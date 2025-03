GAMOMAT

GAMOMAT gehört erneut zu Deutschlands besten Arbeitgebern

Great Place to Work® gibt Platzierungen 2025 bekannt

Berlin (ots)

GAMOMAT, eines der führenden deutschen Entwicklungsstudios für iGaming Produkte, erreicht wiederholt eine großartige Platzierung im renommierten Wettbewerb von Great Place to Work®. Am 20. März wurde der Berliner Softwareentwickler bei der feierlichen Prämierungsgala in der Kölner Flora mit dem 14. Platz in der Kategorie "Deutschlands Beste Arbeitgeber 2025" ausgezeichnet.

Als eines von 100 Unternehmen hat es GAMOMAT auch 2025 beim Zertifizierungssprozess des Forschungs- und Beratungsinstituts "Great Place to Work®" auf die Bestenliste geschafft. "Es ist beeindruckend, wie konsequent und nachhaltig die teilnehmenden Unternehmen in der Great Place To Work®-Initiative regelmäßig das Feedback ihrer Mitarbeitenden einholen, um ihr Unternehmen weiterzuentwickeln, und das in einem zu Teilen so volatilen Marktumfeld", sagt Andreas Schubert, Geschäftsführer bei Great Place To Work® Deutschland. "Dass sie es bei über 1.000 teilnehmenden Unternehmen geschafft haben, auf die Bestenliste zu gelangen, zeigt die Spitzenqualität in Bezug auf die gelebte Unternehmenskultur."

Herausragende Arbeitsplatzkultur als Schlüssel zum Erfolg

Auch GAMOMAT konnte diese Spitzenqualität jetzt erneut beweisen. Am 20. März wurde das Berliner Unternehmen mit Platz 14 in der Kategorie "Deutschlands Beste Arbeitgeber 2025" prämiert und konnte damit das zweite hervorragende Ergebnis in Folge feiern. Bereits am 11. März landete GAMOMAT in der Kategorie "Bester Arbeitgeber in der ITK" unter den Top 14 der ausgezeichneten Unternehmen. Dr. Alexandra Krone, Managing Director der GAMOMAT Development GmbH, nahm im Rahmen der feierlichen Preisverleihung in der Kölner Flora die Auszeichnung "Deutschlands Beste Arbeitgeber" entgegen. "Wir sind mehr als stolz, auch in 2025 erneut zu, Deutschlands Besten Arbeitgebern' zu zählen", so Krone. "Unsere Unternehmenskultur setzt auf Werte, die aktuell vielerorts in Frage gestellt werden: Vielfalt, Vertrauen und Verlässlichkeit. Die Auszeichnung beweist, wie erfolgsentscheidend genau diese Werte sind. Wir verstehen sie als Auftrag, auch in Zukunft Haltung zu zeigen."

93 Prozent sagen "sehr gut" zu GAMOMAT

Bereits zum dritten Mal hat GAMOMAT an der Great Place to Work®-Zertifizierung teilgenommen und sich einer umfassenden Analyse der Unternehmenskultur unterzogen. Die Mitarbeitenden bewerten im Rahmen einer anonymen Befragung Themen wie Vertrauen, Teamgeist, Anerkennung und Führung. Nach mehrfachen Auszeichnungen in verschiedenen Kategorien wie "Beste Arbeitgeber in der ITK", "Deutschlands Beste Arbeitgeber" und "Beste Arbeitgeber in Berlin-Brandenburg" in den Jahren 2021 und 2023, sind auch die Ergebnisse 2025 ein riesiger Erfolg. In manchen Themenfeldern konnte sich GAMOMAT im Vergleich zur letzten Befragung sogar noch verbessern: Im Bereich "Weiterbildungs- und Entwicklungsangebote" legte GAMOMAT bei den Mitarbeitendenergebnissen nochmal um 10 Prozent zu. Ebenso bestätigen 100 Prozent, dass neue Mitarbeitende sich von Anfang an willkommen fühlen. 99 Prozent erleben einen starken Teamgeist und gegenseitige Unterstützung im Unternehmen. Resümierend stimmen 93 Prozent der Mitarbeitenden der Aussage zu: "Alles in allem ist das hier ein sehr guter Arbeitsplatz."

Nach den zwei hervorragenden Platzierungen für 2025 blickt das Berliner Unternehmen nun mit Spannung auf den 1. April. Dann wird bekannt gegeben, welchen Platz GAMOMAT in der Kategorie "Beste Arbeitgeber in Berlin-Brandenburg" erreicht hat.

Über GAMOMAT

GAMOMAT ist ein deutsches Entwicklungsstudio für iGaming Produkte. Die Unternehmensgruppe wurde 2008 gegründet. Neben dem geschäftsführenden Inhaber Dietmar Hermjohannes komplettiert Dr. Alexandra Krone seit 2021 die Geschäftsführung der GAMOMAT Development GmbH als Managing Director mit einem Fokus auf People & Culture. Aktuell werden über 150 veröffentlichte Online-Slots in über 30 Ländern und 27 Sprachen gespielt. GAMOMAT ist im Real-Money- und Social-Casino-Bereich tätig. Bei GAMOMAT wird Good Work ebenso gelebt wie Corporate Social Responsibility - das Unternehmen wurde mehrfach mit HR-Awards ausgezeichnet: Unter anderem von 2021 bis 2025 vom FOCUS als "Top Arbeitgeber Mittelstand", 2022 bis 2025 von kununu als "Top Company" und 2024 vom SZ Institut für "Top Gehaltszufriedenheit". Ein herausragendes Team aus rund 80 Mitarbeiter:innen liebt und lebt Spiele.

