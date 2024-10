PCL Concept GmbH

Königsklasse für Immobilienmakler & Quereinsteiger als Geschäftsbesorger: So führt die PCL Concept GmbH Unternehmer als Quereinsteiger oder Makler in den Secret Sale-Markt zu Big Deals ab 50 Mio. Euro

Die Exklusivität von Secret Sales bei Family Offices bietet spannende Chancen, mit nur einem Deal Millionen zu verdienen. Allerdings kann es herausfordernd sein, den passenden Partner für Transaktionen im zwei- bis dreistelligen Millionenbereich zu finden. Diese Schwierigkeit betrifft alle Beteiligten im Secret Sale, besonders die rund 10.000 Family Offices, die absolute Diskretion und Vertraulichkeit fordern. Peter C. Lopez von der PCL Concept GmbH hat sich in seiner über 35-jährigen Erfahrung in den letzten sieben Jahren selbst genau auf diese Zielgruppe spezialisiert und bildet eine kleine Gruppe ausgewählter Unternehmer für große Deals im Secret Sales aus. Erfahren Sie hier, welche Qualifikationen notwendig sind und welche Chancen sich ergeben.

Der Immobilienmarkt ist vielfältig, und erfolgreiche Makler wissen, dass das auch auf die verschiedenen Zielgruppen zutrifft: Während Privatkunden den Traum vom Eigenheim verwirklichen möchten und Anleger gezielt auf Immobilien mit Renditepotenzial setzen, gibt es eine Zielgruppe, die als die Königsklasse gilt: Family Offices. Diese vermögenden Familien tauchen immer mal wieder in Forbes Auflistungen der Superreichen auf und verfügen über große Millionen- oder gar Milliardenbeträge und agieren abseits des öffentlichen Marktes. Ihre Transaktionen müssen diskret, professionell und perfekt getimt sein - ein Umfeld, in dem nur die Besten der Branche bestehen. Für klassische Immobilienmakler ist der Weg an die Spitze daher normalerweise nicht möglich. "Was bei Privat- oder Kapitalanlagekunden funktioniert, reicht in der Welt der Family Offices bei weitem nicht aus", sagt Peter C. Lopez von der PCL Concept GmbH. "Hier zählen Integrität sowie ein tiefes Verständnis für die Engpässe, Erwartungen und Ziele in der Zielgruppe. In deren Welt zählt absolute Vertraulichkeit, das richtige Vorgehen, um passende Kontakte zur richtigen Zeit zu beschaffen, nicht Fachwissen zu Immobilien. Dafür haben diese ihre gewohnten Ansprechpartner. Wer die anspruchsvolle Klientel für sich gewinnen will, muss exzellent vorbereitet sein, um die richtigen Kontakte zur richtigen Zeit zu beschaffen."

"Ehrbare Makler haben viel Potenzial, aber ohne das richtige Know-how bleiben ihnen die Türen zu dieser exklusiven Liga verschlossen - mit meinem einzigartigen Makler-Navigationssystem öffne ich ihnen diese Tür", fügt er hinzu. In seinem exklusiven Mentoring-Programm, das im D-A-CH-Raum einzigartig ist, vermittelt Peter C. Lopez ausgewählten Maklern und Unternehmern eine völlig neue Herangehensweise, um in der anspruchsvollen Branche der Family Offices und Co. erfolgreich zu sein. Dabei lernen die Teilnehmer, wie sie gezielt Kontakte zu Entscheidern knüpfen, ohne klassische Referenzen vorzuweisen, und wie sie sich diskret ohne Widerstände als vertrauenswürdige Ansprechpartner mit Expertise etablieren. Zudem erfahren sie, wie sie lukrative An- und Verkaufs-Mandate gewinnen und wie sie die passenden Verhandlungspartner zur richtigen Zeit sicher zusammenführen können. Peter C. Lopez schöpft dabei aus seiner eigenen beeindruckenden Laufbahn im Immobiliengeschäft, in der er mehrfach die größten Deals in der gesamten Historie einer internationalen Großbank für deren Tochterunternehmen einer AG für Immobilien abgewickelt hat. Vom klassischen Privatkundengeschäft bis hin zu Mega-Deals im Wert von über 100 Millionen Euro hat er sich als Experte etabliert, der immer wieder gezielt die richtigen Marktteilnehmer diskret zur richtigen Zeit zusammenführt. Sein Mentoring ist auf wenige Teilnehmer begrenzt, denn Peter C. Lopez spricht direkt mit Geschäftsführern und setzt in nur wenigen Wochen maßgeschneiderte Transaktionen um.

Zielgruppen im Immobiliengeschäft: Vom Privatkunden bis zur Königsklasse der Big Deals im Secret Sale

Im Immobiliengeschäft gibt es mehrere Zielgruppen, die Makler je nach ihrer Expertise gezielt bedienen sollten. Die erste Gruppe bilden die Basis-Privatkunden, die vorwiegend Einfamilienhäuser, Baugrundstücke oder Eigentumswohnungen verkaufen. In dieser Zielgruppe geht jährlich etwa ein Prozent der deutschen Bevölkerung zum Notar, um eine Immobilie zu verkaufen. Mit ihnen haben es Immobilienmakler häufig mit wenig erfahrenen Verkäufern zu tun, die aus Gründen wie Erbschaft, Scheidung oder beruflich bedingtem Umzug ihre Immobilie auf den Markt bringen. Gerade hier fühlen sich viele Einsteiger in der Branche wohl, da die Anforderungen oft geringer erscheinen. Doch genau das birgt Gefahren, denn Eigentümer erkennen häufig zu spät, ob sie den richtigen Makler gewählt haben. Das bedeutet: Erfahrene Makler gehen hier leicht in der Masse unter, was dazu führen kann, dass wertvolle Immobilien unter Marktwert verkauft werden. "Ehrbare Immobilienmakler verdienen mehr Respekt, weil sie erhebliche Vorleistungen erbringen und hohe Risiken tragen, ohne vorab bezahlt zu werden - sie werden nur bei Erfolg entlohnt", so Peter C. Lopez. "Haben sie sich bereits eine große Expertise erarbeitet, kann es frustrieren, von dieser Zielgruppe nicht gesehen zu werden."

