DREAME INTERNATIONAL (HONGKONG) LIMITED

Dreame präsentiert bahnbrechende Innovationen für die smarte Reinigungauf der IFA 2025

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Dreame präsentiert bahnbrechende Innovationen für die smarte Reinigung auf der IFA 2025

Weltweit erster Treppensteig-Roboterstaubsauger mit Bionic QuadTrack(TM)-System im Mittelpunkt der benutzerorientierten Innovationen von Dreame

Auf der IFA 2025 präsentierte Dreame Technology ein umfassendes Portfolio smarter Haushaltslösungen, die den Alltag der Nutzer erleichtern sollen. Vom weltweit ersten Treppensteig-Saugroboter über neuartige kabellose Stabstaubsauger bis hin zu KI-gestützten Mährobotern zeigte Dreame, wie modernste Technologie alltägliche Aufgaben vereinfacht und das Leben zuhause grundlegend verändert.

"Unsere Mission ist simpel", sagte Sean Chen, Managing Director von Dreame Technology. "Wir hören auf die Bedürfnisse unserer Nutzer und verwandeln Herausforderungen in mühelose Lösungen. Auf der IFA freuen wir uns, diese neuen Technologien zu präsentieren - in der Hoffnung, dass sie unseren Kunden mehr Zeit für das Wesentliche schenken. Ob es um das Treppensteigen, den Umgang mit verhedderten Haaren oder die Pflege eines Gartens mit mehreren Zonen geht: Dreame-Innovationen machen das tägliche Leben einfacher, sauberer und intelligenter."

Dreame Cyber X: Konzeptueller Durchbruch in der Treppensteiger-Robotik

Der Cyber X markiert einen bedeutenden Fortschritt in der Robotertechnik: ein Staubsaugersystem, das mehrere Stockwerke selbstständig reinigt und damit eines der größten Alltagsprobleme im Haushalt löst. Herzstück sind drei Komponenten: der Roboterstaubsauger, das Bionic QuadTrack(TM)-Treppensteigsystem und die Basisstation. Das QuadTrack(TM)-System ermöglicht reibungslose und sichere Übergänge zwischen Etagen.

Wenn der Cyber X eine Etage wechseln soll, dockt er an das QuadTrack(TM)-System an, das wie ein Mini-Aufzug funktioniert. Es transportiert den Roboter nach oben oder unten und setzt ihn dort automatisch ab, damit er mit der Reinigung fortfahren kann. Nach Abschluss seiner Aufgabe nutzt er denselben Weg zurück - manuelles Tragen entfällt.

Highlights:

Bionic QuadTrack(TM)-Treppensteigsystem: Überwindet Stufen bis zu 25 cm Höhe mit 0,2 m/s, passt sich dynamisch an unterschiedliche Breiten und Geometrien an - schnell, sicher und zuverlässig.

Dreifacher Bremsschutz: Drei unabhängige Bremssysteme und robuste Gummilaufbänder sorgen für maximalen Halt auf Holz, Fliesen und Teppich.

Smart 3DAdapt(TM) Vision System: Kombination aus Strukturlaser und KI-Kamera zur Echtzeitkartierung von Stufen - mit präziser Berechnung von Tiefe, Winkel und Höhe.

Unabhängige Hochleistungsakkus: Sowohl der Roboter als auch das QuadTrack-Modul sind mit 6.400 mAh-Akkus ausgestattet - genug für bis zu fünf Stockwerke in einer Reinigung.

Mit dem Cyber X unterstreicht Dreame seinen Pioniergeist und seine Vision, autonome Reinigung über mehrere Ebenen hinweg möglich zu machen.

Cyber10 Ultra: Weltweit erster Roboterstaubsauger mit Greifarm & Multi-Tool-System

Mit dem Cyber10 Ultra stellt Dreame den ersten Roboterstaubsauger vor, der eigenständig Reinigungswerkzeuge nutzt - ermöglicht durch das CyberDex Bionic Ecosystem. Er erreicht Stellen, die bisher unzugänglich waren, bewegt Objekte bis 500 g Gewicht und reinigt so präzise wie nie.

Wesentliche Merkmale:

CyberDex Hyper-Flex Arm: Vier Gelenke mit fünf Freiheitsgraden, bis zu 33 cm Reichweite. Bewegt Gegenstände, reinigt schwer zugängliche Bereiche und ordnet verstreute Objekte intelligent.

Autonome Werkzeug-Nutzung: Arm kann verschiedene Bürsten und Düsen bedienen. Mit bis zu 40 cm Reichweite werden enge Spalten und Ritzen zuverlässig gesäubert.

360° TriSight(TM) Vision System: 3D-Kartierung durch Binokularkameras, RGB- und Infrarotkameras am Arm sowie seitliche Lasersensoren - für sicheres, blindzonenfreies Navigieren.

Für die vollständige Produktvorstellung: Link

Die Aqua Serie: Frischwasser-Wischtechnologie für makellose Böden

Mit der neuen Aqua-Serie erweitert Dreame sein Portfolio: ein Roboterstaubsauger mit innovativem Frischwasser-Wischsystem. Im Mittelpunkt steht eine Walzenmop-Technologie, die sich während des Betriebs selbst mit sauberem Wasser reinigt - für stets hygienische Ergebnisse.

