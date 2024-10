Aliru GmbH

Aliru GmbH: So revolutioniert Sally AI das Vertriebscontrolling

Mannheim (ots)

Nicht selten verlieren ganze Vertriebsteams den Überblick über ihre Vertriebsaktivitäten - Julian Kissel, Geschäftsführer der Aliru GmbH, bietet eine innovative Lösung, die diese Herausforderungen effizient adressiert: Mit dem KI-Assistenten für Meeting-Transkription und Aufgaben namens Sally können Unternehmen ihre Vertriebsaktivitäten in Echtzeit überwachen und nachhaltig optimieren. Wie das funktioniert und welche Vorteile sich daraus ergeben, erfahren Sie hier.

Vertriebsteams sehen sich zunehmend komplexen und dynamischen Kundenbeziehungen gegenüber, während gleichzeitig der Druck auf Effizienz und Umsatzergebnisse stetig wächst. Um unter diesen Umständen erfolgreich zu bleiben, wird es für sie immer wichtiger, ihre Vertriebsprozesse zu standardisieren, Kundengespräche besser nachzuvollziehen und klare Strukturen für das Aufgabenmanagement zu schaffen. Doch die Realität sieht oft anders aus: Viele Teams verlieren den Überblick über ihre Aktivitäten und haben mit lückenhaften Arbeitsabläufen zu kämpfen - besonders in Hinblick auf die Konsistenz der Verkaufsgespräche, die Einhaltung von Prozessen und die Nachverfolgung von Kundeneinwänden. "Ohne eine klare Übersicht über die Vertriebsprozesse gehen wertvolle Chancen verloren. Bleiben diese Probleme ungelöst, gefährden Unternehmen nicht nur ihren Umsatz, sondern langfristig auch ihre gesamte Wettbewerbsfähigkeit", warnt Julian Kissel, Geschäftsführer der Aliru GmbH.

"Wir haben es aufgrund unseres eigenen schnellen Wachstums mit ähnlichen Hindernissen zu tun gehabt", fügt er hinzu. "Glücklicherweise haben wir mit Sally nicht nur eine lückenlose Lösung für uns selbst entwickelt, sondern können sie nun auch allen anderen Vertrieblern zugänglich machen." Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Implementierung und Optimierung von CRM-Systemen hat Julian Kissel bereits zahlreiche Vertriebsteams unterstützt, ihre Prozesse zu verschlanken und ihre Effizienz zu steigern. Die Aliru GmbH bietet dabei maßgeschneiderte Lösungen, die es ermöglichen, Vertriebsaktivitäten in Echtzeit zu überwachen und detaillierte Analysen zu nutzen. Eine entscheidende Rolle spielt dabei auch der KI-Assistent Sally, der mittlerweile von mehr als 25.000 Experten weltweit genutzt wird.

KI-Assistenz für Meetings und mehr - wie Sally die Arbeit im Vertrieb verändert

"Sally bietet Vertriebsteams nicht nur Unterstützung, sondern verändert grundlegend, wie sie arbeiten und kommunizieren", verrät Julian Kissel. So ist Sally AI ein KI-Meeting-Assistent, der Online-Meetings transkribiert, Aufgaben erkennt und wichtige Informationen nahtlos in das CRM-System übermittelt. Dabei liegt der größte Vorteil von Sally in ihrer Fähigkeit, Vertriebsteams nicht nur organisatorisch zu unterstützen, sondern ihnen durch Automatisierung und intelligente Analysen wertvolle Zeit zu sparen. Für Vertriebsmitarbeiter bedeutet Sally damit vor allem eine Entlastung im täglichen Arbeitsablauf.

Unter anderem transkribiert der KI-Assistent Meetings in Echtzeit und erstellt daraus automatisch detaillierte Zusammenfassungen. Dadurch entfällt für Vertriebler die oft zeitaufwendige und mühsame Protokollierung von Gesprächsinhalten. Statt sich auf Notizen konzentrieren zu müssen, können sie sich voll und ganz dem Gespräch widmen. Zusätzlich filtert Sally wichtige Aufgaben, Kundeneinwände und Gesprächshighlights heraus, sodass die Nachbereitung effizient und fokussiert abläuft. Die klaren Handlungsempfehlungen, die Sally auf Basis der Meeting-Ergebnisse gibt, sorgen dafür, dass keine wichtigen To-dos übersehen werden.

Nutzen für das Management: Was Sally zu einem unverzichtbaren Helfer in jedem Unternehmen macht

Für das Management bietet Sally darüber hinaus umfassende Möglichkeiten zur Überwachung und Steuerung der Vertriebsaktivitäten: Mithilfe von Dashboards und Berichten können Vorgesetzte die Performance ihrer Teams in Echtzeit analysieren. So liefert Sally beispielsweise Daten darüber, ob sich Mitarbeiter an vorgegebene Skripte gehalten haben oder ob Kundeneinwände korrekt und im Sinne der Unternehmensvorgaben behandelt wurden. Dadurch können Schwachstellen frühzeitig erkannt und gezielte Maßnahmen ergriffen werden.

Zudem ermöglicht Sally es dem Management, klare Vorgaben für Meetings zu definieren, die von der KI überprüft werden. Nach jedem Gespräch analysiert Sally, wie der Mitarbeiter auf Kundeneinwände reagiert hat und ob die Einwandbehandlung den vorgegebenen Richtlinien entsprach. Dadurch lassen sich Schwächen frühzeitig identifizieren, gezielt angehen und durch passende Maßnahmen effektiv beheben. So bleibt stets sichergestellt, dass Verkaufsgespräche professionell und zielgerichtet ablaufen. "Sally ist damit weit mehr als nur ein Transkriptions-Tool - sie unterstützt das gesamte Vertriebscontrolling und hilft dabei, datenbasierte Entscheidungen zu treffen", fasst Julian Kissel zusammen.

