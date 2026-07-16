LOUDRARE e.V.

Selten so gelacht #wiedu: Die aktuelle Kampagne von LOUDRARE rückt Humor in den Mittelpunkt - neue Podcastfolge mit Raul Krauthausen jetzt verfügbar

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Ludwigshafen (ots)

Lachen verbindet, öffnet Herzen und überwindet Grenzen. Diesen Gedanken verfolgt die aktuelle Kampagne von LOUDRARE e. V., ein Verein von und für Menschen mit seltenen Erkrankungen. Unter dem Motto "Selten so gelacht #wiedu" lädt LOUDRARE 2026 Personen in und außerhalb der Community ein, mitzumachen - und mitzulachen. Zum aktuellen Kampagnenhöhepunkt veröffentlicht der Verein eine neue Podcastfolge mit Aktivist und Autor Raul Krauthausen.

HUMOR ALS GEMEINSAME SPRACHE

Die am Rare Disease Day gestartete Kampagne verfolgt das Ziel, Menschen mit seltenen Erkrankungen eine Stimme zu geben und Barrieren im Umgang miteinander abzubauen. Dabei setzt der Verein auf eine digital-first Strategie, die vorrangig über Social Media ausgespielt wird und an den Gedanken der vergangenen Jahre anknüpft: Menschen mit seltenen Erkrankungen sind #wiedu und haben mehr als genug Gründe, Freude im Leben zu finden.

Unterstützer der Kampagne ist Aktivist und Autor Raul Krauthausen, der als Impulsgeber auf Social Media durch unterschiedliche Themenblöcke führt: Von den besten Kontern auf unbeholfene Fragen über entwaffnend ehrliche Kommentare von Kindern bis hin zu den Stärken, die gerade wegen einer seltenen Erkrankung entstehen. Auf Instagram und Facebook lädt LOUDRARE Menschen dazu ein, ihre besten Geschichten zu erzählen und humorvollen Erfahrungen eine Bühne zu geben.

DAS HERZSTÜCK: "SELTEN SO GELACHT #WIEDU"-PODCAST

Der Höhepunkt der Kampagne ist die aktuelle Podcastfolge "Selten so gelacht #wiedu". Am Mikrofon: Nadine Großmann, stellvertretende Vorsitzende von LOUDRARE, Raul Krauthausen sowie Moderator Mathias Furch als Verbindung zwischen der Rare-Diseases-Community und dem Publikum. Im Gespräch gehen sie den Fragen nach, um die sich die gesamte Kampagne dreht: Darf man als Person mit seltener Erkrankung eigentlich Witze machen? Wer darf über seltene Erkrankungen lachen? Und was wünschen sich Betroffene im Umgang mit ihren Mitmenschen?

Die Folge ist ab sofort als (Video-)Podcast auf Spotify und bald auch auf YouTube verfügbar.

GROSSE RESONANZ FÜR FREUDVOLLE GESCHICHTEN

Die humorvolle Perspektive im Content zahlt sich aus: Über alle Themen hinweg - vom Kampagnenauftakt bis hin zu den einzelnen Community-Aufrufen - generierte LOUDRARE bislang mehr als 500.000 Impressionen und über 150 Kommentare. Die Formate erzielten durchgehend hohe Interaktionsraten und trugen die Kampagne weit über die eigene Community hinaus.

"2026 stellen wir die Sprache in den Vordergrund, die wir alle sprechen: das Lachen", erklärt Wiebke Troll, Vorsitzende von LOUDRARE e. V. "Über seltene Erkrankungen wird oft so gesprochen, als gäbe es nur Verzicht. Wir wollen zeigen, dass auch das Gegenteil stimmt - und freuen uns sehr, dass so viele Menschen bereits ihre Geschichten mit uns geteilt haben!" Wie alle Vereinsmitglieder ist auch Wiebke selbst von einer seltenen Erkrankung betroffen und engagiert sich ehrenamtlich für den Verein.

AUSBLICK: DAS LOUDRARE ONLINE FESTIVAL

Nach dem Podcast geht es direkt weiter: Am 25. Juli 2026 lädt LOUDRARE zum LOUDRARE ONLINE FESTIVAL (LOF) ein. Das digitale Event entsteht aus der starken Nachfrage aus der Community und bringt Betroffene, Stimmen aus dem Netzwerk und Speaker:innen zusammen - für Austausch, Sichtbarkeit und konkrete Perspektiven im Leben mit seltenen Erkrankungen. Geplant sind zwei Sessions mit jeweils vier Speaker:innen, die ihre Themen in 20-30 Minuten einordnen und mit der Community diskutieren. Wie im Vorjahr findet das LOF in Kooperation mit dem Kämpferherzentreffen statt. Aktuelle Infos zum Programm veröffentlicht LOUDRARE fortlaufend auf den Social-Media-Kanälen.

Über LOUDRARE e. V. und die Kampagne

Hauptsponsor der diesjährigen Kampagne ist Ascendis Pharma. Weiterhin wird die Kampagne unterstützt von Roche, Ipsen, Biogen, Kyowa Kirin, Merck, Chiesi, MSD, Vertex und komm.passion | Team Farner.

Der Verein LOUDRARE e. V. entstand aus der Eigeninitiative junger Betroffener, die stellvertretend für rund 4 Millionen Menschen mit einer seltenen Erkrankung in Deutschland laut sein wollen. LOUDRARE setzt sich für gesellschaftliche Akzeptanz, frühere Diagnosen, engagierte Ärzt:innen, gute Aufklärung, Zugang zu Informationen und Therapien sowie weniger Stigmatisierung oder Diskriminierung ein.

Weitere Informationen & Kontakt

Zur aktuellen Podcastfolge: https://open.spotify.com/episode/0TmpRKWAbftVWkIsgvqcSS?si=0N52pAV7QFuScS8M8qFk3Q

LOUDRARE Website: https://loudrare.de/

LOUDRARE on Instagram: https://www.instagram.com/loudrare/

LOUDRARE on YouTube: https://www.youtube.com/@loudrare

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