DREAME INTERNATIONAL (HONGKONG) LIMITED

Dreame präsentiert auf der IFA den V30 & V20 Pro

Verhedderungsfreie Reinigung und präzise Kantenpflege - entwickelt für ein nahtloses Reinigungserlebnis

Berlin (ots)

Dreame Technology, das weltweit führende Smart-Home-Unternehmen, hat heute im Rahmen seiner vielfältigen Produktankündigungen auf der IFA 2025 in Berlin zwei neue Modelle seiner Stabstaubsauger-Familie vorgestellt: den V20 Pro und den V30.

"Wir sind stolz darauf, uns mit jeder neuen Produkt- und Gerätekategorie in Europa und weltweit weiter als Innovationsführer zu etablieren. Heute auf der IFA haben wir einen Meilenstein in unserem Bestreben gesetzt, diese Führungsrolle in Europa dauerhaft auszubauen. Mit der Markteinführung der neuen Akku-Staubsaugermodelle V30 und V20 Pro untermauern wir unser Engagement und geben ein klares Statement zu unseren Ambitionen und unserer Vision für die Zukunft", so Sean Chen, Managing Director von Dreame Westeuropa.

Führende Features, klare Innovationen - Dreame setzt mit V30 & V20 Pro neue Maßstäbe

GapFree(TM) AI Robotic Arm reinigt Kanten mit 0 mm*

Herzstück der Innovation ist der GapFree(TM) AI Robotic Arm, entwickelt für eine der größten Herausforderungen beim Staubsaugen: die gründliche Reinigung von Kanten und Ecken. Mithilfe intelligenter Infrarotsensoren senkt sich der Arm automatisch ab, sobald er Wände oder Möbel erkennt, und schließt Spalten bis auf 0 mm* - für eine unübertroffene Randreinigung. Feinstaub wie auch grober Schmutz werden direkt in den Saugkanal geleitet, ohne zu verstreuen oder Rückstände zu hinterlassen. So entfällt mehrfaches Nachsaugen, und die Reinigung gelingt schneller, gründlicher und müheloser - ob Krümel, Tierhaare oder Staub entlang von Sockelleisten oder zwischen Möbeln und Wänden.

TangleCut(TM) Dual Scraper - Haare schneiden für verhedderungsfreie* Reinigung

Statt herkömmlicher Anti-Tangle-Kämme nutzen V30 und V20 Pro eine weiterentwickelte Soft-Roller-Bürste mit zwei motorisierten Schabern, die Haare während des Saugens durchtrennen. So bleibt die Bürste frei von Verwicklungen, manuelles Entfernen entfällt, und ein häufiger Reinigungsfrust wird effizient gelöst.

90° klappbar + 4-fach ausziehbar - für die gründliche Reinigung unter Möbeln

Das Saugrohr passt sich flexibel an: vier Längenstufen und ein 90°-Knickmechanismus ermöglichen es, mühelos tief unter Betten, Sofas oder enge Zwischenräume zu gelangen - ganz ohne Bücken oder Möbelrücken.

Smart Dirt Detection & Suction Control - maximale Reinigung, minimaler Energieverbrauch

Mit CelesTect(TM)-Technologie erkennen die Geräte versteckten Staub, passen die Saugleistung automatisch per integriertem Chip an und zeigen die Ergebnisse in Echtzeit auf dem LED-Display an.

Starke Saugleistung & Deep Dust Seal - für ein sauberes Zuhause und reine Luft

Ausgestattet mit einem 5-Schicht-Filtersystem und einem HEPA-Filter der Klasse H14 erfassen V30 und V20 Pro selbst feinste Partikel wie Pollen oder Tierhaare mit bis zu 99,99 % Effizienz. Filtert Partikel >=0,1 µm und gibt saubere, frische Luft zurück in den Raum.

Abwaschbare Komponenten & austauschbarer Akku

Staubbehälter, Filter und Bürstenrolle lassen sich einfach entnehmen und reinigen. Der Akku ist herausnehmbar und bei Bedarf austauschbar - für längere Einsatzzeiten.

Spezialaufsätze & wechselbare Hauptbürsten für die komplette Bodenreinigung

Beide Modelle verfügen über:

ein Kombi-Werkzeug für Ecken und Spalten

eine motorisierte Mini-Bürste für Matratzen und Sofas

ein integriertes klappbares Verlängerungsrohr für die Reinigung unter Möbeln

Zusätzlich bieten sie zwei wechselbare Hauptbürsten:

Der V30 mit OmniX 2.0 Deep-Pile Carpet Brush inklusive Auto-Bodenerkennung, 140° CelesTect(TM)-Beleuchtung und Anti-Tangle-Kämmen.

Der V20 Pro mit Illumination Multi-Surface Brush, die sich nahtlos an Teppiche und Hartböden anpasst - ebenfalls mit CelesTect(TM)-Beleuchtung und Anti-Tangle-Kämmen.

Leistung & Ausdauer

Beide Modelle setzen neue Standards in ihrer Klasse:

V30: 330 AW Saugleistung, bis zu 90 Minuten Laufzeit, 8×3.200 mAh Akku, max. Reinigungsfläche 270 m².

V20 Pro: 210 AW Saugleistung, bis zu 90 Minuten Laufzeit, 8×3.200 mAh Akku, max. Reinigungsfläche 250 m².

Verfügbarkeit

Die neuen Modelle sind ab 25. September 2025 über die offizielle Dreame-Website, Amazon und ausgewählte Händler erhältlich. Zum Marktstart läuft eine Sonderaktion bis zum 8. Oktober 2025:

Dreame V30: UVP 599 EUR, exklusiver Rabatt von 50 EUR in den ersten zwei Wochen.

Dreame V20 Pro: UVP 429 EUR, ebenfalls mit 70 EUR Einführungsrabatt.

Für Produktbilder und weitere Details klicken Sie bitte hier.

Hinweise:

*0 mm: Abstand zwischen Wand und Vorderkante der Bürste kann zur Staubentfernung auf 0 mm reduziert werden (laut internen Labortests).

*Verhedderungsfrei: Basierend auf Tests durch DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd.

Über Dreame Technology

Dreame Technology wurde 2017 gegründet und ist ein zukunftsorientiertes Unternehmen für Konsumgüter, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte spezialisiert hat. Das Ziel des Unternehmens ist es, das tägliche Leben durch modernste Technologie zu verbessern. Mit über 150 zentralen Patenten hat Dreame bahnbrechende Innovationen in den Bereichen Hochgeschwindigkeitsmotoren, monokulare Maschinenvision, SLAM (Simultane Lokalisierung und Kartierung) sowie Mehrkegel-Zyklontrennung entwickelt.

Heute bietet Dreame eine umfassende Produktpalette an, die unter anderem Saugroboter, Nass- und Trockensauger, kabellose Stabstaubsauger, Rasenmäher und Haarpflegeprodukte umfasst - allesamt darauf ausgelegt, leistungsstarke Ergebnisse zu liefern und mühelose Reinigungserlebnisse zu ermöglichen. Als führendes Unternehmen im Bereich Haus- und Gartenpflege setzt Dreame weiterhin Maßstäbe in puncto Komfort und Innovation in allen Produktlinien und sorgt dafür, dass Nutzer täglich von smarteren und saubereren Wohnräumen profitieren können. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://de.dreametech.com/

Original-Content von: DREAME INTERNATIONAL (HONGKONG) LIMITED, übermittelt durch news aktuell