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BMW Bank bietet Leasingrückgabeschutz an: Maßgeschneiderte Absicherung gegen Kosten bei Fahrzeugrückgabe

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München (ots)

Die BMW Bank führt gemeinsam mit der Credit Life AG ein neues Versicherungsprodukt ein, das eine der sensibelsten Phasen im Leasingprozess absichert: die Fahrzeugrückgabe am Ende der Leasinglaufzeit. Der Leasingrückgabeschutz übernimmt 50 Prozent der festgestellten Minderwerte wegen übermäßiger Beanspruchung, maximal 3.000 Euro, ohne Auswirkung auf die Schadenfreiheitsklasse. Das Produkt wurde von der BMW Bank und Credit Life AG als Maßlösung entwickelt und ist ab sofort verfügbar.

Rundum-Schutz über die gesamte Leasinglaufzeit

Laut dem IW-Leasing-Marktbericht 2026 des Instituts der deutschen Wirtschaft wurden 52,4 Prozent aller Pkw-Neuzulassungen in Deutschland 2025 über Leasing oder Mietkauf finanziert. Für die BMW Bank spiegelt sich dieser Trend unmittelbar im eigenen Geschäft wider: Nahezu jedes zweite BMW und MINI Neufahrzeug wird über BMW Group Financial Services finanziert oder verleast.

"Leasing ist heute für viele Kundinnen und Kunden die bevorzugte Art, ein BMW Fahrzeug zu erleben. Unser Anspruch ist es, dieses Erlebnis vom ersten Tag bis zur Rückgabe positiv zu gestalten", sagt Felix-Hendrik Laabs, Leiter Marketing, Produktmanagement, Versicherungen bei der BMW Bank. "Mit dem Leasingrückgabeschutz bieten wir eine Absicherung für den gesamten Leasingzeitraum, ohne pauschalen Selbstbehalt, direkt über die BMW Bank abschließbar."

Ergänzungsbaustein zur Leasingratenversicherung

Der Leasingrückgabeschutz ist in Kombination mit der bestehenden Leasingratenversicherung buchbar, die Kundinnen und Kunden bei Arbeitsunfähigkeit und im Todesfall absichert. Abgedeckt sind optische Schäden durch übermäßige Beanspruchung, technische Mängel sind vom Versicherungsschutz ausgenommen. Die monatliche Zusatzprämie beträgt je nach Laufzeit 17 bis 45 Euro. Das Produkt richtet sich an private wie gewerbliche Leasingkunden der BMW Bank.

Integrierte Lösung, kein fixer Sockelbetrag

Im Unterschied zu vergleichbaren Angeboten anderer Anbieter verzichtet der Leasingrückgabeschutz der BMW Bank auf einen fixen Selbstbehalt: Der Kunde trägt stets genau 50 Prozent des festgestellten Minderwerts. Die Absicherung ist nahtlos in die bestehende Produktwelt integriert und kann direkt bei Abschluss des Leasingvertrags bei der BMW Bank berücksichtigt werden.

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