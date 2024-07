PCL Concept GmbH

PCL Concept: Makler Navigationssystem revolutioniert Immobilienmarkt

Saarbrücken (ots)

Der Immobilienmarkt hat sich gewandelt: Die besten Immobilienmakler werden nicht automatisch von Eigentümern mit den besten Verkaufsobjekten beauftragt oder von Kaufinteressenten über übliche Börsen gefunden. Eine Tatsache, die Peter C. Lopez in den ersten sechs Jahren seiner 35-jährigen Erfahrung im Immobilienverkauf selbst erfahren musste und die er anderen Maklern ersparen möchte. Wie ihm das gelingt und welche Rolle das Makler Navigationssystem der PCL Concept GmbH dabei spielt, erfahren Sie hier!

Der Beruf des Maklers ist mit Vorurteilen behaftet, obwohl die Mehrheit der Makler gar keinen Anlass dafür gibt. Darüber hinaus gehen Makler Risiken ein, die kein anderer Unternehmer tragen würde: Rechtsanwälte, Architekten, Ärzte, selbst Fliesenleger verlangen vor getaner Arbeit eine Anzahlung und stellen Teilrechnungen. Nur Makler sind bereit, eine fremde Immobilie mit ihrem Know-how, ihrer Zeit und ihrem Geld attraktiv, bekannt und begehrt zu machen, bis gute Kaufpreisangebote eingehen - ohne Sicherheit, dass der Eigentümer mit ihrem Käufer beurkundet. Je erfolgreicher Makler dabei sind, desto eher erfährt auch das Umfeld von der Immobilie. Das Risiko, dass am Ende ein fremder Dritter, beispielsweise ein Nachbar, das Objekt direkt vom Eigentümer erwirbt, wird immer höher - und der Makler ist dann raus aus der Sache. "Allein für diese Umstände hat ein Makler deutlich mehr Respekt verdient", betont Peter C. Lopez, der gemeinsam mit seiner Frau Gwen C. Lopez die PCL Concept GmbH gegründet hat. "Sie müssen jedoch lernen, ihre Mehrwerte besser zu kommunizieren." Wie zahlreiche Makler sich mit der Hilfe von Peter C. Lopez aus der Vergleichbarkeit befreien, besser verstanden und vor allem öfter gefunden werden, erläutert er im nachfolgenden Interview.

Peter C. Lopez im Interview

Welche Herausforderungen lösen Sie für Makler und was macht die PCL Concept GmbH so einzigartig?

Es ist für uns leichter, selbstständige Makler von 100.000 Euro auf eine Million Euro Provision im Jahr zu bringen als von 50.000 Euro auf 100.000 Euro. Warum ist das so? Ganz einfach, weil wir nur hauptberufliche, selbstständige Makler begleiten. Die meisten Makler machen zwar einen guten Job, bringen jedoch trotz Expertise, Einsatz und Erfahrung ihre PS nicht so auf die Straße, wie sie es sich mit ihrer Kompetenz wünschen. Mit unserem Makler Navigationssystem ist es für Makler ähnlich wie Malen nach Zahlen. Sie folgen ganz einfachen Prinzipien nach Anleitung, um das gewünschte Ergebnis zuverlässig, sicher ohne Zeitverlust, Umweg und Hürden zu erreichen. Die zwei größten Hürden, an denen Makler aktuell scheitern: In ihrer Erstansprache, der Webseite oder ihrem Angebot berücksichtigen sie das heutige Nutzerverhalten der Eigentümer und Käufer von Mobilgeräten und Tablets nicht. Laut einer Studie aus 2020 liegt die Aufmerksamkeitsspanne für den ersten Eindruck für Relevanz bei unter zwei Sekunden, und danach, um Interesse für einen Erstkontakt zu schaffen, unter zwei Minuten.

Um Aufmerksamkeit bei Eigentümern und Käufern zu erlangen und aus der Vergleichbarkeit zu kommen, lernen Makler bei uns, ihre Einzigartigkeit und Persönlichkeit mit einem unwiderstehlichen Angebot in weniger als zwei Sekunden so zu transportieren, dass Eigentümer und Käufer neugierig werden und in unter zwei Minuten den Drang verspüren anzufragen. Neben Aufmerksamkeit braucht es auch Vertrauen bei Eigentümern und Käufern: Genauso einfach, wie effektiv gibt es einfache Prinzipien, wie Makler im zweiten Schritt von hunderttausenden Menschen in ihrer Region mehr gesehen, besser verstanden werden und Vertrauen aufbauen. Auch das lösen Makler in wenigen Wochen mit unserem Makler Navigationssystem, ohne Werbebudget und erzielen meist in wenigen Wochen schon höhere profitable Notarverträge.

