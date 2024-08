Westfalenpost

Oliver Ruhnert: "Habe Hochachtung vor Wagenknecht"

Hagen (ots)

Der Sauerländer BSW-Politiker und Fußballfunktionär Oliver Ruhnert hat Sahra Wagenknecht im Interview mit der WESTFALENPOST gegen Kritik verteidigt. Die Partei-Vorsitzende des neugegründeten BSW sei "hochintelligent", sagte Ruhnert der Zeitung, er habe "Hochachtung vor dem, was sie als Frau in diesem Business durchzieht, trotz der vielen Verbalattacken auf sie". Ruhnert vertritt ähnliche Positionen wie Wagenknecht, die unter anderem mit ihrer Haltung zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine polarisiert. Seine Meinung sei "in vielen Aspekten sehr nah bei dem, was sie sagt", erklärte der 52-Jährige, der für den Fußball-Bundesligisten 1. FC Union arbeitet. Der Sauerländer spricht im Interview auch über seinen politischen Ambitionen. Ruhnert kann sich einen Wechsel von der Iserlohner Lokal- in die Bundespolitik im kommenden Jahr "gut vorstellen", auch wenn damit seine Karriere im Profifußball wohl enden würde.

