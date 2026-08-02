Deutsche Feuerwehr-Gewerkschaft (DFeuG)

Neuer Haustarifvertrag beim ASB Rettungsdienst Hamburg tritt in Kraft

Bessere Arbeitsbedingungen und faire Vergütung für rund 250 Beschäftigte ab heute verbindlich geregelt

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Solingen/Hamburg (ots)

01. August 2026 - Heute ist es soweit: Der von der Deutschen Feuerwehr Gewerkschaft (dfeug) ausgehandelte Haustarifvertrag mit der ASB Rettungsdienst Hamburg GmbH tritt in Kraft. Rund 250 Beschäftigte im Hamburger Rettungsdienst profitieren ab sofort von verbindlich geregelten Arbeitsbedingungen - darunter neue Entgelttabellen, 30 Urlaubstage, klare Zuschlagsregelungen sowie umfangreiche Sozialleistungen.

Auf den Start wurde bereits vorab angestoßen: Bei einer Barkassenfahrt mit der MS Elbkristall von den Hamburger Landungsbrücken nach Teufelsbrück feierten Beschäftigte, die Tarifverhandlungskommission und Vertreterinnen und Vertreter von dfeug und ASB-Geschäftsführung gemeinsam den bevorstehenden Tarifstart.

Gemeinsam zum Ziel

"Heute werden die Verhandlungen, die wir gemeinsam geführt haben, für die Kolleginnen und Kollegen spürbar. Faire Bezahlung, klare Regeln, mehr Sicherheit - das ist ab heute gelebte Realität beim ASB Hamburg. Ich bin stolz, dass wir das gemeinsam erreicht haben." Helge Petersen, Stellvertretender Bundesvorsitzender der dfeug

"Dieser Tarifvertrag ist ein klares Signal: Die dfeug steht für Ergebnisse. Was wir im Juni unterzeichnet haben, gilt ab heute - und das ist genau das, wofür wir täglich arbeiten." Siegfried Maier, Bundesvorsitzender der dfeug

"Mit dem Inkrafttreten des Tarifvertrags setzen wir ein deutliches Zeichen: Unsere Mitarbeitenden leisten jeden Tag Außerordentliches - das verdient Anerkennung, Verlässlichkeit und eine faire Grundlage. Die schaffen wir heute." Bettina Spechtmeyer-Högel, Geschäftsführerin der ASB Rettungsdienst Hamburg GmbH

Über die dfeug

Die Deutsche Feuerwehr Gewerkschaft (dfeug) ist die Interessenvertretung der Einsatzkräfte bei Feuerwehren, im Rettungsdienst und in Leitstellen Deutschlands. Sie setzt sich seit 15 Jahren u.a. für faire Arbeitsbedingungen, angemessene Vergütung und die Verbesserung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes ihrer Mitglieder ein.

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