Shell Fleet Solutions

Tanken als steuerfreier Benefit zur Mitarbeiterbindung

Shell SmartBenefit optimiert das Tanken als Mitarbeitervorteil

Hamburg (ots)

Mehr denn je ist es für Unternehmen wichtig, ihre Mitarbeiter zu binden. Häufig geschieht das über diverse Benefits, bei denen Mitarbeiter immer stärker erwarten, dass diese maßgeschneidert sind und auf ihre individuellen Umstände passen. Ein Mittel dabei sind etwa Prepaid-Karten für verschiedenste Zwecke, seien es Vergünstigungen oder betriebliche Belange. Allerdings sind diese oft mit hohem Aufwand in der Verwaltung verbunden und nicht immer werden sie effektiv genutzt. Der Benefit sowohl für Unternehmen als auch für Mitarbeiter fällt also nicht so groß aus, wie es möglich wäre. Mit SmartBenefit hat Shell Fleet Solutions Abhilfe geschaffen.

Shell bietet einen dreiteiligen Lösungs-Mix für Unternehmensflotten, mit dem Unternehmen und Mitarbeiter auf allen Ebenen profitieren. Das Bündel aus SmartBenefit, SmartPay und Clubsmart greift ineinander und nutzt allen Beteiligten. Die Beschäftigten erhalten zusätzliche, optimal umgesetzte Benefits, die Unternehmen profitieren von minimalem administrativem Aufwand und vollständiger Kostentransparenz. Damit ist Shell Fleet Solution ein smarter Partner für Geschäftsführer und HR-Verantwortliche von Unternehmen mit Fuhrparks jeder Größe.

Ein dreiteiliges, ganzheitliches Paket für steuerfreie Benefits

SmartBenefit hat den Zweck, den steuerfreien Sachbezug für Mitarbeiter zu optimieren und ihnen in Form von steuerfreiem Tankguthaben ein wertvolles Extra zukommen zu lassen. Die digitale Karte mit Limitierung für den Bezug von Kraftstoff stellt eine Alternative zu gewöhnlichen Prepaid-Tankkarten dar, bei der Unternehmen nur für tatsächlich genutzte Tankleistungen zahlen. Die Nutzer von SmartBenefit wiederum profitieren von steuerfreien Benefits und zusätzlich automatischen Shell ClubSmart Punkten, die gegen Prämien eingelöst werden können. Sammelrechnungen und Reportings halten den Verwaltungsaufwand dabei gering und ermöglichen eine genaue Kontrolle aller Kosten.

Durch die Kombination mit SmartPay können Fahrer Tankungen bequem vom Auto aus in der Shell App abwickeln und sparen sich das Warten an der Kasse.

Die im Rahmen des ClubSmart-Bonusprogramms gesammelten Punkte können gegen Prämien eingelöst werden. Dies gilt eigentlich als "geldwerter Vorteil", der versteuert werden muss. Unternehmen müssen sich darüber allerdings keine Gedanken machen, denn Shell übernimmt die komplette Versteuerung. Geschäftskunden können somit von einem Paket profitieren, das Vorteile für die eigenen Fahrer bzw. Mitarbeiter und gleichzeitig wenig Aufwand für das Unternehmen mit sich bringt. Unternehmen bekommen so ein Programm, das Tankkarten als steuerfreien Mitarbeiter-Benefit noch einmal deutlich aufwertet.

Shell Fleet Solutions zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Mobilitätsdienstleistungen mit einem breiten Angebot rund ums Tanken und Laden sowie Transaktions-, Daten- und Flottenmanagement. Unabhängig von der Größe des Unternehmens bietet Shell Fleet Solutions personalisierte und individuelle Lösungen für jeden Firmenwagen. Wir unterstützen unsere Kunden in einer sich ständig weiterentwickelnden Branche - mit digitalen Tools, Online-Reports und APIs bis hin zu Tank- und Ladekarten zur einfachen Abrechnung von Kraftstoffen, Strom, Mauten und anderen Gebühren. Shell verfügt über mehr als fünfzig Jahre Erfahrung im Tankkarten- und Flottenmanagement und hat zum Ziel, bis 2050 ein Netto-Null-CO2-Energieunternehmen zu werden.

Original-Content von: Shell Fleet Solutions, übermittelt durch news aktuell