Im Segment der Kapitalanlage-Immobilien - von Mehrfamilienhäusern bis hin zu Gewerbeobjekten wie Supermärkten - bewegen sich erfahrene Makler in einem anspruchsvolleren Umfeld. Hier sind die Transaktionen deutlich größer, oft zwischen 3 und 25 Millionen Euro, und die Kunden anspruchsvoller. Doch selbst für erfahrene Makler stellt sich auch die Herausforderung, genügend lukrative Aufträge zu sichern und gleichzeitig die passenden Käufer zu finden.

Die wahre Königsklasse im Immobilienmarkt bildet die dritte Zielgruppe: Sie beginnt bei Big Deals im Bereich von 50 Millionen Euro und mehr, in dem Family Offices, Pensionskassen und Stiftungen aktiv sind. Diese Transaktionen laufen meist im Verborgenen und erfordern spezielle Fähigkeiten. "In dieser exklusiven Liga zu bestehen, erfordert nicht nur Mut vor großen Zahlen, sondern auch die Fähigkeit, ohne Referenzen Vertrauen zu gewinnen", sagt Peter C. Lopez. "Hier zählt Diskretion mehr als alles andere. Erfolgreiche Makler müssen lernen, die richtigen Kontakte herzustellen, um Millionendeals abzuschließen."

Wie das Makler-Navigationssystem der PCL Concept GmbH Makler zu Experten für exklusive Immobilien-Deals macht

Genau bei dieser Herausforderung setzt das Angebot von Peter C. Lopez an: Das Alleinstellungsmerkmal der PCL Concept GmbH liegt in einem einzigartigen Makler-Navigationssystem, das auf über 35 Jahren Erfahrung basiert. Dieses System bietet Maklern als Geschäftsbesorgern in den drei zentralen Bereichen - Privatkunden, Kapitalanlage-Immobilien und der Königsklasse der Big Deals im Secret Sale - eine klare und strukturierte Anleitung. Das Resultat ist beeindruckend: Viele Makler schaffen es, innerhalb weniger Wochen mehr Beurkundungen zu erreichen, als sie zuvor in einem ganzen Jahr erzielt haben, und in der Königsklasse sind die ersten Deals mit über 1 Million Provision bereits vom Start weg nach 12 Wochen beurkundet worden. Meist werden ein bis drei Deals von Teilnehmern im Jahr realisiert.

"Wir helfen Maklern dabei, ihre Expertise so sichtbar zu machen, dass sie nicht mehr aktiv auf Eigentümer zugehen müssen - stattdessen wird ihre Fachkompetenz gezielt angefragt", erklärt Peter C. Lopez. Besonders im Bereich der Big Deals, also Transaktionen ab 50 Millionen Euro im Secret Sale, finden sich für Quereinsteiger als Geschäftsbesorger spannende Möglichkeiten. Dieser Markt wächst rasant, und es gibt kaum Wettbewerber. Nach einer aktuellen Studie von Deloitte ist die Zahl der Family Offices nur in Deutschland auf über 10.000 angewachsen, hinzu kommen zahlreiche Stiftungen, Pensionskassen, Spezialfonds sowie Banken, Versicherungen und sonstige institutionelle Investoren. Die Zahl der Ansprechpartner und Entscheider ist mittlerweile fernab der Öffentlichkeit unbemerkt auf über 30.000 angewachsen. Die Schritt-für-Schritt-Anleitung der Strategieberatung ermöglicht es, auch ohne Vorkenntnisse, Erfahrungen und Referenzen, zeitnahe Erfolge zu realisieren. Selbst im anspruchsvollen Segment der BIG DEAL Transaktionen wurden so bereits nach wenigen Monaten die ersten Deals abgeschlossen. "Wir qualifizieren ausgewählte Unternehmerpersönlichkeiten gezielt für diesen exklusiven Bereich", betont Peter C. Lopez.

Über die Jahre hat sich der Immobilienexperte nicht nur eine weitreichende Expertise, sondern auch einen Namen bei Entscheidern und Marktteilnehmern im Secret Sale gemacht.

Sie sind selbstständiger Immobilienmakler oder eine Unternehmerpersönlichkeit, die als Quereinsteiger ein Geschäft in nur einem Jahr auf einen Ertrag von einer Million Euro und mehr heben will - ganz ohne übliche Unternehmerrisiken? Sie verfügen über einen guten Leumund, Erfahrung als Unternehmer von mindestens zwei Jahren und sind bereit, in Ihre Qualifikation zu investieren? Dann melden Sie sich jetzt bei Peter C. Lopez und vereinbaren Sie ein kostenfreies Orientierungsgespräch! Die Plätze sind jedoch sehr begrenzt!