Dazu nutzen wir vor allem das Eigeninteresse der Plattformen der sozialen Medien ohne Geldeinsatz schamlos aus, weiter zeigen wir eine einzigartige Kooperationsstrategie mit Banken und Versicherungen, um in deren Kundenbeständen präsent zu sein - und das ohne Werbebudget und mit minimalem Zeitaufwand der Makler von nur einer Stunde pro Woche, weil die Konzerne unsere Kooperation lieben und hohen Nutzen daraus ziehen. Mehr als 20 Medien berichten bereits, dass wir von der PCL Concept GmbH den Immobilienmarkt mit unserem einzigartigen Makler Navigationssystem revolutionieren. Die wahren Helden sind jedoch die Makler, wir durften immer nur die richtigen Impulse durch unser Makler Navigationssystem geben, um sie auf Kurs zu bringen und zu halten! Unser Ansatz macht den Objekteinkauf und -verkauf so einfach und bequem wie das Reisen in einer Limousine - sicher und entspannt, um die gesteckten Ziele zu erreichen.

Wieso können Sie das besser als andere Anbieter auf dem Markt?

In meinen ersten sechs Jahren als Makler habe ich auch nur fünf bis sieben Kaufverträge pro Jahr beurkundet, bis ich das einzigartige Makler Navigationssystem entwickelt habe und mich so in einem Jahr von 6 auf 40 Kaufverträge steigerte. So wurden in einem Jahr so viele Kaufverträge beurkundet, wie zuvor in sechs Jahren zusammen. Der Schlüssel war und ist, dass ich nicht mehr meine Kompetenz verkaufen musste, sondern dass diese aktiv nachgefragt wurde. Dadurch kamen die Eigentümer aktiv auf mich zu und ich musste nicht mehr jedem potenziellen Eigentümer und Alleinauftrag hinterherjagen.

Mit meiner Expertise aus 35 Jahren Immobilienverkauf, davon zwölf Jahre als Makler und zehn Jahre im Bankenvertrieb, weiß ich genau, welche Hürden, Vorurteile und Engpässe Makler im Beruf begleiten - und wie sie diese auch ohne Werbeausgaben in wenigen Wochen lösen.

Peter C. Lopez über die Zusammenarbeit mit der PCL Concept GmbH

Wie sieht eine Zusammenarbeit mit Ihnen aus und wie trägt diese zur Entwicklung der Makler bei?

Die Zusammenarbeit zwischen Maklern und uns basiert auf gegenseitigem Respekt und Vertrauen. Wir bieten ein strukturiertes, praxisnahes und leicht umsetzbares Programm, das Makler in 6 Monaten durch 12 Module führt. Dies geschieht durch Live-Videokonferenzen sowie Videosequenzen, die den individuellen Entwicklungsprozess jedes Teilnehmers unterstützen. Mit jeweils zwei 45-minütigen Sitzungen pro Woche in Live-Zoom-Meetings bieten wir eine interaktive Plattform, auf der nicht nur alle Fragen beantwortet werden, sondern auch praktische Hilfe, beispielsweise in Form von Skripten, bereitgestellt wird. Zusätzlich ermöglicht unsere App-basierte Plattform einen rund um die Uhr verfügbaren Zugang, damit Makler ihr eigenes Tempo bei der Umsetzung bestimmen können. Durch unseren WhatsApp-Support stehen wir zudem jederzeit für persönliche Anliegen zur Verfügung und gewährleisten so eine bestmögliche Entwicklung, die bereits oft in den ersten 8 Wochen schon zu erstaunlichen Verkaufserfolgen führt.

Wie gelingt es Ihnen, mit Ihrem Makler Navigationssystem so schnelle Ergebnisse zu generieren?

Makler lernen, ihre Einzigartigkeit und ihre Mehrwerte (USP) selbst zu erkennen, so ist es ihnen leichter möglich, sich von anderen zu differenzieren - das gelingt ihnen, indem sie ihr Angebot einzigartig kommunizieren und so besser verstanden werden. Ohne Geld in Werbung zu investieren, erreichen sie schnell die Aufmerksamkeit von 60 bis 70.000 Menschen in ihrer Region. Dadurch werden sie besser wahrgenommen, verstanden und aktiv angefragt. Durch die bessere Performance gelingt es Maklern, ihre PS voll mit weniger Reibungsverlusten auf die Straße zu bringen.

So generieren Makler mit uns leicht zehnmal mehr Anfragen von Eigentümern, als sie für ein sicheres und planbares Wachstum benötigen. Sie sparen Zeit und Energie, indem sie den herkömmlichen Akquiseprozess umdrehen: Anstatt aktiv Kunden zu suchen, gehen diese selbst auf den Makler zu, weil sie neugierig sind und den Makler mit attraktiven, unwiderstehlichen Angeboten wahrnehmen.

Das Makler Navigationssystem der PCL Concept GmbH

Ist das Makler Navigationssystem wirklich so einzigartig?