Aqua10 Ultra Roller Complete: AquaRoll(TM)-Walzenmop mit automatischer Frischwasser-Selbstreinigung, FluffRoll(TM)-Technologie für Staub und hartnäckige Flecken, AutoSeal(TM)-Schutz für Teppiche sowie ThermoHub(TM) 100 °C Selbstreinigung. Ideal für Haushalte mit Kindern, Haustieren oder häufigen Verschmutzungen.

Aqua10 Ultra Track Complete: Mit TrackSync(TM)-Technologie für konstantes Wischen mit 45 °C warmem Wasser*, automatischer Lösungsmittel-Nachfüllung und starkem Anpressdruck für tiefsitzende Flecken und Fugen.

Für die vollständige Produktvorstellung: Link

Matrix10 Ultra: Weltweit erster Roboterstaubsauger mit automatischem Multi-Mop-Wechsel

Der Matrix10 Ultra bietet als Branchenneuheit eine Multi-Mop-Wechselstation mit Drei-Lösungs-Tank. Je nach Raumtyp werden passende Mop-Pads genutzt:

Nylon-Pads für Fett in der Küche,

Schwammpads für Badezimmer,

Thermo-Pads mit Temperaturstabilität für übrige Räume.

Die Drei-Lösungs-Kammer stellt zudem Spezialreiniger für Tiergerüche, Holzpflege und allgemeine Reinigung bereit.

Für die vollständige Produktvorstellung: Link

V20 Pro und V30: Smarte, kabellose Staubsauger für lückenlose Reinigung

Die neuen Stabstaubsauger V20 Pro und V30 bringen Präzision und Effizienz auf ein neues Niveau:

GapFree(TM) AI Robotic Arm: Säubert Kanten und Ecken nahtlos - ohne Abstand, bis zu 0 mm*.

TangleCut(TM) Dual Scraper: Schneidet Haare automatisch in feine Stücke, verhindert Verheddern und Ausfälle.

OmniX 2.0 Bürstenkopf & 90° klappbares Rohr: Passt sich an jeden Boden an und erreicht mühelos schwer zugängliche Stellen.

Für die vollständige Produktvorstellung: Link

A3 AWD Serie: KI-gestützte Mähroboter für perfekte Rasenpflege

Die A3 AWD Serie ist Dreames bislang fortschrittlichster Rasenroboter - mit OmniSense(TM) 3.0, EdgeMaster(TM) 2.0 und 4WD-Antrieb. Sie meistert Steigungen, unebenes Gelände und komplexe Gärten.

OmniSense(TM) 3.0: LiDAR und KI-Vision für präzise 3D-Kartierung und sichere Hinderniserkennung (über 300 Objekte).

EdgeMaster(TM) 2.0: Rasenkanten-Trimming mit <1,5 cm Präzision.

4WD-Hubmotoren & Mecanum-Räder: Stabile Geländetauglichkeit und Null-Wendekreis.

Für die vollständige Produktvorstellung: Link

Verfügbarkeit & Preise

Aqua10 Ultra Roller Complete: ab 8. September 2025, UVP 1.499 EUR (Einführungsrabatt 200 EUR für zwei Wochen).

Aqua10 Ultra Track Complete: ebenfalls ab 8. September 2025 in Weiß & Schwarz, UVP 1.499 EUR.

Matrix10 Ultra: ab 24. September 2025, UVP 1.599 EUR (Rabatt 200 EUR in der ersten Woche).

V30 (599 EUR, 50 EUR Rabatt) und V20 Pro (429 EUR, 40 EUR Rabatt): ab 25. September 2025 erhältlich, Aktionen bis 8. Oktober 2025.

Cyber10 Ultra und A3 AWD Serie: Marktstart Anfang 2026.

Alle Produkte verfügbar über die Dreame-Website, Amazon und ausgewählte Händler.

Hinweis:

*45 °C: Temperaturbereich am Wasserauslass 35-45 °C nach 4 Minuten Reinigung (Spitzenwert 45 °C, nicht die Mop-Temperatur). Werte basieren auf internen Labortests, tatsächliche Ergebnisse können variieren.

*0 mm: Abstand zwischen Wand und Bürste bis 0 mm möglich (interne Labortests).

Über Dreame Technology

Dreame Technology wurde 2017 gegründet und ist ein zukunftsorientiertes Unternehmen für Konsumgüter, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte spezialisiert hat. Das Ziel des Unternehmens ist es, das tägliche Leben durch modernste Technologie zu verbessern. Mit über 150 zentralen Patenten hat Dreame bahnbrechende Innovationen in den Bereichen Hochgeschwindigkeitsmotoren, monokulare Maschinenvision, SLAM (Simultane Lokalisierung und Kartierung) sowie Mehrkegel-Zyklontrennung entwickelt.

Heute bietet Dreame eine umfassende Produktpalette an, die unter anderem Saugroboter, Nass- und Trockensauger, kabellose Stabstaubsauger, Rasenmäher und Haarpflegeprodukte umfasst - allesamt darauf ausgelegt, leistungsstarke Ergebnisse zu liefern und mühelose Reinigungserlebnisse zu ermöglichen. Als führendes Unternehmen im Bereich Haus- und Gartenpflege setzt Dreame weiterhin Maßstäbe in puncto Komfort und Innovation in allen Produktlinien und sorgt dafür, dass Nutzer täglich von smarteren und saubereren Wohnräumen profitieren können. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://de.dreametech.com/

Original-Content von: DREAME INTERNATIONAL (HONGKONG) LIMITED, übermittelt durch news aktuell