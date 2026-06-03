Deutsche Feuerwehr-Gewerkschaft (DFeuG)

Tarifhistorischer Meilenstein

Deutsche Feuerwehr-Gewerkschaft schließt ersten Haustarifvertrag mit dem ASB Rettungsdienst Hamburg ab

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Berlin/Hannover/Hamburg (ots)

Unterzeichnung auf der Interschutz 2026 in Hannover - Bessere Arbeitsbedingungen und deutliche Vergütungsverbesserungen für Beschäftigte im Rettungsdienst

Die Deutsche Feuerwehr Gewerkschaft (dfeug) hat mit dem Arbeiter-Samariter-Bund Rettungsdienst Hamburg GmbH (ASB Hamburg) einen Haustarifvertrag abgeschlossen. Die feierliche Unterzeichnung fand heute im Rahmen der Interschutz 2026, der weltweit führenden Fachmesse für Feuerwehr, Rettungswesen und Bevölkerungsschutz, in Hannover statt. Für die Beschäftigten im Hamburger ASB-Rettungsdienst markiert dieser Abschluss einen historischen Einschnitt: Erstmals gelten für sie verbindliche, gewerkschaftlich ausgehandelte Arbeitsbedingungen.

"Dieser Tarifvertrag ist ein echter Gewinn für alle Kolleginnen und Kollegen der ASB Hamburg. Faire Bezahlung, klare Regeln, mehr Sicherheit - endlich verbindlich geregelt. Ich bin stolz darauf, dass wir diesen Tarifvertrag durchgesetzt haben", betont Helge Petersen, Stellvertretender Bundesvorsitzender der dfeug.

Siegfried Maier, Bundesvorsitzender der dfeug, ergänzt: "Dieser Abschluss zeigt, dass die dfeug als Tarifpartner im Rettungsdienst angekommen ist. Für die Kolleginnen und Kollegen in Hamburg ist das ein echter Schritt nach vorne und für uns als Gewerkschaft ein Ansporn, weiterzumachen. Dass der ASB Hamburg diesen Vertrag unterzeichnet hat, zeigt, dass er die Leistung und den Einsatz seiner Mitarbeitenden anerkennt."

Faire Arbeitszeit und mehr Erholung

Der Tarifvertrag sichert eine wöchentliche Arbeitszeit von 39,5 Stunden sowie 30 Urlaubstage im Jahr. Darüber hinaus werden Nachtarbeit und langjährige Betriebszugehörigkeit mit zusätzlichen Urlaubstagen honoriert. Beschäftigte ab dem 50. Lebensjahr profitieren ebenfalls von einem Zusatzurlaub.

Klare Regelungen bei Zuschlägen

Der Vertrag schreibt verbindliche Zuschlagssätze fest:

Nachtzuschlag von 20 % (20:00 bis 06:00 Uhr)

Sonntagszuschlag von 25 %

Feiertagszuschlag von 35 %

Zuschlag für Vollzeitbeschäftigte im Fahrdienst

Spürbare Vergütungsverbesserungen

Neue Entgelttabellen mit angepassten Stufen schaffen Klarheit und Gerechtigkeit für Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter, Rettungsassistentinnen und Rettungsassistenten sowie Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter. Zulagen und Sonderfunktionen (z.B. Wachleitungen) erhalten eigene Entgelttabellen. Ergänzend sind eine Jahressonderzahlung in Höhe von 50 % des Monatsentgelts, eine P-Schein-Zulage im Krankentransport sowie RTW-Zulagen für RS im Rettungsdienst geregelt.

Umfangreiche soziale Absicherung

Der Haustarifvertrag geht über reine Vergütungsregelungen hinaus und stärkt die soziale Absicherung der Belegschaft nachhaltig:

100% Aufstockung der Nettovergütung im Krankheitsfall bis zu 26 Wochen

Jubiläumszuwendungen nach 5, 10, 15, 20 und 25 Jahren Betriebszugehörigkeit

Einführung und Erweiterung von Funktionszulagen

Vermögenswirksame Leistungen

Sterbegeld für Angehörige bei langjähriger Betriebszugehörigkeit

Übernahme des dfeug-Mitgliedsbeitrages durch den Arbeitgeber

Die dfeug sieht den Abschluss als Beleg für ihre wachsende Stärke als Tarifpartner im Bereich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr und im Rettungsdienst. Die Unterzeichnung auf der Interschutz 2026 in Hannover unterstreicht symbolisch die bundesweite Bedeutung dieses Vertragswerks.

Über die Deutsche Feuerwehr Gewerkschaft (dfeug)

Die Deutsche Feuerwehr Gewerkschaft (dfeug) ist die Interessenvertretung der Einsatzkräfte bei Feuerwehren, im Rettungsdienst und in Leitstellen Deutschlands. Sie setzt sich u.a. für faire Arbeitsbedingungen, angemessene Vergütung und die Verbesserung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes ihrer Mitglieder ein.

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