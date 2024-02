LOUDRARE e.V.

Zum Rare Disease Day 2024: Awareness-Kampagne Mensch #wiedu geht den nächsten Schritt

2023 wurde die Kampagne #wiedu von jungen Betroffenen ins Leben gerufen, um die Awareness für das Thema seltene Erkrankungen allgemein zu steigern und auf die Situation der betroffenen Personen aufmerksam zu machen; vor allem aber, um die gesellschaftliche Akzeptanz zu erhöhen.

Mit Mensch #wiedu wird diese Kampagne nun logisch fortgeführt. Authentisch, spezifischer für Menschen mit seltenen Erkrankungen und vor allem: mit dem Menschen auch jenseits seiner Erkrankung noch klarer im Fokus.

Entwickelt wurden die Inhalte vom Betroffenen-Verein LOUDRARE e.V. in Zusammenarbeit mit komm.passion - unterstützt u. a. von Expert:innen aus Medizin, Patient:innenorganisationen, der Pharmaindustrie und neuerdings auch aus der Musik.

Mit Mensch #wiedu wurde eine der größten Awareness-Kampagnen für seltene Erkrankungen ins Leben gerufen - von Menschen mit seltenen Erkrankungen, in gemeinsamer Aktion mit zwölf Pharmafirmen und mehreren Agenturen. Mensch #wiedu ist die logische Fortführung der Kampagne #wiedu. Denn genau das ist der Kerngedanke: Egal, ob betroffen oder nicht betroffen, wir alle haben Träume, Hoffnungen, Ängste, Wünsche, unseren Alltag, Hobbies und noch viel mehr. Genau auf diese Verbindungen sollten wir uns fokussieren. Nicht auf das, was uns trennen mag. Menschen mit seltenen Erkrankungen haben diese Erkrankungen, sie sind aber nicht ihre Erkrankung. Deswegen erzählt die neue Kampagne auch keine Kranken-, sondern Lebensgeschichten. So unterschiedlich diese Geschichten auch sein mögen, eins haben sie alle gemeinsam: Sie zeigen das, worum es wirklich geht. Mensch sein.

Laut sein für seltene Erkrankungen

Herzstück der Kampagne sind die vier Filme von Samuel (LHON), Inga (FAP), Celina (SMA) und Conny (Morbus Fabry), die die persönlichen Geschichten der Betroffenen erzählen. Was sie ausmacht, woran sie Spaß haben und was sie so umtreibt. Absolut individuell, nahbar, authentisch und vor allem ohne die seltene Erkrankung in den Mittelpunkt zu stellen. Außerdem übernehmen jede Woche andere Betroffene die LOUDRARE Social-Media-Channels, um Einblicke in ihr Leben zu geben. Diese Takeover machen Claudia (TLGL), Marie (Larsen Light Syndrom), Ina (generalisierte Motilitätsstörung), Carmen (Zystinose), Julien (Sichelzellkrankheit), Stella (Tourette) und Karo (Friedreich-Ataxie).

Die Kampagne läuft von Januar bis März 2024 auf der Webseite, Displays, digitaler Außenwerbung sowie auf Social-Media-Kanälen und nimmt speziell um den Rare Disease Day am 29. Februar an Fahrt auf. Zudem fand am 24. und 25. Februar das LOUDRARE ONLINE FESTIVAL statt, das zwanzig Betroffenen und Expert:innen die Bühne gab, um über individuelle Erfahrungen, Herausforderungen und Bedürfnisse zu berichten. Diskutiert wurde vor allem darüber, wie die Situation von Menschen mit seltenen Erkrankungen verbessert werden kann. Der Betroffenenverein freute sich 2024 über mehr als 7.000 Besucher:innen - ein klares Erfolgszeichen für die Relevanz der Kampagne Mensch #wiedu.

Erstmalig unterstützt wird LOUDRARE in diesem Jahr vom Musiker SEELEMANN, der den eigens zu diesem Zweck geschrieben Kampagnen-Song "Wie Du" beisteuerte, um auf eingängige Weise zu zeigen, dass Menschen mit seltenen Erkrankungen vor allem eins sind: Mensch #wiedu.

Der Song ist abrufbar unter: https://umg.lnk.to/WieDu_

Zudem hat SEELEMANN gemeinsam mit dem Betroffenen Samuel, der seinen Gesang am Klavier begleitet, eine Akustikversion von "Wie Du" aufgenommen. Als weiteres Highlight der Kampagne wird diese Version ab sofort und damit rechtzeitig zum Rare Disease Day über die Social Media Kanäle von LOUDRARE veröffentlicht werden.

Mensch #wiedu ist Teil der internationalen EURORDIS Rare-Disease-Day-Kampagne. Hauptsponsoren sind Ascendis, Biogen und Roche. Weiter wird die Aktion unterstützt durch Chiesi, GHG, GSK, IPSEN, Kyowa Kirin, MSD, Novo Nordisk, Sanofi, Vertex, DAP, komm.passion I Team Farner, Frische Brise Film, Pidunski und PARTNERSEITZ.

Über LOUDRARE e.V.

Entstanden ist der Verein LOUDRARE e.V. aus Eigeninitiative junger betroffener Menschen, die stellvertretend für 4 Millionen Menschen mit einer seltenen Erkrankung allein in Deutschland laut sein wollen. LOUDRARE setzt sich ein für gesellschaftliche Akzeptanz, frühere Diagnosen, engagierte Ärzt:innen, mehr Aufklärung und weniger Diskriminierung. Damit selten irgendwann normal ist.

Mehr zu Mensch #wiedu und LOUDRARE e.V.

