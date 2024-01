BENY

Erkundung der InterSolution 2024: Beny führt die Revolution im häuslichen Energiemanagement an

Gent, Belgien (ots/PRNewswire)

Als der große Vorhang für die Ausstellung InterSolution 2024 auf der Flanders Expo in Belgien fiel, präsentierte Beny erfolgreich seine führenden Lösungen und setzte damit einen neuen Maßstab für intelligentes Energiemanagement im Haushalt. Die innovativen AC EV-Ladegeräte und intelligenten Energiemanagementsysteme für den Haushalt auf der Ausstellung zeigen Benys unermüdliches Engagement für Nachhaltigkeit und Innovation.

Vor dem Hintergrund der rasanten Entwicklung der neuen Energien steigt die Nachfrage nach einem intelligenten Energiemanagement im Haushalt. Auf der Messe stellt Beny seine Lösungen für das Energiemanagement im Haushalt vor und erregt damit große Aufmerksamkeit. Das System ist für die Integration mit Hausnetzen konzipiert, die mit Photovoltaikanlagen (PV) ausgestattet sind. Das BEMS misst die PV-Erzeugung in Echtzeit und steuert das BEMC, um den Stromverbrauch der Hauslasten wie Warmwasserbereiter und Wärmepumpen anzupassen. Der Benutzer kann das Energiemanagement durch die Einstellung verschiedener Energiemodi erreichen. Im Modus „Vorrang für den Haushalt" beispielsweise passt das System den Stromverbrauch dynamisch an, um den Strombedarf des Haushalts zu priorisieren.

Das Energiemanagementsystem für den Haushalt lässt sich nahtlos mit EV-Ladegeräten integrieren. Wenn die PV-Anlage mehr Strom erzeugt, als der Haushalt verbraucht, interagiert das System in Echtzeit mit dem EV-Ladegerät und erhöht dessen Leistung, um das Pendeln und Reisen mit Strom zu ermöglichen. Auf der Ausstellung erklärt Beny ausführlich die Funktionsprinzipien und erhält dafür viel Zustimmung. Die AC-EV-Ladegeräte von Beny sind mit einer Reihe von Schutz- und intelligenten Funktionen ausgestattet, um den Komfort für den Benutzer zu erhöhen. Über eine Wi-Fi- oder Bluetooth-Verbindung können die Nutzer eine Verbindung zwischen dem Ladegerät und ihrem Telefon herstellen und so eine OCPP-basierte Fernüberwachung und -verwaltung des Ladevorgangs ermöglichen. Die Messebesucher überzeugten sich anhand praktischer Erfahrungen von der herausragenden Leistung der Beny-Ladegeräte, die den Bedürfnissen der Besitzer von Elektrofahrzeugen gerecht werden.

Der Vertriebsleiter von Beny erklärt: „Wir freuen uns, unsere Lösungen für die Hausenergie auf der InterSolution 2024 zu präsentieren. Beny wird sich auch weiterhin bemühen, den Anwendern fortschrittliche, intelligente Energiemanagementsysteme für den Hausgebrauch zur Verfügung zu stellen, die mit neuen Energieerzeugungssystemen integriert sind und die nachhaltige Entwicklung der Haushaltsenergie fördern."

Der beeindruckende Auftritt von Beny auf der InterSolution 2024 gibt den Besuchern einen Einblick in eine intelligente und grüne Zukunft der Haushaltsenergie. Die Produkte des Unternehmens sind nicht nur führend in der technologischen Innovation, sondern bieten den Nutzern auch Werkzeuge für einen nachhaltigen Lebensstil. Als führendes Unternehmen in der neuen Energiebranche wird Beny auch weiterhin die technologische Innovation vorantreiben und den Nutzern intelligentere und umweltfreundlichere Lösungen anbieten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.beny.com oder kontaktieren Sie info@beny.com.

