Haleon

Voltaren und die UEFA Champions League kooperieren für die Bewegung der Fans

Bild-Infos

Download

München (ots)

Voltaren, hergestellt von Haleon, kündigt eine zweijährige Partnerschaft mit UC3 an: In den Saisons 2025/26 und 2026/27 sind topische Voltaren-Produkte offiziell lizenzierte Produkte der UEFA Champions League. Die Kampagne startet 2025/26 in Deutschland sowie weiteren europäischen Märkten und wird 2026/27 fortgeführt.

Schmerzen gehören für viele Menschen zum Alltag: Laut Haleon Pain Index 2023 gaben 91 % der Befragten an, im vergangenen Jahr Schmerzen erlebt zu haben. Wenn Schmerzen auftreten, beeinflussen sie die Bewegung - 71 % treiben dann weniger Sport, 68 % bewegen sich insgesamt weniger.

Fußball ist eine der stärksten kulturellen Bewegungen weltweit. Vor diesem Hintergrund verbindet Voltaren sein wissenschaftlich fundiertes Portfolio mit der Reichweite und emotionalen Kraft des Fußballs, um ungehinderte Beweglichkeit und neues Selbstvertrauen zu fördern. Aufbauend auf der bisherigen Lizenzvereinbarung von Voltaren Schmerzgel forte als offizielles Lizenzprodukt in der Saison 2024/25 in Deutschland wird die neueste Partnerschaft die Präsenz der Marke weiter ausbauen.

Die Partnerschaft wird durch die Kampagne "Fußball bewegt uns. Voltaren Schmerzgel forte bringt uns in Bewegung." aktiviert. Mithilfe moderner Motion-Capture-Technologie werden echte Fanbewegungen visuell erlebbar gemacht und über Außenwerbung, Social-Media- und Digitalkanäle ausgespielt. Eine zentrale Aktivierung ist die Voltaren Schmerzgel forte Champions Roadshow, die in 14 deutschen Städten Halt macht. Die nächsten Stationen sind am 6. Mai in Berlin (Center am Potsdamer Platz) und am 8./9. Mai in Hamburg (Marktplatz HafenCity Überseeboulevard), jeweils von 10 - 19 Uhr. Mehr Details sind hier zu finden: https://www.voltaren.de/ucl/roadshow/

Über Haleon

Haleon (HLN) ist ein Verbraucherunternehmen, das sich vollständig der Verbesserung der täglichen Gesundheit widmet. Unsere Mitarbeitenden, unsere Marken, unsere Forschung, unsere Investitionen und unsere Innovationskraft zielen darauf ab, die alltägliche Gesundheit von Verbraucherinnen und Verbrauchern zu verbessern. Unser Produktportfolio umfasst sechs zentrale Kategorien: Mundgesundheit, Vitamine, Mineralstoffe und Nahrungsergänzungsmittel, Schmerzlinderung, Atemwegsgesundheit, Verdauungsgesundheit sowie therapeutische Hautpflege und weitere Bereiche. Unsere Marken - darunter in Deutschland Centrum, Dr.BEST, Odol-med3, Otriven, Parodontax, Sensodyne, Vitasprint und Voltaren - genießen das Vertrauen von mehr als einer Milliarde Verbraucherinnen und Verbraucher weltweit und werden von Gesundheitsfachpersonal rund um den Globus empfohlen.

Original-Content von: Haleon, übermittelt durch news aktuell