Unser Makler Navigationssystem präsentiert sich tatsächlich als eine innovative Lösung im Immobilienmarkt. Die Einzigartigkeit des Systems liegt vor allem darin, dass es Maklern ermöglicht, ihr Geschäftsvolumen zu steigern, ohne dabei auf herkömmliche Werbekosten angewiesen zu sein. Dieses System arbeitet primär mit einer klaren Denkweise und einer klaren Positionierung der Makler, was zu einer höheren Sichtbarkeit und damit zu mehr Anfragen führt. Die Makler werden angeleitet, ihre eigenen Werte zu erkennen und klar zu kommunizieren, was ihnen dabei hilft, sich von der Konkurrenz abzuheben und gezielt Kunden anzuziehen.

Warum revolutioniert das Makler Navigationssystem den Immobilienmarkt?

Die Revolutionierung des Immobilienmarkts durch dieses Navigationssystem kann auf mehrere Aspekte zurückgeführt werden. Zunächst verändert es die Art und Weise, wie Makler mit Marktveränderungen umgehen, indem es ihnen ein Werkzeug an die Hand gibt, das ähnlich einem Auto-Navigationssystem funktioniert. Es erlaubt ihnen, dynamisch auf Veränderungen wie Zinserhöhungen oder Marktschwankungen zu reagieren und bietet Strategien zur Umgehung von Hindernissen. Des Weiteren setzt das System auf moderne Kommunikationswege wie soziale Medien und Videos, um potenzielle Kunden schnell und effektiv zu erreichen, wodurch der Prozess der Kundenakquise automatisiert und vereinfacht wird.

Was genau steckt dahinter?

Im Kern des Makler-Navigationssystems steckt eine methodische Herangehensweise an das Immobiliengeschäft, die auf der Analyse der spezifischen Situation des Maklers in seinem Markt vor Ort basiert. Ziele werden definiert und in konkrete, sofort leicht umsetzbare Schritte aufgeteilt. Dieses Vorgehen ermöglicht es Maklern, trotz eines sich verändernden oder schrumpfenden Marktes erfolgreicher zu sein, indem sie sich auf kontinuierliche Verbesserungen und klare Zielsetzungen sowie Wünsche und Sorgen von Eigentümern konzentrieren.

Mehr Respekt und Anerkennung in der Maklerbranche

Wenn das so gut funktioniert, warum teilen Sie Ihr Fachwissen mit anderen, anstatt sich ausschließlich auf Ihre eigenen Geschäftsaktivitäten zu konzentrieren?

Eine interessante Frage: Ich selbst habe im Folgejahr nach den 40 Kaufverträgen über 100 Millionen Euro mit Big Deals im Secret Sale beurkundet und mache das auch heute noch ein- bis dreimal im Jahr. Hierfür benötige ich jedoch nur vier bis sechs Wochen Zeit, da ich ausschließlich direkt mit Geschäftsführern von Family Offices spreche und über Großbanken die passenden Käufer zur richtigen Zeit zusammenführe.

Immobilienmakler begleite ich, weil es meine echte Leidenschaft ist. In jedem anderen Bereich, vom Handwerksbetrieb bis zum Profisport, ist es üblich, dass die Erfolgreichsten ihr Wissen und ihre Erfahrung teilen und dafür bezahlt werden. Als Makler habe ich die Vorurteile in der Branche gespürt, obwohl ich selbst nie Anlass dazu gegeben habe. Deshalb ist es mein Anliegen, dem Maklerberuf mehr Respekt und Anerkennung im Markt und der Öffentlichkeit zu verschaffen, so wie es in den USA oder England üblich ist. Indem Makler ihre Werte und ihre Arbeitsweise transparenter und besser kommunizieren, kommt die Anerkennung von ganz allein. Schließlich entsteht dadurch eine andere Wahrnehmung in der Öffentlichkeit und ein anderer, respektvollerer Blick auf den Maklerberuf, sowohl bei den Eigentümern als auch im Markt. Das wiederum ermöglicht es den Eigentümern, besser zu entscheiden, ob ein Makler benötigt wird und wie dieser einen echten Mehrwert bieten kann. Das versetzt Makler und Eigentümer in die Lage, sich gegenseitig besser zu verstehen, leichter zu finden und für gemeinsame Ziele auf Augenhöhe miteinander zu arbeiten.

Fazit

Das innovative Makler Navigationssystem der PCL Concept GmbH revolutioniert den Immobilienmarkt und eröffnet Maklern bisher ungeahnte Möglichkeiten ihre PS auf die Straße zu bringen: Sie kommen endlich aus der Vergleichbarkeit und schaffen es, am Markt so wahrgenommen zu werden, wie sie es sich wünschen. Durch die klare Kommunikation ihres unwiderstehlichen Angebotes müssen Makler nicht länger potenziellen Kunden hinterherjagen, sondern werden ganz einfach von ihnen angefragt. "Gemeinsam revolutionieren wir so den Immobilienmarkt und verschaffen dem Maklerberuf endlich den Respekt, den er verdient hat", so Peter C. Lopez abschließend.

