Ephraim Chiozza von der AdWiser GmbH: Warum Onlineshops ihr Performance-Marketing an Experten outsourcen sollten

Ob digitale Marketingkampagnen einem Onlineshop zu ungeahntem Wachstum verhelfen oder Werbebudget verbrennen, ohne Resultate zu liefern, hängt maßgeblich von speziellem Know-how in verschiedenen Fachbereichen ab. Mit dem Expertenteam der AdWiser GmbH deckt Gründer und Geschäftsführer Ephraim Chiozza eine umfassende Expertise in allen Marketingkanälen ab und kann seinen Kunden damit eine ganzheitliche Werbestrategie liefern, die nachhaltige Ergebnisse erzielt. In diesem Artikel verrät der Marketing-Experte, aus welchen Gründen E-Commerce-Unternehmen mit dem Performance-Marketing in Eigenregie in den meisten Fällen scheitern und warum die Zusammenarbeit mit einer Agentur die bessere Wahl ist.

Der E-Commerce steht noch immer auf Wachstumskurs und die Zahl der Onlineshops am Markt steigt kontinuierlich. Wer sich als Onlinehändler von der Masse abheben und sich erfolgreich gegen seine Mitbewerber durchsetzen will, ist also auf ein wirksames Marketingkonzept angewiesen. So stellen sich E-Commerce-Unternehmen immer wieder die Frage, ob sie eigene Mitarbeiter für das Performance-Marketing beschäftigen oder lieber eine Agentur mit diesem Aufgabenbereich betrauen sollen. Oft entscheiden sie sich dafür, eine Person einzustellen, die für den gesamten Bereich verantwortlich ist - und scheitern. Es bleiben nicht nur die Resultate aus, sondern es wird auch viel Budget verbrannt. "Eine einzelne Person kann unmöglich auf alle Marketingkanäle spezialisiert sein und somit auch keine nachhaltigen Ergebnisse im Performance-Marketing erzielen", erklärt Ephraim Chiozza, Geschäftsführer der AdWiser GmbH.

"Eine Agentur verfügt hingegen über Fachspezialisten für jeden einzelnen Werbekanal und kann dadurch eine hohe Kompetenz liefern", fährt der Marketing-Experte fort. Mit der AdWiser GmbH hat er es sich zur Aufgabe gemacht, für seine Kunden ganzheitliche Advertising-Ökosysteme aufzubauen. Mit einer Gesamtstrategie, die alle Bereiche der Außendarstellung erfasst und die Synergien zwischen den Kanälen optimal nutzt, schaffen der Geschäftsführer und sein Team es, die Onlineshops ihrer Kunden nachhaltig erfolgreich zu machen. Von der großen Expertise, die Ephraim Chiozza durch eine akademische Ausbildung, den Aufbau mehrerer Start-ups und über 15 Jahre Erfahrung in Vertrieb und Marketing aufbauen konnte, profitieren nicht nur seine Kunden - der Marketing-Experte teilt sein fundiertes Know-how außerdem als Dozent an mehreren Hochschulen sowie als Keynote-Speaker auf renommierten Marketingevents. Aus jahrelanger Agenturerfahrung und der Zusammenarbeit mit unzähligen E-Commerce-Unternehmen weiß er, warum eine Marketingagentur für das Performance-Marketing von Onlineshops die bessere Wahl ist.

Kunden profitieren von hoher Fachkompetenz und einem breiten Erfahrungsschatz

Hausintern aufgebautes Performance-Marketing liefert E-Commerce-Unternehmen in den meisten Fällen nicht die gewünschten Erfolge. Die Gründe dafür sind vielseitig: Selbst, wenn es gelingt, auf dem aktuellen Markt noch gut ausgebildete Fachkräfte in diesem Bereich zu finden, fehlt es ihnen an Spezialisierung, denn oft ist eine Person im Unternehmen für das gesamte Performance-Marketing zuständig. "Wer gleichzeitig mehrere Kanäle managt, wird in keinem eine absolute Koryphäe", erklärt Ephraim Chiozza. Ein weiterer Nachteil von Performance-Marketing mit eigenen Mitarbeitern ist das gebundene Fachwissen - fällt der Mitarbeiter aus oder verlässt sogar das Unternehmen, geht wertvolles Know-how verloren.

Bei der Zusammenarbeit mit einer Agentur können E-Commerce-Unternehmen sich hingegen nicht nur auf eine hohe Fachkompetenz durch ein Team aus verschiedenen Experten, sondern auch auf einen großen Erfahrungsschatz verlassen. "Eigene Mitarbeiter befinden sich immer im Umfeld des eigenen Unternehmens, sodass trotz Weiterbildung ein gewisser Stillstand beim Erfahrungsaufbau stattfindet", erklärt Ephraim Chiozza. Die Kunden der AdWiser GmbH profitieren dagegen von dem kontinuierlichen Input von diversen anderen Unternehmen ihrer Branche. Das Outsourcing des Performance-Marketings verhindert außerdem, dass sich eine ineffektive Routine einschleicht oder aufgrund mangelnder Risikobereitschaft nicht das Optimum aus dem Werbebudget herausgeholt wird.

Gesteigerte Effizienz für E-Commerce-Unternehmen durch die Zusammenarbeit mit einer Agentur

Aufgrund von Sozialversicherungsbeiträgen, Boni, Spesen und ähnlichen Kostenfaktoren ist die Budgeteffizienz der eigenen Mitarbeiter im Performance-Marketing sehr gering. So arbeiten viele E-Commerce-Unternehmen wesentlich effizienter, wenn sie sich stattdessen auf ihre Stärken, wie beispielsweise den Kundenservice oder die Logistik, konzentrieren und diese weiter ausbauen. Das Budget, das dadurch gespart wird, kann dann in Mitarbeiter investiert werden, die das Fulfillment oder die Kundenerfahrung optimieren. "Ein besseres Kundenerlebnis sorgt dafür, dass die Weiterempfehlungsquote, die Kundenzufriedenheit und die Loyalität der Kunden gegenüber dem Onlineshop höher sind - und davon profitiert wiederum das Marketing", erklärt Ephraim Chiozza.

Dass E-Commerce-Unternehmen deutlich effizienter, kostengünstiger und erfolgreicher agieren, wenn sie ihr Performance-Marketing in die professionellen Hände einer Agentur geben, bedeutet jedoch nicht, dass sie gänzlich auf Inhouse-Marketing verzichten müssen. Denn für organisches Social-Media-Marketing entstehen die authentischsten Inhalte, wenn die Inspiration und Ideen dafür aus internen Alltagssituationen stammen. "Für diese Tätigkeit muss man das Unternehmen und seine Ausstrahlung richtig spüren. Externe Personen können diesen Bereich nicht so tiefgehend abdecken wie die eigenen Mitarbeiter", verrät Ephraim Chiozza. So können auch interne Mitarbeiter in das Marketing des Onlineshops eingebunden werden, während das ganzheitliche Werbekonzept, das letztendlich für Neukunden, Umsatzsteigerungen und Unternehmenswachstum sorgt, aus Profihand kommt.

