Unternehmen operieren oft über mehrere Regionen hinweg, sodass eine Lösung, die KI-Workloads weltweit effizient bereitstellen kann, unerlässlich ist. Aryakas globale Points of Presence (PoPs) und optimierte Netzwerkrouten stellen sicher, dass auf KI-Workloads von überall aus mit gleichbleibender Leistung und Zuverlässigkeit zugegriffen werden kann.

: Unternehmen operieren oft über mehrere Regionen hinweg, sodass eine Lösung, die KI-Workloads weltweit effizient bereitstellen kann, unerlässlich ist. Aryakas globale Points of Presence (PoPs) und optimierte Netzwerkrouten stellen sicher, dass auf KI-Workloads von überall aus mit gleichbleibender Leistung und Zuverlässigkeit zugegriffen werden kann. Skalierbarkeit und Flexibilität : Da KI-Workloads immer komplexer und umfangreicher werden, benötigen Unternehmen eine Lösung, die sich an ihre wachsenden Anforderungen anpassen kann. Die cloudbasierte Single-Pass-Architektur von Aryaka, Aryaka OnePASSTM, ermöglicht eine nahtlose Skalierbarkeit, sodass Unternehmen ihre KI-Initiativen erweitern können, ohne sich Gedanken über Infrastrukturbeschränkungen zu machen.

: Da KI-Workloads immer komplexer und umfangreicher werden, benötigen Unternehmen eine Lösung, die sich an ihre wachsenden Anforderungen anpassen kann. Die cloudbasierte Single-Pass-Architektur von Aryaka, Aryaka OnePASSTM, ermöglicht eine nahtlose Skalierbarkeit, sodass Unternehmen ihre KI-Initiativen erweitern können, ohne sich Gedanken über Infrastrukturbeschränkungen zu machen. Vereinfachte Verwaltung: Die Verwaltung der globalen Bereitstellung von KI-Anwendungen kann sehr komplex sein und erfordert umfangreiche Fachkenntnisse und Ressourcen. Aryaka vereinfacht diesen Prozess durch ein zentrales Management-Portal (MyAryaka), das Transparenz und Kontrolle über die gesamte Netzwerk- und Sicherheitsinfrastruktur bietet. Unternehmen können die Leistung überwachen und Probleme in Echtzeit über intuitive Dashboards und Analysen beheben und so eine optimale und leistungsstarke Bereitstellung von KI-Workloads sicherstellen.

„Da Unternehmensleiter KI bereits stark nutzen, um die Produktivität zu steigern und Innovationen voranzutreiben, sind ihre IT-Leiter zunehmend besorgt über die potenziellen Auswirkungen von KI auf die Netzwerkleistung und -sicherheit", sagte Drew Lydecker, Präsident von AVANT, einem führenden Anbieter von Technologiedienstleistungen. „Unsere Trusted Advisors verfügen über jahrzehntelange Erfahrung, wodurch sie gut positioniert sind, um die aufkommenden KI-Herausforderungen ihrer Kunden zu bewältigen. Als Teil des Aryaka Unified SASE as a Service-Angebots wird Aryaka AI>Perform eine entscheidende Rolle dabei spielen, dass unsere Trusted Advisors Unternehmen dabei unterstützen, KI-Initiativen erfolgreich und in großem Umfang einzusetzen."

Aryaka setzt weiterhin auf kontinuierliche Innovation im Rahmen seiner Aryaka AI> Initiative. In den kommenden Monaten wird das Unternehmen weitere Lösungen vorstellen und wertvolle Kundeneinblicke geben, um Unternehmen auf ihrer KI-Reise weiter zu unterstützen. Um mehr über Aryaka AI>Perform zu erfahren und wie es Ihre KI-Bemühungen beschleunigen kann, besuchen Sie https://www.aryaka.com/ oder kontaktieren Sie Aryaka noch heute.

Informationen zu Aryaka

Aryaka ist führend und der erste Anbieter von Unified SASE as a Service, der einzigen SASE-Lösung, die entwickelt und gebaut wurde, um Leistung, Agilität, Einfachheit und Sicherheit ohne Kompromisse zu bieten. Aryaka holt Kunden dort ab, wo sie sich auf ihrer einzigartigen SASE-Reise befinden und ermöglicht ihnen eine nahtlose Modernisierung, Optimierung und Transformation ihrer Netzwerk- sowie Sicherheitsumgebungen. Die flexiblen Bereitstellungsoptionen von Aryaka ermöglichen es Unternehmen, ihren bevorzugten Ansatz für die Implementierung und Verwaltung zu wählen. Hunderte globale Unternehmen, darunter mehrere der Fortune 100, verlassen sich auf Aryaka für Cloud-basierte Software-definierte Netzwerk- und Sicherheitsdienste. Weitere Informationen zu Aryaka finden Sie unter www.aryaka.com.

